Ankara EVREN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye EVREN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

EVREN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00

Ak Parti adayı Hüsamettin Ünsal: %43.65



CHP adayı Arif Güçlü: %39.08​﻿​

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EVREN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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