Ankara ELMADAĞ Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ELMADAĞ Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ELMADAĞ Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00

CHP adayı Adem Barış Aşkın: %53.79



Ak Parti adayı Eyyüp Tekiner: %36.43​



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