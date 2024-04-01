Ankara ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÇAMLIDERE Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00



Bağımsız Aday Adem Ceylan: %49.84

Ak Parti adayı Hazım Caner Can: %26.33

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ÇAMLIDERE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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