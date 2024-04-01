Ankara NALLIHAN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye NALLIHAN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

NALLIHAN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.12 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %99.19



CHP adayı Ertunç Güngör: %53.95



AK Parti adayı İsmail Öntaş : %41.30

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NALLIHAN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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