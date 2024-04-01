Ankara MAMAK Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye MAMAK Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

MAMAK Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 01.09 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %86.18



CHP adayı Veli Gündüz Şahin : %52.39



AK Parti adayı Asım Balcı : %36.29

31 Mart 2024 MAMAK seçim sonuçları, Ankara MAMAK belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi MAMAK seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 MAMAK yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.





MAMAK 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



31 Mart 2024 MAMAK seçim sonuçları, canlı seçim haritası, Ankara MAMAK 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından MAMAK YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.