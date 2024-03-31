Ankara ÇUBUK Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye ÇUBUK Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

ÇUBUK Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 21.16 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: %31.15

Ak Parti adayı Baki Demirbaş: %43.10

CHP adayı Can Kaderoğlu: %26.73



Yeniden Refah Partisi adayı Mustafa Erdoğan: %24.31

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