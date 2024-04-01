Ankara GÖLBAŞI Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye GÖLBAŞI Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

GÖLBAŞI Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat: 00.09 itibarıyla sonuçlar



Açılan sandık oranı: %56.20

CHP adayı Yakup Odabaşı: %44.55

BBP adayı Gökhan Koçak: %24.41

MHP adayı Ramazan Şimşek: %21.92

31 Mart 2024 GÖLBAŞI seçim sonuçları, Ankara GÖLBAŞI belediye başkanlığı ve ilçe genel meclis seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi partinin adayı önde gibi GÖLBAŞI seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 GÖLBAŞI yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

GÖLBAŞI 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

31 Mart 2024 GÖLBAŞI seçim sonuçları, canlı seçim haritası, Ankara GÖLBAŞI 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları 2024 secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından GÖLBAŞI YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.