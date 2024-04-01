Ankara POLATLI Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye POLATLI Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

POLATLI Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.13 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %98.49



CHP adayı Mürsel Yıldızkaya: %47.87



MHP adayı Levent Çağlancı: %37.92

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POLATLI 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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