Ankara SİNCAN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SİNCAN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SİNCAN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Açılan sandık oranı: %100.00
AK Parti adayı Murat Ercan: %47.15
CHP adayı Veysel Alkan: %32.93
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SİNCAN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Ankara ilçe ilçe seçim sonuçları:
Akyurt Seçim Sonuçları
Altındağ Seçim Sonuçları
Ayaş Seçim Sonuçları
Bala Seçim Sonuçları
Beypazarı Seçim Sonuçları
Çamlıdere Seçim Sonuçları
Çankaya Seçim Sonuçları
Çubuk Seçim Sonuçları
Elmadağ Seçim Sonuçları
Etimesgut Seçim Sonuçları
Evren Seçim Sonuçları
Gölbaşı Seçim Sonuçları
Güdül Seçim Sonuçları
Haymana Seçim Sonuçları
Kahramankazan Seçim Sonuçları
Kalecik Seçim Sonuçları
Keçiören Seçim Sonuçları
Kızılcahamam Seçim Sonuçları
Mamak Seçim Sonuçları
Nallıhan Seçim Sonuçları
Polatlı Seçim Sonuçları
Pursaklar Seçim Sonuçları
Sincan Seçim Sonuçları
Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları
Yenimahalle Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Ankara Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Turgut Altınok Seçim Sonuçları
Cengiz Topel Yıldırım Seçim Sonuçları
Zafer Burak Hasar Seçim Sonuçları
Tuvana Naz Ketene Seçim Sonuçları
Mehmet Selim Çetin Seçim Sonuçları
Suat Kılıç Seçim Sonuçları
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Ali Ufuk Arikan Seçim Sonuçları
Hüseyin Bartu Soral Seçim Sonuçları
Figen Topal Seçim Sonuçları
Serkan Ünver Seçim Sonuçları
Mansur Yavaş Seçim Sonuçları
Fazlı Taşkan Seçim Sonuçları
Murat Yardımcı Seçim Sonuçları
Abdullah Demiryürek Seçim Sonuçları
Salih Koç Seçim Sonuçları
Celal Mümtaz Akıncı Seçim Sonuçları
Cafer Güneş Seçim Sonuçları
Utku Reyhan Seçim Sonuçları
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Mustafa Sanğu Seçim Sonuçları
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OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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