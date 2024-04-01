Ankara SİNCAN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye SİNCAN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

SİNCAN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00



AK Parti adayı Murat Ercan: %47.15



CHP adayı Veysel Alkan: %32.93

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SİNCAN 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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