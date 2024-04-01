Ankara BEYPAZARI Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BEYPAZARI Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BEYPAZARI Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan sandık oranı: %100.00



CHP adayı Özer Kasap: %48.53

Ak Parti adayı Tuncer Kaplan: %28.39

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