Ankara KEÇİÖREN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KEÇİÖREN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KEÇİÖREN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.10 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %91.07



CHP adayı Mesut Özarslan: %46.90



AK Parti adayı Zafer Çoktan : %38.71

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