Ankara BALA Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye BALA Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

BALA Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 03.06 itibarıyla Bala'da sonuçlar



Açılan sandık oranı: %95.79

Ak Parti adayı Ahmet Burhan: %40.31



CHP adayı İsa Kaplan: %34.79

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BALA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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