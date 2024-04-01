Ankara KALECİK Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KALECİK Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KALECİK Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 02.10 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %91.04



CHP adayı Satılmış Karakoç: %50.19



MHP adayı Erdal Dal: %38.57

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