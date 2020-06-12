Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020)

12 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin-sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde biraz olsun nefes almanızı sağlayacak magazin ve sanat turu.

12.06.2020 - 16:50

Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 1

Acun Ilıcalı: Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?

Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden Survivor 2020 yarışmacılarına "Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?" diye sordu. Kimi planlarını anlattı kimi durum analizi yaptı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 2
Daniel Radcliffe'den dublörler için Oscar çağrısı (Ünlüler ve dublörleri)

'İnsanlar çift yaratılmışlardır' denir. Bazı insanlar, bu sözün gerçekliğine inandıracak kadar birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ünlü oyuncular söz konusu olduğunda onlara dublörlük yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe'in dublörlere de Oscar verilmesi önerisi gözleri bu alana çevirdi. İşte Radcliffe'in Akademi önerisi ve ünlülere neredeyse ikiz kardeşleri kadar benzeyen dublörleri...

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 3
Natalie Portman 100 bin dolarlık bağışla doğum gününü kutladı


39'uncu yaşını farklı bir yöntemle kutlayan Natalie Portman, cezaevinden çıkan kadınları yeniden hayata kazandırmak için çalışan bir yardım kuruluşuna 100 bin dolar bağışladı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 4
Ben Affleck ile Ana de Armas'dan özel jetle tatile çıktı

Oyuncu ve yönetmen Ben Affleck ile sevgilisi Ana de Armas tatile giderken corona virüsü tehdidini gözönüne aldı ve özel jet kullanmayı tercih etti. İkiliye, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen 3 çocuğu da eşlik etti.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 5
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e: Herkes sussun, sen konuş

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül Doğulu'nun sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla gündemde.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 6
Corona virüs günlerinde astrologlara rağbet arttı

Corona virüsün ABD’de astrolog ve tarot falına bakan kişilere yaradığı belirtiliyor

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 7

Esra Dermancıoğlu'nun corona virüs test sonucu belli oldu

Nişantaşı’nda objetiflere takılan oyuncu Esra Dermancıoğlu bandajla sarılı kolunu gösterip corona virüs testi yaptırdığını ve sonucu negatif çıktığını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 8
En popüler romantik filmler (IMDb haziran verileri)

Aşk, tutku ve duygusallık odaklı konuları seviyorsanız; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin romanik filmler kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayının en popüler 25 romantik filmi...

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 9
Kültür Bakanlığı'ndan Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansörle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaralarında yaşlılar ve engelliler için hazırlanan asansörle ilgili açıklama yaptı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 10
Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü adamı: Sümer Tilmaç

Kariyeri boyunca Ayhan Işık, Aliye Rona, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen gibi ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Sümer Tilmaç, vefatının 5. yılında yad ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 11
İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Yeditepe Konserleri açıklaması

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde yer alan İstanbul Yeditepe Konserleri'nin 30 milyon liraya mal olduğu şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, konserlere ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 12

Türk Kızılay Ağadere Müzesi açıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Ağadere Hastane Şehitliği'nde, Türk Kızılay tarafından oluşturulan Ağadere Müzesi düzenlenen törenle açıldı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 13
Reese Witherspoon danışmanını neden kovduğunu itiraf etti

Hollywood'da kadın ve erkek oyuncular hatta yönetmenler arasındaki fırsat ve ücret eşitsizlikler son zamanda çok tartışılıyor olsa da 44 yaşındaki oyuncu Reese Witherspoon'un mücadeleye çok önce başladığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 14

Denizli'de olan depremlerin çarpıcı

fotoğraflarıDenizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, en son sayısında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Denizli'nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren dergi, 1700'lü yıllardan itibaren yaşanan afetleri belgeleriyle anlattı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 15

‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum’ (Sefirin Kızı 16. yeni bölüm)

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefirin Kızı dizisinin 16. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. İşte yeni bölüm fotoğrafları ve konusu....

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 16
Survivor'da erzak ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? (11 Haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor 2020'nin son bölümünde erzak ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. 11 hazirandaki bölümde nefes kesen erzak ödülü mücadelesini kırmızı takım, eğlenceli anların yaşandığı Anlat Bakalım'ı ise mavi takım kazandı. İşte 104. bölümde yaşananlar ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 17
39. yaşına özel 39 fotoğrafla Adriana Lima

Brezilyalı manken Adriana Francesca Lima bugün (12 Haziran 2020) 39. yaş gününü kutluyor. Düşük gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Lima, bugün tüm dünyanın tanıdığı ünlü bir manken olmayı başardı. İşte 39. yaşına özel dünden bugüne Adriana Lima ve kariyeri...

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 18
İstanbul Yeditepe Konserleri'nin üçüncü gününde Demet Akalın ve Alişan izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nin üçüncü gününde Demet Akalın ve Alişan müzikseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 19

Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Arina Grande, satışa 25,5 milyon dolara çıkarılan evi 13,7 milyon dolara satın aldı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 20

İptal edilen Coachella Festivali için yeni tarih

Büyük çöl festivali Coachella bu yıl yok! Nisan ayında  düzenlenmesi planlanan ancak corona virüs salgını nedeniyle ekime ertelenen dünyanın en önemli müzik ve sanat festivallerinden Coachella, bu yıl tamamen iptal edildi. Coachella 2021 tarihleri açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 21

Pandemik polisiye Gün On4 19 Haziran'da puhutv'de

puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, 19 Haziran’da seyircisiyle buluşacak. Çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 22

Demet Evgar kendisini sokan arı için şarkı yaptı

Demet Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal doğal oldu" diyerek dalga geçtiği arı sokması olayı sonrası, Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek şarkıyı arıya ithaf etti.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 23

Bedük yeni albüm çıkardı: Intergalactic

Bedük, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü Intergalactic'i çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 24

Göbeklitepe'ye normalleşme sürecinde yoğun ilgi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi, normalleşme sürecinin ilk haftasında yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 25

2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Dünyanın en büyük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 26

Özcan Deniz evde film çekti

Özcan Deniz, karantina günlerinde evde Cansel Elçin'in rol aldığı  film çekti. Gerilim ve bilim kurgu türündeki filmde Deniz eşi ve oğlu Kuzey'e de yer verdi.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 27

Mert Fırat ve hamile eşi İdil Fırat tatilde

Ünlü oyuncu Mert Fırat ile üç aylık hamile olan İdil Fırat  Bodrum- Yalıkavak’ta tatil yaparken görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 28

This Is Us dizisi senaristi Jas Waters intihar etti

Ödüllü dizi This Is Us'ın senaristi Jas Waters hayatını kaybetti. İntihar ettiği öğrenilen Waters, 39 yaşındaydı.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 29

Özel tiyatrolara verilecek destek için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatroların projelerine yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak.

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Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020) - 30

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne artırılmış gerçeklikle sanal sahnede açılış

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali pazar günü başlıyor. Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

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