Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020)

12.06.2020 - 16:50
Acun Ilıcalı: Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?
Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden Survivor 2020 yarışmacılarına "Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?" diye sordu. Kimi planlarını anlattı kimi durum analizi yaptı.
Esra Dermancıoğlu'nun corona virüs test sonucu belli oldu
Nişantaşı’nda objetiflere takılan oyuncu Esra Dermancıoğlu bandajla sarılı kolunu gösterip corona virüs testi yaptırdığını ve sonucu negatif çıktığını söyledi.
Türk Kızılay Ağadere Müzesi açıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda bulunan Ağadere Hastane Şehitliği'nde, Türk Kızılay tarafından oluşturulan Ağadere Müzesi düzenlenen törenle açıldı.
Denizli'de olan depremlerin çarpıcı
fotoğraflarıDenizli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından Denizli Hayat, en son sayısında dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Denizli'nin binlerce yıllık deprem tarihini gözler önüne seren dergi, 1700'lü yıllardan itibaren yaşanan afetleri belgeleriyle anlattı.
‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum’ (Sefirin Kızı 16. yeni bölüm)
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefirin Kızı dizisinin 16. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu. İşte yeni bölüm fotoğrafları ve konusu....
Ariana Grande'nin 13,7 milyon dolarlık evi
Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Arina Grande, satışa 25,5 milyon dolara çıkarılan evi 13,7 milyon dolara satın aldı.
İptal edilen Coachella Festivali için yeni tarih
Büyük çöl festivali Coachella bu yıl yok! Nisan ayında düzenlenmesi planlanan ancak corona virüs salgını nedeniyle ekime ertelenen dünyanın en önemli müzik ve sanat festivallerinden Coachella, bu yıl tamamen iptal edildi. Coachella 2021 tarihleri açıklandı.
Pandemik polisiye Gün On4 19 Haziran'da puhutv'de
puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, 19 Haziran’da seyircisiyle buluşacak. Çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.
Demet Evgar kendisini sokan arı için şarkı yaptı
Demet Evgar, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal doğal oldu" diyerek dalga geçtiği arı sokması olayı sonrası, Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek şarkıyı arıya ithaf etti.
Bedük yeni albüm çıkardı: Intergalactic
Bedük, 10 şarkıdan oluşan yeni albümü Intergalactic'i çıkardı.
Göbeklitepe'ye normalleşme sürecinde yoğun ilgi
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi, normalleşme sürecinin ilk haftasında yaklaşık 2 bin kişi ziyaret etti.
2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
Dünyanın en büyük ve en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. İşte, 203 ülkeden 345 bin fotoğrafın gönderildiği ve 135 bin fotoğrafın değerlendirmeye alındığı 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları...
Özcan Deniz evde film çekti
Özcan Deniz, karantina günlerinde evde Cansel Elçin'in rol aldığı film çekti. Gerilim ve bilim kurgu türündeki filmde Deniz eşi ve oğlu Kuzey'e de yer verdi.
Mert Fırat ve hamile eşi İdil Fırat tatilde
Ünlü oyuncu Mert Fırat ile üç aylık hamile olan İdil Fırat Bodrum- Yalıkavak’ta tatil yaparken görüntülendi.
This Is Us dizisi senaristi Jas Waters intihar etti
Ödüllü dizi This Is Us'ın senaristi Jas Waters hayatını kaybetti. İntihar ettiği öğrenilen Waters, 39 yaşındaydı.
Özel tiyatrolara verilecek destek için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatroların projelerine yapacağı yardımlar için başvurular 1 Temmuz'da başlayacak.
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne artırılmış gerçeklikle sanal sahnede açılış
Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali pazar günü başlıyor. Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.