Magazin ve sanat turu (12 Haziran 2020)

'İnsanlar çift yaratılmışlardır' denir. Bazı insanlar, bu sözün gerçekliğine inandıracak kadar birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Bu durum ünlü oyuncular söz konusu olduğunda onlara dublörlük yapmak için büyük avantaj sağlıyor. Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe'in dublörlere de Oscar verilmesi önerisi gözleri bu alana çevirdi. İşte Radcliffe'in Akademi önerisi ve ünlülere neredeyse ikiz kardeşleri kadar benzeyen dublörleri...