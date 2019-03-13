Magazin ve sanat turu (13 Mart 2019)
ntv.com.tr
13 Mart 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA'NIN CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDUDemet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığı belirlendi. Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Zafer Çika’nın cenazesi 14 Mart Perşembe günü öğle namazını müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedilecektir" denildi.
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RÜŞVET VERMEKTEN TUTUKLANAN HOLLYWOOD YILDIZI KEFALETLE SERBEST
Kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Huffman’la birlikte ABD'de aralarında ünlü kişilerin de olduğu 50 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.
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DAVID BECKHAM KAMERA ŞAKASI KURBANI OLDU
Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham, ünlü komedyen James Corden'ın kamera şakasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eski takımı Los Angeles Galaxy'nin yapmayı düşündüğü David Beckham heykelinin sahtesini yaptıran James Corden, Beckham’ı kandırarak komik anlar yaşanmasına neden oldu.
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"KELİMELERİM EKSİK UYANDIM BU SABAH"Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler sosyal medyadan mesajlar yayınlıyor. İşte ünlülerden Akbağ'a destek paylaşımları...
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BEKLENTİLER TERS YÜZ OLDUGame of Thrones’un (Taht Oyunları) 8. final sezonu bölüm süreleriyle ilgili beklentiler ters yüz oldu.
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GÖBEKLİTEPE MAKETİ CANNES'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle dünyaca ünlü bir modelleme şirketi Göbeklitepe'nin maketini yaptı. Hong Kong'ta hazırlanan maket, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarında sergilendi. Fuara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Yaklaşık bin parçadan oluşan Göbeklitepe’nin maketi için 20 kişilik bir ekip tam 1.600 saat çalıştı. 2.5x1.5 metre ölçülerindeki maketin hazırlanışında, Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyaller ve Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan çizimleri baz alındı. Makette Göbeklitepe’nin inşa süreci varsayılan teorilere göre aktarılmaya çalışıldı.
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MARKA MARKA ÜNLÜLERİN SOKAK MODASIBu hafta hangi ünlü, ne giydi? İşte Kate Middleton'dan Hailey Baldwin Bieber'a, Emily Ratajkowski'den Gigi Hadid'e ünlülerin marka marka sokak stilleri...
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DÖVMELERİNİN DEŞİFRESİÇocuklarıyla birlikte Dumbo filminin galasına katılan Angelina Jolie, kıyafetiyle dövmelerini gözler önüne serdi. 20'den fazla dövmesi olan Jolie'nin sırtındaki dövmelerin anlamı ne? İşte Angelina Jolie'nin dövmeleri ve anlamları...
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SURVİVOR 2019'DA BİR İSİM DAHA ELENDİ (NİJERYALI FUTBOLCU KATILIYOR)Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? soruları yanıt buldu. Yunan takımının ada konseyinde yarışmaya Vasilis Simos veda etti. Ödül oyunu ise 10-3 farkla Türkiye takımının oldu. 24. son bölümde ayrıca Nijeryalı futbolcu Patrick Ogunsoto'nun Survivor'a katılacağı açıklandı. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yayınlanan fotoğraflar...
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ZIDANE’IN PANTOLONU ALAY KONUSU OLDU
İkinci kez Real Madrid'in başına geçen Zinedine Zidane, dün katıldığı imza törenindeki stiliyle dikkat çekti. Fransız teknik direktörün pantolonu sosyal medyada alay konusu oldu.
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27 MART'TA 12 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ TİYATRO
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 31 farklı oyunu ücretsiz sahneleyecek.
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MUHAFIZ'IN EN ÇOK İZLENDİĞİ ÜLKELER AÇIKLANDIÇağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonun 26 Nisan’da yayınlanacağını duyuran Netflix dizisinin ilk sezonunun en çok hangi ülkelerde izlendiğini de açıkladı.
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SUSAM SOKAĞI FİLM OLUYOR
Türkiye’de Susam Sokağı adıyla yayınlanan çocuk programı Sesame Street, Warner Bros. tarafından beyazperdeye uyarlanıyor.
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SILA: HER ŞEY YALAN DOLANAhmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla, devam eden davada Kural'ın ifadeleri için "Her şey yalan dolan" dedi.
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EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞI ANLARI PAYLAŞTIJennifer Lopez geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alex Rodriguez’den evlilik teklifi aldığını yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu. Yüzüğüyle sosyal medyada çok konuşulan JLo bugün evlilik teklifi aldığı o anların fotoğrafını paylaştı.
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DELLA MILES İSTANBUL METROSUNDA (VIP KRİZİ)Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok efsaneye vokal yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Batman’dan sonra İstanbul’a geldi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Miles havaliamınında "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka" dedi. Ayaküstü gerçekleştirdiği röportajın ardından bir süre havalimanı çıkış kapısında bekleyen Della Miles, kendisi için tahsis edilen VIP aracın yanlışlıkla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğini öğrenince gülmekten kendisini alamadı. Ünlü şarkıcı bu durum karşısında ne kapris yaptı ne de başka bir araç talep etti. Taksiye de binmeyip metroya yönelen Della Miles, konaklayacağı otele raylı sistemle ulaştı.
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ARALARINDA ÜÇ KATI FARK VAR (SOSYAL MEDYA ETKİSİ)Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter'da birçok ünlü ismin hatırı sayılır takipçi sayısı bulunuyor. Kimi sosyal medyayı etkin kullanarak bir ülke nufüsu kadar takipçi elde etti. İşte Türkiye'de en çok takip edilen ünlüler...
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MORGAN FREEMAN'IN YENİ PROJESİ BELLİ OLDUThe Hitman's Bodyguard filminin devam halkası niteliğinde olan The Hitman's Wife's Bodyguard filmine usta oyuncu Morgan Freeman da katıldı.
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DİDEM SOYDAN'A TAKİPSİZLİK
Manken Didem Soydan’ın "Cumartesi Anneleri" ile ilgili paylaşımıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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ELBİSENİN HANGİ HALİ GÜZEL? (TUTUMLU DÜŞES)
Kate Middleton, Londra’daki National Portrait Gallery’de düzenlenen galaya daha önce giydiği bir elbiseyle katıldığı. Düşes'in tutumlu davranması takdir toplasa da elbisenin orijinal halinde yaptırdığı değişiklik beğenilmedi.
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38. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ PROGRAMI BELLİ OLDU
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler gibi birçok etkinlik yer alıyor.
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THE BLACKLIST’İN 7. SEZONU GELİYORNBC ilgiyle takip edilen dizisi The Blacklist, 7. sezon onayı aldı.
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"SURVİVOR TARİHİNDE BUNU YAPAN İLK YARIŞMACI"Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı şu sıralar ise sunucusu olan Murat Ceylan hakkında bir anısını anlattı. Ilıcalı, "Survivor'ın 11 yıllık tarihinde üzerinde cep telefonu ile yakalanan, adaya cep telefonu sokmaya çalışan ilk ve tek yarışmacı" dedi.
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LİSTEDE TÜRK MÜZİSYEN DE VARASCAP (Amerikan Eser Sahipleri ve Editörleri Birliği) tarafından düzenlenen El Premio ASCAP 2019 ödüllerinde 2018 yılı içerisinde ABD Latin pazarında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan 50 şarkı arasında Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Jenerik Müziği) eseriyle Aytekin Ataş da yer aldı.
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'KIZININ EVLİLİĞİNİN ACISINI ATLATAMIYOR'Amerikalı gazeteci Vicky Ward'ın yazdığı ve yakında piyasaya çıkacak Kushner Inc isimli kitapta, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ilginç iddialara yer verildi: Ivanka'yı, Giselle Bündchen ile evli olan Tom Brady ile evlendirememiş olmanın acısını atlatamayan Trump'ın "Damadım olabilirdi, onun yerine elimde Jared Kushner var" dediği iddia edildi. "Brady olmayınca bunu aldık" ifadesini kullanan Trump'ın Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasını istedi.
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CİN (WILL SMITH) LAMBADAN ÇIKTIAnimasyon dünyasının en eski karakterlerinden, Disney klasiği Aladdin’in fragmanı yayınlandı.
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ÇÖP TOPLAMA MEYDAN OKUMASI (#TRASHTAG CHALLANGE) YAYILIYOR
Her yıl 1,3 milyar ton evsel çöp atılıyor. Çöplerin milyonlarca tonu okyanuslara gidiyor. Bu gerçekten yola çıkılarak çevre bilinci yaratmak için başlatılan #Trashtag etiketli çöp toplama meydan okuması (challange) git gide sosyal medyada yayıldı. İnsanlar öncesi-sonrası fotoğraflarıyla çöp dolu yerleri temizledikten sonraki halleriyle sosyal medyada paylaşmaya başladı. İşte #Trashtag Challange’ın en iyi örnekleri...
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SÜREYYA AÇIKLAMA İSTİYORStar TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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ULUSLARARASI TURİZM FİLMLERİ FESTİVALİ 19 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yapacak.
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OTİZMLİ ÇOCUKLAR RESİM SERGİSİNE HAZIRLANIYOROtizmli çocukların eserlerinden oluşan ‘Masumiyetin Umudu Resim Sergisi’ nisan ayında açılacak.
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