Magazin ve sanat turu (13 Mart 2019)

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok efsaneye vokal yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Batman’dan sonra İstanbul’a geldi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Miles havaliamınında "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka" dedi. Ayaküstü gerçekleştirdiği röportajın ardından bir süre havalimanı çıkış kapısında bekleyen Della Miles, kendisi için tahsis edilen VIP aracın yanlışlıkla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiğini öğrenince gülmekten kendisini alamadı. Ünlü şarkıcı bu durum karşısında ne kapris yaptı ne de başka bir araç talep etti. Taksiye de binmeyip metroya yönelen Della Miles, konaklayacağı otele raylı sistemle ulaştı.