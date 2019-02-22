Magazin ve sanat turu (22 Şubat 2019)

Yapımcı Şükrü Avşar, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasıyla ilgili, "Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar" dedi.