Magazin ve sanat turu (22 Şubat 2019)
21 Şubat 2019 'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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DİZİ OYUNCUSU PARAYLA KENDİNİ DÖVDÜRDÜEmpire dizisinin oyuncularından Jussie Smollett, homofobik ve ırkçı saldırıya uğradığı izlenimi vererek para karşılığında kendini dövdürünce polise yalan beyanda bulunduğu için cezalandırıldı. Dizideki maaşını artırmak için bu yolu seçtiği düşünülen Smollett, dizi ekibinden de özür diledi.
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TAKİPSİZLİK KARARIOyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen “iftira" soruşturmasına takipsizlik kararı verildi.
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SERVET OKULU KURUCUSU DÜNYA BASININDA"School of Affluence" (Servet Okulu) kurarark kadınlara şıklık ve sosyetik yaşam üzerine eğitimler veren Anna Bey, YouTube kanalında da bir milyoneri etkilemenin yollarını anlatıyor. Bey, açtığı okul ve yaptığı işle bugüne kadar defalarca dünya basınında geniş yer buldu.
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KIRMIZI HALIDA CESUR BULUŞMA
Önceki gün sahiplerini bulan 2019 Brit Ödülleri gecesinde ödüller kadar kırmızı halıda yürüyen ünlülerin kıyafetleri de ses getirdi. British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan pop müzik ödülleri Brit'e Dua Lipa’dan Natalie Dormer’a, Hugh Jackman’dan Pink’e ünlülerin kırmızı halı şıklığı...
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'YILMAZ ERDOĞAN DA RAHATSIZ'Yapımcı Şükrü Avşar, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasıyla ilgili, "Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar" dedi.
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23. YAŞINA ÖZEL 23 KAREYLE SOPHIA TURNERKariyerine başladığı Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Sansa Stark karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Sophie Turner yeni yaşını kutluyor. Peki ama en güzel kızıl kadınlar arasında gösterilen ancak gerçekte sarışın olan Turner kime hayran, hangi parfümü tercih ediyor ya da sosyal medyayı nasıl kullanıyor? İşte 23. yaşına özel 23 karede kameralar önünde büyüyen Sophie Turner
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ÖDÜL GECESİNE DAMGA VURDULAR2019 Brit Ödülleri, İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceden ödülle ayrılan Beyonce ve Jay-Z'nin Meghan Markle'ın kraliçe olarak gösterildiği portresinin önündeki pozu, gecenin en dikkat çeken anı oldu.
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HATFA SONU EVDE KALACAKLARA ÖNERİLERHafta sonu kar yağacak mı? Gökhan Abur, “o kadar da değil, yağacak geçecek” dedi. Şimdi ben size, çok yağacakmış da göz gözü görmeyecekmiş gibi birtakım önerilerde bulunacağım. Bir kitap, sıcak sinema salonunda bir film, evde bir dizi ve şarkılar... Yazı: Ceren Ala
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"KAYAHAN BANA SİYAH ÇELENK YOLLADI"Pop müziğin sevilen yorumcularından Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz gün NTV Radyo'da Suat Kavukluoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Müzik Defteri" programının konuğu oldu. Sağıroğlu, hem Sen Şimdi Aşk Diyeceksin isimli yeni single’ını anlattı hem de müzik yolculuğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağıroğlu, Kayahan'la bir anısını anlatırken, "Bana siyah çelenk yolladı" dedi.
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NIGHTFLYERS'A İPTAL KARARIGame of Thrones dizisinin yaratıcısı George R.R. Martin’in yeni dizisi Nightflyers’ın yeni sezon bölümleri iptal edildi.
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HAZAL KAYA: HAYATI AŞK-I MEMNU ZANNEDİYORLARAli Atay ile evlenen Hazal Kaya, düğününe Beren Saat'i çağırmadığı iddiasına yanıt verdi: "Aşk-ı Memnu zannediyorlar galiba gerçek hayatı. Öyle bir entrika yok."
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FESTİVAL PROGRAMI BELLİ OLDU
15. Akbank Kısa Film Festivali, 18 - 28 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Cannes, Venedik, Berlin gibi önemli festivallerden gelen birçok filmin de yer aldığı festivalde; 40 ülkeden 111 kısa ve 3 uzun metraj film seyirciyle buluşacak.
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'MAHKEMEM VAR GİDEMEM'
Murat Cemcir, “NASA, Mars’a komik ve esprili insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?” sorusuna “Ahmet gelirse olur” yanıtını verdi. Ahmet Kural da “Benim mahkemem var, şu sıralar hiçbir yere gidemem” diye konuştu.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girdi. Ceren ALA haftanın filmleri değerlendirdi.
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YAŞAR KEMAL, FİLMLERİYLE ANILACAK
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında filmleriyle anılacak.
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MEŞHUR SAHNENİN KAMERA ARKASI
Sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan ve ünlü oyuncularla yönetmenleri bir araya getiren filmlerden kamera arkası görüntüleri de merak uyandırıyor. İşte Harry Potter'da Star Wars'a Titanic'ten Matrix'e o kareler...
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FATMA GİRİK AMELİYAT OLDUUsta sanatçı Fatma Girik, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Fatma Girik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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'GENÇ GARİP VE GENÇ ESMA AŞKINA ÖZLEM DUYUYORLAR'
İstanbullu Gelin dizisinde Tamer Levent’in canlandırdığı Garip karakterinin gençliğine hayat veren Yunus Narin ile İpek Bilgi’nin oynadığı Esma’nın gençliğini canlandıran Ilgaz Kaya ntv.com.tr’ye konuştu.
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NETFLIX'TE BU AY NELER VAR?Netflix Türkiye kataloğuna mart ayında izleyiciyle buluşacak olan dizi, film ve belgeselleri ekledi. İşte Netflix'te mart ayında izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller...
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OSCAR MODASININ ÇARPICI DEĞİŞİMİYıllar içinde Oscar törenlerinin kırmızı halısında objektiflere yansıyan bazı ünlülerin kıyafetleri hafızalarda yer etti. İşte yıllar içinde Oscar modasının değişimini gözler önüne seren kırmızı halı görünümleri...
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'ANNEMDEN NEFRET EDİYORUM'
Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocuklarının 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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'HAKKINI HELAL ET YAVUZ'
Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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'İZMİR DÜNYA KÜLTÜR MERKEZİ OLMAYA ADAY'Türkiye' de 2018 yılında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 37,4 artarken İzmir’de ise bu artış yüzde 52,6’yı buldu. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, "Artan kültür turizm talebi ve müze ile ören yeri ziyaretçilerindeki büyük artış ile İzmir, geleceğin dünya kültür merkezlerinden biri olmaya aday" dedi.
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