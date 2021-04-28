Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021)

Troya ve Aizanoi'deki kazılar tarihe ışık tutuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde 150 yıl, geçici listede yer alan Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde ise 51 yıl önce başlayan kazılarda, her iki bölgenin 5 bin yılı aşkın geçmişleri ile ilgili pek çok önemli bilgi ve bulguya ulaşıldı.

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