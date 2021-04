Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021)

Lily James’li The Pursuit of Love’dan ilk fragman

Emily Mortimer'in merakla beklenen uyarlaması The Pursuit of Love’dan ilk fragman yayınlandı. Lily James’i tutkulu ve romantik karakter Linda Radlett rolünde izleyeceğimiz yapımın küresel prömiyeri 9 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de gerçekleşecek. Türkiye’deki izleyicilerse seriyi temmuz ayında Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından izleyebilecek. Avrupa'da iki Dünya Savaşı arasında geçen hikaye, karizmatik ve korkusuz Linda ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan'ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

HABER DETAY - TIKLA İZLE