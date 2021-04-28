Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021)

28 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 28.04.2021 - 17:32

Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 1

Hemşire Maggie Rawlins kamera karşısında

Model Maggie Rawlins corona virüsle hastane koridorlarında verdiği mücadelelerin ardından maskeyi çıkarıp bir kez daha objektif karşısına çıktı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 2

Barcelona'da yapılan 5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı

Barcelona'da 27 Mart tarihinde yapılan 5 bin kişilik konser sonrasında corona virüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığı duyuruldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 3

Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, bir çiftliği ziyaret etti. Prens ve eşi çiftlikte Traktör kullandı, ahırları gezdi ve kuzularla oynadı. (Fotoğraflar: AFP)

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 4

Game of Thrones yıldızı Natalie Dormer anne oldu

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle tanınan Natalie Dormer, bir kız bebek annesi oldu. Dormer, annelik deneyimini anlatırken, uykusuz kaldığı için zorlandığını söyleyerek, "Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 5

Özcan Deniz'den suç duyurusu: Çocuğumu göremiyorum

Feyza Aktan ile velayet davası devam eden Özcan Deniz savcılığa başvurdu. Deniz oğlundan on gündür haber alamadığını, endişe duyduğunu belirterek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 6

2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nda jüri, dünya çapında 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 10 bin 500 başvuru arasından seçim yaptı ve kazananlar çevrimiçi canlı yayınla duyuruldu. Dünyanın pek çok yerinden yemek fotoğraflarının yarıştığı, İngiltere'de düzenlenen 2021 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları arasında Türk fotoğrafçı da yer alıyor.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 7

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler tatili fotoğrafları

Dizi aşkı gerçeğe dönüşen ve ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden sürpriz Maldivler tatili fotoğrafları geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından Maldivler’de birlikte çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaşınca kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 8

Tacizle suçlanan müzisyen Ali Cihat Aşkın'ı öğrencileri savundu

Dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın’ın, kendisini cinsel tacizle suçlayan eski öğrencisi Ezgi L.’ye açtığı manevi tazminat davasında üç öğrencisi tanık olarak dinlendi. İfade veren öğrenciler, Aşkın’ı savundu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 9

Prens Philip'in ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth'ten emeklilik kararı

Prens Philip'in ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth'in yeni kararlar aldığı, buna göre büyük kraliyet işlerini bırakıp emeklilik yaşamaya başlayacağı öne sürüldü. Kraliçe'nin bıraktığı görevleri büyük ölçüde kimlerin üstleneceği de tahmin ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 10

Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil

Kansere yenik düşen Chadwick Boseman’ın Oscar'ı Anthony Hopkins’e kaptırması sonrası Akademi yönetimine gelen eleştirilerin ardından Boseman'ın ailesi konuştu. Ailesinin mutsuz olmadığını belirten Derrick Boseman, ödül alınamamasının hayal kırıklığı olmadığını ifade etti.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 11

İzmir'de dansçılar meydanları sahneye dönüştürdü

İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla bir sokak projesi hayata geçirdi. Sanatçılar, günlük yaşamın sürdüğü meydan, park ve sokaklarda bale ile Latin ve hip hop dansı figürleri sergiledi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 12

Lily James’li The Pursuit of Love’dan ilk fragman

Emily Mortimer'in merakla beklenen uyarlaması The Pursuit of Love’dan ilk fragman yayınlandı. Lily James’i tutkulu ve romantik karakter Linda Radlett rolünde izleyeceğimiz yapımın küresel prömiyeri 9 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de gerçekleşecek. Türkiye’deki izleyicilerse seriyi temmuz ayında Digitürk ve Tivibu’da yer alan BBC First kanalından izleyebilecek. Avrupa'da iki Dünya Savaşı arasında geçen hikaye, karizmatik ve korkusuz Linda ile en yakın arkadaşı ve kuzeni Fanny Logan'ın (Emily Beecham) maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 13

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Mustafa Keser (Yeni bölümden kareler)

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 30 Nisan Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu; Mustafa Keser.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 14

Beethoven’ın 251. doğum günü, besteleriyle kutlanıyor

Beethoven’ın mirası dün çıkan yıldızlarla dolu bir remiks derlemesi ile kutlanıyor. 14 şarkıdan oluşan Beethoven Remixed, müzik tutkunlarına en sevdikleri elektronik sanatçıların konser salonunu ve dans pistini birleştirdiği parçaları dinletiyor.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 15

Jude Law Peter Pan filminde korsan gemisinde

Jude Law, yeni filmi Peter Pan Wendy'nin setinde korsan gemisindeki Yüzbaşı Hook kostümüyle ilk kez görüntülendi. Law gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 16

Türkçe pop müzikte tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıklandı

Spotify, 2014 yılından bugüne Türkçe pop müzikte tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı ve şarkılarını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 17

Hailey Baldwin:Sosyal medya öz güvenimi etkiliyor


Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile mutlu bir evlilik sürdüren model Hailey Baldwin, kim olduğunu aramaya başladığını söyledi. Baldwin, bu süreçte sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durmak için Instagram hesabını iki günle sınırlandırdığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 18

Mortal Kombat filminden gişe rekoru

Oyuncan sinemaya uyarlanan Mortal Kombat, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını döneminde ABD'de en çok gelir elde eden film oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 19

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın malikanesine Denizli mermeri

İngiltere'de kraliyet ailesi üyeleri Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, evlerinde yaptıkları yenilikte Denizli travertenleri kullandı. Çift mermerler için firmaya bir de teşekkür mektubu gönderdi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 20

Burning Man Festivali bu yıl da iptal edildi

Nevada'da düzenlenen "Burning Man" müzik festivali, salgın nedeniyle bu yıl da yapılamayacak.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 21
İkizi, İsmail Balaban'ın nişanlısı ve annesiyle ilgili açıklama yaptı (Gamze Atakan kimdir?)



survivor son bölüme iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. İsmail'in annesi nişanlısı Gamze Atakan için "O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" dedi. Acun Ilıcalı duyduğu sözler sonrası gözyaşlarını tutamayan İsmail Balaban'a isterse nişanlısıyla konuşma hakkı verileceğini söyledi. İsmail ise nişanlısı yerine tekrar annesiyle konuşmak istediğini belirtti. Yaşananlar üzerine İsmail'in ikizi Turan Balaban konuyla ilgili açıklama yaptı: Her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 22

Tom Cruise'lu Görevimiz Tehlike 7'den yeni kare

Yıldız oyuncu Tom Cruise'un başrolde olduğu Görevimiz Tehlike 7'den yeni bir kare yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 23
Zeynep-Alp Kırşan ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan da karavanla tatile çıkan ünlüler kervanına katıldı


Eskiden çok az kişinin hayalini süsleyen karavanlar pandemi nedeniyle iyi bir alternatif olarak ön plana çıktı. Neredeyse ev konforunda, yer değiştirilebilen, doğanın içinde, sosyal mesafe kurallarına uygun seyahatler sunan karavanların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Zeynep-Alp Kırşan çifti ile Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti karavan ile tatile çıkan ünlüler kervanına katıldı. İşte Kırşan-Atacan ailelerinin tatilden ayrıntılar ve karavan tercih eden ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 24

Troya ve Aizanoi'deki kazılar tarihe ışık tutuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde 150 yıl, geçici listede yer alan Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti'nde ise 51 yıl önce başlayan kazılarda, her iki bölgenin 5 bin yılı aşkın geçmişleri ile ilgili pek çok önemli bilgi ve bulguya ulaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 25

Rolling Stones'un gitaristi Ronnie Wood ikinci kez kansere yakalandı


Daha önce kanseri yenen Rolling Stones'un gitaristi Ronnie Wood tekrar hastalığa yakalandı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 26

Toplumsal cinsiyet eşitliği temalı kısa film festivali

JCI (Junior Chamber International-Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) İstanbul tarafından bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali'nin teması BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olarak belirlendi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 27

Hakan Altun programa ara verip Bodrum'da dinlenecek

Çekimler öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un son sağlık durumu hakkında bu kez programının yapımcısı Polat Yağcı konuştu. Yağcı, “Hakan, Bodrum’a gidip iki ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 28

Çeşme tamiri yaparken tarihi eserler buldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü. Müze müdürlüğüne durumu bildiren öğretmen, aynı zamanda çıkan tarihi eserleri de yetkililere teslim etti.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 29

Hazal Kaya, UNFPA Türkiye’nin iyi niyet elçisi oldu

Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçildi.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 30

Asırlık lezzet Manisa kebabı

Manisa’nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve kente gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan dönmediği Manisa kebabı, Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 31
93. Oscar Ödülleri sonrası bugüne kadar ödül alan en iyi filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Oscar Ödüllerini kazananları açıklandı. Nomadland En İyi Film seçilerek gecenİn yıldızı oldu. İşte Nomadland gibi Oscar tarihine geçen ve bu ödülü kazanan filmler...

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 32

Kahta'nın bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavına coğrafi işaret belgesi verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin bademi, narı, bademli irmik helvası ve bulgur pilavı, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi aldı.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 33

Arslanhane Camii UNESCO yolunda


Ankara’nın simgelerinden tarihi Arslanhane Camii, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olmaya hazırlanıyor.

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 34

Men Tapınağı’na defineci kazması


Isparta'nın Yalvaç ilçesinde milattan önce 4'üncü yüzyılda geniş bir bölgenin hac merkezi olan ve dağın zirvesine Ay Tanrısı Men için kurulan Men Tapınağı, definecilerin saldırısına uğradı. Alanda çok sayıda kaçak kazı yapan ve sütunları da altın bulmak için kıran definecilerin, kazdıkları çukurlar fark edilmesin diye üzerini taş ve toprakla kapatıp kaçtıkları tespit edildi.


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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 35

Survivor'da kim elendi, iletişimi ödülü sonrası İsmail Balaban annesiyle ne konuştu? (Survivor 27 Nisan 2021)


Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Ünlüler takımının iletişim ödülünü kazandığı Survivor son bölümüne; İsmail Balaban'ın annesi ile nişanlısı hakkında yaptığı konuşma damga vurdu. Gönüllüler takımı SMS birincisi Poyraz, Ünlüler takımı SMS birincisi İsmail Balaban olurken; Aleyna Çalışkan, İlayda, Sergen ve Steven arasında eleme heyecanı yaşandı. Ada konseyinde en az oyuna aldığı açıklanan İlay'da Survivor'a veda etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlardan ayrıntılar ve haftanın gelişmeleri...

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Magazin ve sanat turu (28 Nisan 2021) - 36
Hayallerinizi ifade edin / Günlük burç yorumları (28 Nisan 2021)


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