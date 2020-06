Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2020)

Kara Panter'in (Black Panther) çalıntı şarkı davası kapatıldı

Kara Panter (Black Panther) filminin sountrack'i hakkında açılan dava sonuçlandı. The Weeknd ve Kendrick Lamar ile Yeasayer, Pray For Me üzerindeki iddialarından vazgeçti.

