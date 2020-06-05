Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2020)

05.06.2020 - 17:36
Oğlu Pars'ı lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleriyle duygusal bir paylaşımda bulundu.
Meghan Markle, George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili konuştu: Söylenecek tek yanlış şey hiçbir şey söylememektir.
ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Pek çok ünlü Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey de tepkisini, siyahi topluluklar için çalışan ve protestolara katılanlar için kaynak sağlamayı amaçlayan yardım vakfına 3 milyon dolar bağışlayarak gösterdi.
Avustralyalı film yıldızı Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi. Erkek oyuncularda ise liderlik Nicholas Cage'in oldu.
Kara Panter (Black Panther) filminin sountrack'i hakkında açılan dava sonuçlandı. The Weeknd ve Kendrick Lamar ile Yeasayer, Pray For Me üzerindeki iddialarından vazgeçti.
ABD'li manken Bella Hadid ile rapçi The Weeknd'in barıştıkları iddia edildi.
DC Sinematik Evreni’nin en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'a imza atan ve devam halkası Wonder Woman 1984'te de yönetmen koltuğunda oturan Patty Jenkins, Marvel ile çalışmama nedenlerine açıklık getirdi.
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, çok özel bir bölümle ekrana geliyor. Akıllarda kalan ve en beğenilen sahnelerden oluşan bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.
5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda saat 22:13’te meydana gelecek güçlü dolunay ve tutulma haritasında, 9 Derece Oğlak yükseliyor. Bu eskinin yerine geçen yenilerin habercisi. Geleneksel rotadan çıkıp, yeni ufukları, yeni diyarları keşfetme zamanı.
Bir veya daha fazla kahramanın ön planda olduğu, genellikle ayrıntılı dövüş ve çılgın kovalamaca sahnelerini içeren aksiyon filmlerini sevenler ve yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin güncel verileri fikir verici olabilir. Henüz vizyona girmeyen Tenet'in şimdiden zirveye yerleştiği en popüler aksiyon filmleri listesinde 50 yapım yer alıyor...
Yeni takımlarla yeni dönemin başladığı Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazand? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 97. bölümde kırmızı takım her iki mücadeleyi de kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. İşte 4 haziranda yaşananlar ve haftanın ayrıntıları
Her gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Dünya Çevre Günü'nde biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.
Adana’da bulunan tarihi Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattı'na ait Karaisalı ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki 32 numaralı tünel, tarihi eser olarak tescillendi.
Birçok projeye imza atan ve geçtiğimiz yıllarda puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu Haluk Bilginer 66. yaşını kutluyor.
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bir süredir ekranlardan ve şehir hayatından uzak. Başarılı oyuncu 2008'de alıp tarımla uğraştığı çiftliğine corona virüs salgını sonrası annesi ve oğluyla tamamen yerleşti. Oyunculuk kariyerini ikinci plana atıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftçilik yapmaya başlayan Burak Hakkı Çevre Günü Özel Yayını için NTV'ye konuştu.
"Topraktan geldik ona döneceğiz" sözünü gerçekten anladığımız bir dönemdi bu dönem. Bu sözler hepimizin yaptığı her işi severek takip ettiği oyuncu Demet Evgar'a ait. Toprağı, çocukları, yeşili çok seven Evgar, Çevre Günü Özel yayını için NTV sunucularından Ahmed Arpat ile sohbet etti. Evgar doğanın bizden ne beklediğini anlattı.
Onu yıllarca Yeşilçam'ın yakışıklı, romantik, mahcup jönü olarak izledik, sevdik. Ama madalyonun hepimizin gördüğü yüzüydü. Ediz Hun'dan söz ediyoruz. O aslında çevre aşığı bir biyokimya uzmanı... Ekoloji dersleri veriyor, çocuklar için kitap yazıyor. Ediz Hun Çevre Günü özel yayını için Seda Öğretir ile çevre bilinci üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi.