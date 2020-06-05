Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2020)

Twitter'ın CEO'sundan protestocular için 3 milyon dolar



ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Pek çok ünlü Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey de tepkisini, siyahi topluluklar için çalışan ve protestolara katılanlar için kaynak sağlamayı amaçlayan yardım vakfına 3 milyon dolar bağışlayarak gösterdi.

(HABER DETAY-TIKLA OKU)







