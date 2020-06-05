Magazin ve sanat turu (5 Haziran 2020)

5 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin-sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde biraz olsun nefes almanızı sağlayacak magazin ve sanat turu.

05.06.2020 - 17:36

Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

Oğlu Pars'ı lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleriyle duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Meghan Markle'dan George Floyd mesajı

Meghan Markle, George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili konuştu: Söylenecek tek yanlış şey hiçbir şey söylememektir.

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Twitter'ın CEO'sundan protestocular için 3 milyon dolar 


ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd'un ırkçı cinayete kurban gitmesi tepkilere neden oldu. Gözaltına alındığı sırada yüzüstü yerde yatarken bir polisin diziyle boğazına baskı yaparak Afro-Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açması ABD’yi ayağa kaldırdı. Tepki amacıyla sokaklarda gösterilerin yapıldığı olaya ünlüler de kayıtsız kalmadı. Pek çok ünlü Floyd’un son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ifadesine yer vererek paylaşım yaptı. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey de tepkisini, siyahi topluluklar için çalışan ve protestolara katılanlar için kaynak sağlamayı amaçlayan yardım vakfına 3 milyon dolar bağışlayarak gösterdi.

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Hollywood’un en çalışkan isimleri belli oldu

Avustralyalı film yıldızı Margot Robbie, Hollywood’un en çalışkan aktrisi seçildi. Erkek oyuncularda ise liderlik Nicholas Cage'in oldu.

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Kara Panter'in (Black Panther) çalıntı şarkı davası kapatıldı

Kara Panter (Black Panther) filminin sountrack'i hakkında açılan dava sonuçlandı. The Weeknd ve Kendrick Lamar ile Yeasayer, Pray For Me üzerindeki iddialarından vazgeçti.

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Bella Hadid ile The Weeknd barıştı mı?

ABD'li manken Bella Hadid ile rapçi The Weeknd'in barıştıkları iddia edildi.

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Patty Jenkins: Marvel çok kontrolcü

DC Sinematik Evreni’nin en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'a imza atan ve devam halkası Wonder Woman 1984'te de yönetmen koltuğunda oturan Patty Jenkins, Marvel ile çalışmama nedenlerine açıklık getirdi.

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Sefirin Kızı özel bölümüyle pazartesi Star’da

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, çok özel bir bölümle ekrana geliyor. Akıllarda kalan ve en beğenilen sahnelerden oluşan bu çok özel bölüm, herkesi ekran başına kilitleyecek.

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5 Haziran 2020'deki dolunay hayatımıza neler getirecek (Yay Burcunda Ay Tutulması)

5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda saat 22:13’te meydana gelecek güçlü dolunay ve tutulma haritasında, 9 Derece Oğlak yükseliyor. Bu eskinin yerine geçen yenilerin habercisi. Geleneksel rotadan çıkıp, yeni ufukları, yeni diyarları keşfetme zamanı.

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Tenet vizyona girmeden zirvede (En popüler aksiyon filmleri/ IMDb haziran verileri)

Bir veya daha fazla kahramanın ön planda olduğu, genellikle ayrıntılı dövüş ve çılgın kovalamaca sahnelerini içeren aksiyon filmlerini sevenler ve yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin güncel verileri fikir verici olabilir. Henüz vizyona girmeyen Tenet'in şimdiden zirveye yerleştiği en popüler aksiyon filmleri listesinde 50 yapım yer alıyor...

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Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 

Yeni takımlarla yeni dönemin başladığı Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazand? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 97. bölümde kırmızı takım her iki mücadeleyi de kazanarak büyük bir üstünlük kurdu. İşte 4 haziranda yaşananlar ve haftanın ayrıntıları

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Doğayla şaka olmayacağını anlatan filmler (5 Haziran Dünya Çevre Günü)

Her gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Dünya Çevre Günü'nde biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...

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Fatma Girik: Bu süreci de birlikte atlatacağız

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmadığını söyledi.

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Tarihi demiryolu tüneli kültür varlığı olarak tescil edildi

Adana’da bulunan tarihi Bağdat-Hicaz Demiryolu Hattı'na ait Karaisalı ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki 32 numaralı tünel, tarihi eser olarak tescillendi.

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Şehir Tiyatroları'ndan online oyunlar (Etkinlik takvimi)

Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online olarak ulaştırmaya devam ediyor. bu hafta kurumsal sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluşturacağı atölye, söyleşi ve oyun gösterimi programları açıklandı.

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Yerel gıda kültürünün ilham veren hikayesi puhutv’de

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında puhutv, yerel gıdanın hareketinin tarihi, çeşitliliği ve zorluklarına ışık tutan ‘Yerel Gıdanın Kökleri’ belgeselini izleyiciyle buluşturuyor.

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Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

14-21 Haziran'da çevrimiçi düzenlenecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu.

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Kolpaçino 4 geliyor

Şafak Sezer, senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Kolpaçino serisinin dördüncüsünün çekileceğini açıkladı.

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Angelina Jolie’den ırkçılığa karşı mücadeleye 200 bin dolarlık bağış

George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından Oscarlı oyuncu Angelina Jolie, Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birliği’nin (NAACP) Yasal Savunma Fonu’na 200 bin dolarlık bağış yapacağını duyurdu.

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Yazar Oruç Aruoba son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 72 yaşında vefat eden yazar, şair, felsefeci ve akademisyen Oruç Aruoba'nın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

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Mevlana Müzesi'ne 4 günde 3 bin 696 ziyaret

Konya'da Mevlana Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 ay kapalı kaldıktan sonra geçen pazartesi günü yeniden açıldı. Müzeyi, ilk 4 günde 3 bin 696 kişi ziyaret etti.

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Beyoğlu sineması destek bekliyor

Salgın sebebiyle uzun süredir kapalı olan Beyoğlu Sineması, online olarak bir destek kampanyası başlattı.

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Madrid'in sembolik mekanı kapanıyor (Flamenkonun kalbi)

Dünya ekonomisini felç eden Covid-19 salgını Flamenko sanatçılarını çalıştıran mekanları da vurdu. İspanya'nın başkenti Madrid'de ülkenin en iyi Flamenko sanatçılarına ev sahipliği yapan bir mekan izleyici eksikliği nedeniyle kapanıyor.

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Tarkan'dan maskeli paylaşım (Corona günlerinde ünlüler)

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Sanat, spor ve eğlence dünyasının bilinen isimleri de tedbirlerini aldı, karantina uygulamasına katıldı. Kimi sokağa çıkarken maske ve eldiven kullanıyor, kimi de karantina günlerini evde keyifli geçirmenin yollarını arıyor. Son olarak Tarkan maske ve eldivenli bir paylaşımda bulundu. İşte yerli ve yabancı isimlerin corana virüse karşı aldığı önlemler ve karantina paylaşımları...

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Haluk Bilginer 66 yaşında!

Birçok projeye imza atan ve geçtiğimiz yıllarda puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan usta oyuncu Haluk Bilginer 66. yaşını kutluyor.

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Oyuncu Burak Hakkı kendi toprağını ekip biçiyor

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bir süredir ekranlardan ve şehir hayatından uzak. Başarılı oyuncu 2008'de alıp tarımla uğraştığı çiftliğine corona virüs salgını sonrası annesi ve oğluyla tamamen yerleşti. Oyunculuk kariyerini ikinci plana atıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftçilik yapmaya başlayan Burak Hakkı Çevre Günü Özel Yayını için NTV'ye konuştu.

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NTV Dünya Çevre Günü Özel: Demet Evgar ile Kukla Açık Oturumu

"Topraktan geldik ona döneceğiz" sözünü gerçekten anladığımız bir dönemdi bu dönem. Bu sözler hepimizin yaptığı her işi severek takip ettiği oyuncu Demet Evgar'a ait. Toprağı, çocukları, yeşili çok seven Evgar, Çevre Günü Özel yayını için NTV sunucularından Ahmed Arpat ile sohbet etti. Evgar doğanın bizden ne beklediğini anlattı.

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Doğa tutkunu Ediz Hun: Biz dost olursak doğa bağrını açar

Onu yıllarca Yeşilçam'ın yakışıklı, romantik, mahcup jönü olarak izledik, sevdik. Ama madalyonun hepimizin gördüğü yüzüydü. Ediz Hun'dan söz ediyoruz. O aslında çevre aşığı bir biyokimya uzmanı... Ekoloji dersleri veriyor, çocuklar için kitap yazıyor. Ediz Hun Çevre Günü özel yayını için Seda Öğretir ile çevre bilinci üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

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