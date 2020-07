Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2020)

Kitabıyla Başkan amcasına meydan okuyor

ABD’de kasımdaki seçim öncesinde Başkan Trump’ın yeğeni Mary, ailenin sırlarını kitap yaparak gündeme geldi. Yasaklanması gündeme gelen Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitaba onay çıkmasıyla herkes gözlerden uzak yaşarken dünyanın en güçlü ailelerinden Trump’lara kafa tutan bu yeğenin kim olduğunu sormaya başladı.

