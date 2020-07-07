Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2020)

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler)

Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. O isimlere son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez eklendi. Ünlü çift bisikletle gezerken görüntülendi. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.

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