Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2020)

07.07.2020 - 17:03
Robert De Niro devlet desteğine başvurdu
Usta oyuncu Robert De Niro’nun ünlü şef Nobuyuki Matsuhisa ve film yapımcısı Meier Teper ile birlikte kurduğu restoran ve otel zinciri The Nobu, corona virüsü salgını dolayısıyla hükümetin başlattığı maaş koruma programına başvurdu.
Eski Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in bacağı kesildi
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası bir dizi komplikasyon yaşayan ve doktorların ‘iskemi’ teşhisi koyduğu 2011 Miss Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez'in sol ayağı ve sol bacağının dizden altı ampute edildi. Bacağı kesilmeden önce dans videoları paylaşan Alvarez, hayranlarına verdiği sözü tutarak ameliyattan sonra da dans etti ve takipçileriyle paylaştı.
Prens Harry'den Kraliçe Elizabeth'in başkanı olduğu Milletler Topluluğu'na çağrı: Geçmişteki yanlışlarınızı kabul edin
Geçtiğimiz aylarda İngiltere Kraliyet Ailesi ile resmi ilişiğini kesen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in başında bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na yaptığı çağrıda "Geçmişteki yanlışları kabul edin" dedi.
Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren böyle görüntülendi
Güçlü kasları ile tanınan Rocky filminin yıldızlarından Dolph Lundgren, eski fit görüntüsünden uzak son haliyle hayranlarını şaşırttı.
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu
Rap şarkıcısı Kanye West'in ardından Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Hilton'un sosyal medyadaki açıklamasını ciddiye alanlar da oldu, şaka olduğunu düşünenler de. Sosyetik DJ'in "Amerika'yı yeniden seksi yap", "Oval Ofis'i Kalp Şeklinde Ofis yapacağım" gibi mesajları ile 'Pembe Saray' paylaşımları espri konusu oldu.
Galata Kulesi'nde restorasyon ebabil kuşlarının yuvaları nedeniyle ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiği açıkladı. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise restorasyonun sonbaharda yapılacağı kaydedildi.
Kitabıyla Başkan amcasına meydan okuyor
ABD’de kasımdaki seçim öncesinde Başkan Trump’ın yeğeni Mary, ailenin sırlarını kitap yaparak gündeme geldi. Yasaklanması gündeme gelen Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitaba onay çıkmasıyla herkes gözlerden uzak yaşarken dünyanın en güçlü ailelerinden Trump’lara kafa tutan bu yeğenin kim olduğunu sormaya başladı.
İnternete taşınan defilelerde gelir kaybı yaşanıyor
Virüs tedbirleri defileleri de etkiliyor. Yılın bu mevsiminde Paris'te yeni kresyonlarını tanıtan dünyaca ünlü modaevleri, farklı bir format benimsedi. Defileler internete taşındı. Fiziksel defilelerin yokluğunun Paris'i gelir kaybına uğrattığına dikkat çekiliyor.
Oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Yakalamak için 5 milyon dolar
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. FBI’ın yaptığı operasyonun maliyetinin 5 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Louvre Müzesi yeniden açıldı (40 milyon euro’luk kayıp)
Fransa’nın başkenti Paris’in sayısız kültürel varlıklarının en önde gelenlerinden biri olan Louvre Müzesi, corona virüs pandemisi önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte kapılarını 4 ay sonra yeniden ziyaretçilere açtı. Müze yönetimi, pandemi döneminde bilet satışlarından 40 milyon euro’luk kayba uğradıklarını belirtti. Aynı gün onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi’nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi.
Kraliçe'nin müdahalesi yıllar sonra ortaya çıktı
Monarşinin çocuklarının isimlerinde son kararı verme hakkı olan Kraliçe Elizabeth'in, yıllar önce torunu Prenses Beatrice'in adını değiştirdiği öğrenildi.
Lunapark ve tematik parklar yeniden açıldı
Corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunaparklar yeniden açıldı. Bostancı'da bulunan lunapark havadan görüntülendi.
Brad Pitt'in rol alacağı yeni filmi belli oldu
Brad Pitt, yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği aksiyon-gerilim türündeki Bullet Train filminde başrol oynamaya hazırlanıyor.
Tarihi Taşköprü restore edilmeyi bekliyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Roma döneminden kalma ve bazalt taşlarından yapılma Tarihi Taşköprü, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.
Metallica’dan Ennio Morricone’ye saygı duruşu
Metallica, 91 yaşında hayatını kaybeden ünlü besteci Ennio Morricone’yi andı. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bizi gaza getirdiğin, esin kaynağımız olduğun ve grup içinde, ekibimizle ve hayranlarımızla bir bağ kurmamızı sağladığın için teşekkürler Ennio" ifadelerine yer verildi.
Dünyaca ünlü La Scala Operası açıldı
Milano'nun dünyaca ünlü La Scala Operası dört ay sonra kapılarını yeniden açtı.
Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den maskeli bisiklet turu (Karantinada bile bisikletten vazgeçmeyenler)
Hollywood sakinleri karantina günlerinde bile aktivitelerinden eksik kalmıyor. Bazıları sokakların boş olduğu zamanlarda koşu yapıyor, bazıları da bisiklet gezintisi. Hatta bazı ünlüler küçük alışverişleri için evlerinden çıktıklarında otomobilleri yerine bisikletlerini tercih ediyorlar. O isimlere son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez eklendi. Ünlü çift bisikletle gezerken görüntülendi. İşte kimi maskeli kimi maskesiz pedallara basan ünlüler.
Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile yemeklerin ana malzemesi üretiliyor
Kilis’te geçmişi yüzyıllara dayanan devlip ile buğday dövülerek, geleneksel Keşkek yemeğinin ana malzemesi dövme üretiliyor.
Rekor kıran BTS: Konser vermeyi özledik
Ünlü K-pop grubu BTS, pazar gecesi 103 ülkedeki iTunes listesinde 1 numaraya çıkarak rekor kırdı. Corona günlerini değerlendiren ve özlemlerini dile getiren BTS üyelerinden Jungkook, şu an en büyük hayalinin konser vermek olduğunu söylüyor. Jungkook, dünyanın içinde bulunduğu durumu kavradığını ve zamanını en sevdiği şeyleri yapmaya ayırdığını belirtiyor.
41. Üsküp Yaz Festivali başladı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 41'incisi düzenlenen Üsküp Yaz Festivali başladı.
Defne Samyeli uzlaşmazsa Mustafa Sandal'a dava açılacak
Kitabında yazılanlar için Defne Samyeli tarafından savcılığa şikayet edilen şarkıcı Mustafa Sandal hakkında uzlaşma olmazsa dava açılacak.
Açık havada tiyatro keyfi devam ediyor
Devlet Tiyatroları'nın Açık Hava Yaz Oyunları Projesi kapsamında Ankara'da 9-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye Kayası, 23-25 Temmuz tarihlerinde ise Buzlar Çözülmeden oyunları seyirciyle buluşacak.
Film çekimleri İngiltere'de karantinadan muaf olacak
İngiltere, film çekimlerini corona virüs nedeniyle uygulanan karantinadan muaf tutma kararı aldı. Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın bu kararın Tom Cruise ile yaptığı konuşmanın ardından verildiği söyleniyor.
Tuluyhan Uğurlu Ayasofya bestesine özel klip hazırladı
Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya eserine hazırladığı özel klibi müzikseverlerle paylaştı.
Efes Antik Kenti'nin güvenliği atlı jandarmaya emanet
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin güvenliğini atlı jandarma sağlıyor.
Elton John'un 50’nci yılına özel para
Sir unvanlı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John'un müzik kariyerindeki 50’nci yılının hatırına özel para basıldı.
Country müzik efsanesi Charlie Daniels hayatını kaybetti
Country müziğin efsanevi şarkıcısı, gitarist ve aynı zamanda kemancı olan Charlie Daniels 83 yaşında hayata veda etti.
Hem ağlatan hem güldüren mizah yazarı: Rıfat Ilgaz"
Hababam Sınıfı"nı edebiyat ve sinema dünyasına armağan eden şair ve yazar Rıfat Ilgaz, vefatının 27'nci yılında anılıyor.
İyi çiğ köfte nasıl yapılır?(Hilelere dikkat)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzeti olan çiğ köfte, her yöreye göre farklı yapılıyor. Adıyamanlı ve Malatyalı ustalar etli ve etsiz hazırlanan çiğ köftenin lezzet sırlarını anlatırken, sağlıklı ve kaliteli çiğ köftenin tarifini verdi ve hilelere karşı uyardı: Ketçap, tatlandırıcı ve şeker kullanıyorlar. Nar ekşisini bol tutup, iyi yapışsın diye bulgurunu akşamdan ıslatıyorlar.
Survivor eleme adayları belli oldu Survivor finali nasıl gerçekleşecek?
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'de 3 yapan Sercan, bu hafta da 3'de 2 yaptı ve son olarak finalde karşılaştığı Elif'i geçip, eleme adayı olarak Yasin'i belirledi. Acun Ilıcalı ise Survivor finalinde ilk defa gerçekleşecek uygulamalar hakkında bilgi verdi. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...