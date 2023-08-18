Çalışan emekli kıdem ödemesi alır mı?

Emeklilik sistemimizde, çalışanlara kıdem ödemesi yapılması konusu oldukça merak edilen bir konudur. Birçok çalışan, emeklilik döneminde kıdem ödemesi almaktan yoksun kalmaktan endişe duyar ve bu konuda bilgi sahibi olmak ister.

Türkiye'de emeklilik sistemine dair belirlenen kanunlar ve düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bu konuda önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Bu kanuna göre, çeşitli şartların sağlanması durumunda çalışan emekliye kıdem ödemesi alabilir.

Ancak, kıdem ödemesi sadece belirli koşullara uygun olan emeklilere yapılmaktadır. Kıdem ödemesi alabilmek için, aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir:

1. Sigortalı olarak çalışmış olma: Kıdem ödemesi alabilmek için, emeklilik sürecinde sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir. Bu da, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmanız anlamına gelir.

2. Emekli olma şartlarını sağlama: Kıdem ödemesi alabilmek için, emekli olma şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Çalışanlar, emeklilik yaşını ve prim ödeme gün sayısını tamamladıklarında emekli olabilirler.

3. İşverenin ödeme yapma imkanı: Kıdem ödemesi, işveren tarafından yapılması gereken bir ödemedir. Bu nedenle, işvereninizin kıdem ödemesi yapma imkanının bulunması gerekmektedir. Eğer yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, emekli olduğunuzda kıdem ödemesi alma hakkınız bulunmaktadır.

Bu ödeme, çalıştığınız süre ve alınan maaşa göre hesaplanmaktadır.

Sonuç olarak, emeklilik sürecinde kıdem ödemesi almak için belirli şartları sağlamanız gerekmektedir. Bu şartları sağladığınızda, emekli maaşınızla birlikte kıdem ödemenizi de alabilirsiniz.