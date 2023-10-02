Evde çalışanlar işçi sayılır mı? İşte merak edilenler...

Bu konuda hukuki açıdan birçok tartışma yaşanmaktadır. Evde çalışanların işçi sayılıp sayılmayacağı, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde ele alınmalıdır. İş hukukunda, çalışanın işverene bağlılık içerisinde bir işi yaptığı durumlarda işçi statüsünde kabul edildiği bilinmektedir.

Dolayısıyla, evden çalışanlar da işverene bağlılık içerisinde belirli bir işi gerçekleştiriyorlarsa, işçi statüsünde kabul edilebilirler. Ancak, bu durumu belirlemek için çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Evden çalışanın çalışma saatleri, işverenin talimatlarına uyma zorunluluğu, belirli bir işyerine bağlılığı ve benzeri faktörler, işçi statüsünün varlığını gösteren unsurlardır. Diğer yandan sosyal güvenlik mevzuatında da evde çalışanlara yönelik bazı düzenlemeler bulunmaktadır.

Evde çalışanlar, işverenleri tarafından sigorta primleri ödenerek sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilebilirler. Bu sayede, evden çalışanlar da çalışma koşullarından kaynaklı sosyal güvenlik haklarından faydalanabilirler.

Özetlemek gerekirse, evde çalışanlar iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Eğer evden çalışanlar işverene bağlılık içerisinde belirli bir işi gerçekleştiriyorlar ve sosyal güvenlik haklarından yararlanıyorlarsa, işçi statüsünde kabul edilebilirler.

Ancak, her durumun kendine özgü olduğunu ve bu konunun avukatlar ya da ilgili mevzuat üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Bu yazı sadece genel bir bilgi sağlama amacı taşımaktadır ve bireysel durumlara uygulamak için yetkili bir kaynakla danışmanız önemle tavsiye edilir.