Rekabet yasağı, iş süreçlerinde ve iş ilişkilerinde yaşanan rekabete karşı bir koruma sağlamak amacıyla uygulanan bir yasal düzenlemedir.

Genellikle işverenler, çalışanlarının işyerinden ayrıldıktan sonra rakip bir şirkete geçmelerini veya aynı sektörde faaliyet göstermelerini engellemek isteyebilir. Bu durumda rekabet yasağı anlaşması yapılır. Rekabet yasağı anlaşmaları, işverenlerin iş ilişkilerini koruma amacı güderek, çalışanının sektörde rekabet oluşturmasını engellemek için yapılan anlaşmalardır. Ancak her çalışana rekabet yasağı getirilemez.

Ülkemizde de rekabet yasaları çerçevesinde belli kısıtlamalar bulunmaktadır. Rekabet yasakları, anayasaya ve iş kanunlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, çalışanların maddi yönden zarar görmemesi amacıyla hakkaniyetli bir şekilde sınırlı sürelerle uygulanmalıdır. Rekabet yasakları, işverenlerin sınırlandırmaya hakları olduğu gibi çalışanların da çalışma özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiği ilkesiyle dengeyi korumalıdır.

İşverenler, çalışanlarına rekabet yasağı getirebilmek için sözleşmelerde belirli şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar, çalışanın pozisyonu, görev alanı, işverenin meşru menfaati ve rekabet yasağının süresi gibi faktörlere dayanmalıdır. Rekabet yasakları, sadece belirli bir süreyle sınırlıdır.

Genellikle birkaç ay veya birkaç yıl gibi sürelerle uygulanır. Bu süreyi aşan rekabet yasağı anlaşmaları hukuki olarak geçersiz sayılabilir. Sonuç olarak, her çalışana rekabet yasağı getirilmesi mümkün değildir. Rekabet yasağı, işverenlerin çalışanlarına rekabetçi faaliyetlerde bulunmamalarını ve rakip şirketlere geçmemelerini sağlamak için sözleşmelerde yer alır.

Ancak bu tür anlaşmalar, belirli şartlara ve sınırlı sürelere bağlı olarak yapılmalıdır.