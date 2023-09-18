Oruçlu çalışan erken paydos edebilir mi?

Öncelikle, oruçlu çalışanların erken paydos yapabilmeleri konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak, Ramazan ayında iftar saatinin mesai saatinin sonuna denk gelmesi durumunda çalışanlar, işverenin takdirine bağlı olarak erken paydos yapabilirler. Bu konuda, işveren ve çalışan arasında anlaşma sağlanması ve kuralların net bir şekilde belirlenmesi önemlidir. İşverenlerin yıllık izinleri Ramazan ayına denk getirme konusunda ise, yasal olarak herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İşverenler, çalışanların isteği doğrultusunda veya işin gereklilikleriyle bağlantılı olarak yıllık izinleri Ramazan ayında kullanmalarını talep edebilirler.

Ancak, bu durumda çalışanların dini vecibelerini yerine getirme hakkının da gözetilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, oruçlu çalışanların erken paydos yapabilmesi ve işverenlerin yıllık izinleri Ramazan ayında kullanmaları konusunda yasal düzenlemeler bulunmamaktadır.

Bu konularda işverenlerin çalışanlarla dialog kurması, ihtiyaçları göz önünde bulundurarak esneklik sağlaması ve anlaşma yoluna gitmesi önemlidir. Bu sayede hem çalışanların dini vecibeleri yerine getirmeleri, hem de işverenlerin iş süreçlerinin aksamaması sağlanabilir.