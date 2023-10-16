Evlenme ödeneği hakkında tüm merak edilenler

Evlenmek isteyen çiftlerin finansal açıdan desteklenmesi amacıyla başlatılan evlenme ödeneği, Türkiye genelinde genç çiftlere önemli bir kaynak sunmaktadır. Ancak, evlenme ödeneği hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. İşte ceyiz parası hakkında tüm merak edilenler.

Evlenme ödeneği, evlenecek olan çiftlere maddi destek sağlama amacıyla verilen bir yardımdır. Bu yardımı alabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekmektedir. Öncelikle, çiftlerin müstakbel eşlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, evlenme ödeneği için başvurulduğu tarihte nikahların gerçekleşmemiş olması şartı da bulunmaktadır.

Evlenme ödeneği miktarı her yıl değişebilmektedir. Bu miktar, devlet tarafından belirlenmekte olup, 2021 yılında 916 TL olarak belirlenmiştir. Evlilik öncesi belirlenen miktar, çiftlerin başvuru esnasında verilecek hesap numarasına yatırılmaktadır. Ceyiz parası alabilmek için çiftlerin, evlilik tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde gelir testinden geçmeleri gerekmektedir. Gelir testi sonucunda çiftlerin aylık gelirleri dikkate alınarak, evlenme ödeneği desteğinden faydalanma durumları belirlenmektedir. Evlenme ödeneği başvuruları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Evlenecek olan çiftlerin, evlilik tarihinden önce başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında çiftlerin Nüfus Cüzdanı ve gelir testi sonucunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ceyiz parası, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde alınmalıdır. Ödeme yapılabilmesi için çiftlerin başvuru sonrasında, ilgili belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önemlidir. Sonuç olarak, evlenme ödeneği veya diğer adıyla ceyiz parası, evlenmek isteyen çiftlere devlet tarafından sağlanan bir maddi destektir. Bu ödeneği alabilmek için belirli koşulları sağlamak ve başvuru sürecini doğru şekilde takip etmek gerekmektedir.

Evlilik ödeneği hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreciyle ilgili detayları öğrenmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.