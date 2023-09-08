Sağlığımı bozan iş tazminata sebep olur mu?

Türk İş Kanunu'na göre, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda zarar gören çalışanlar, işverenden maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

İş kazalarına bağlı olarak oluşan maddi zararlar için çalışana tıbbi yardım, tedavi masrafları, iş göremezlik süresince ücret kaybı gibi ödemeler yapılırken; manevi zararlar için de duygusal travma, acı ve ıstırap sonucu yaşanan moral ve psikolojik rahatsızlık gibi durumlar dikkate alınır.

İşveren Sorumluluğu ve Tedbirler İşverenlerin, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. İşyerinde iş kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirler, İş Kanunu'nda belirtilmiştir. Bunlar arasında, işyerinde güvenlik ekipmanlarının kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin düzenlenmesi, tehlikeli ve zararlı maddelerin doğru şekilde kullanılması gibi önlemler yer almaktadır.

İşverenin bu tedbirleri almaması veya yetersiz şekilde almış olması durumunda, iş kazası sonucu zarara uğrayan çalışanlar tazminat talep edebilirler.

İş Kazalarından Kaynaklanabilecek Tazminat Miktarları İş kazalarından kaynaklanan tazminat miktarları, olayın şiddeti, çalışanın yaşadığı zarar ve geçici veya kalıcı sakatlık derecesine bağlı olarak değişebilmektedir.

Türk İş Kanunu'na göre, iş kazası sonucunda oluşan zararların tazminatı, işverenin kusur derecesi ve çalışanın kusuruna göre belirlenir. Çalışanın tamamen kusurlu olduğu durumlarda ise tazminat hakkı ortadan kalkar.

İş kazaları, çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir ve yaşanılan zararların giderilmesi için yasal haklar kullanılmalıdır. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tam anlamıyla yerine getirmeli ve çalışanların güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını sağlamalıdır. Tazminat miktarları, olayın şiddeti ve sakatlık derecesine göre değişiklik gösterebilir.

Çalışanlar ise haklarını bilerek, oluşan zararları gidermek için gerekli adımları atmalıdır.