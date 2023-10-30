Malul ve Engelliler Nasıl Emekli Olabilir?

SGK'ya göre, malul veya engelli emeklilik hakkı elde etmek için kişinin şu koşulları sağlaması gerekmektedir:



1. Engellilik Derecesi: Kişinin malul veya engelli kabul edilmesi için engellilik derecesinin en az %60 olması gerekmektedir. Bu değer, Sağlık Kurulu tarafından yapılan muayene sonucunda belirlenmektedir. Maluliyet, kişinin bedensel, zihinsel veya ruhsal sağlık sorunlarından dolayı çalışma yeteneğinin tamamen veya kısmen kaybettiği durumları ifade etmektedir.



2. Sigortalılık Süresi: Eğer sigortalılık süresi 15 yıldan az ise, kişi maluliyet aylığı alabilir. Ancak emeklilik hakkı için sigortalılık süresinin en az 10 yıl olması gerekmektedir. Bu süre, prim ödeme gün sayısı ile belirlenmektedir.



3. Prim Ödeme Gün Sayısı: Prim ödeme gün sayısı da emeklilik hakkını etkileyen bir faktördür. Genel olarak, malul ve engelli emeklilik hakkı için 1800 prim ödeme gün sayısına sahip olunması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda bu sayı daha yüksek olabilir.

Malul veya engelli emeklilik için başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalı ve gerekli belgeleri tamamlamalıdır. Başvuru sonucunda SGK, kişinin engellilik derecesini ve emeklilik hakkını belirlemektedir.



Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise, malul veya engelli emekli olan kişinin belirli bir süre içinde çalışmaya devam etmesi halinde, emekli maaşının kesileceği veya azalabileceğidir. Bu nedenle, işe dönüş yapan malul veya engelli bireylerin durumları ve hakları konusunda detaylı bilgi alması önemlidir.



Sonuç olarak, malul ve engelli emekli olabilmek için kişinin engellilik derecesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için ilgili kurum veya uzmanlardan yardım almak önemlidir.