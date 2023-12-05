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Refika Benel Hızarcı benel.hizarci@ntvpara.com

İş deneyimi ile mezuniyet sizi bir adım öne geçirir

İş deneyimiyle mezun olanların diğer mezunlara göre avantajlı olduğunu gösteren bir araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaya göre, iş deneyimi olan mezunlar, iş arama sürecinde daha başarılı olmakta ve işe alım sürecinde öne çıkmaktadır.

Ayrıca, iş deneyimi olan mezunların iş hayatına adaptasyon süreleri daha kısa olmakta ve daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. İş deneyimi, kişinin iş dünyasını ve iş hayatını daha iyi anlamasını sağlamakta, mesleki becerilerini ve bilgisini geliştirmektedir.

İş deneyimi ayrıca, genç mezunların işverenler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. Çünkü işverenler, iş deneyimi olan bir adayın iş dünyasına aşina olduğunu ve belirli becerilere sahip olduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle, iş deneyimi olan mezunların iş başvuruları daha fazla dikkate alınmakta ve daha yüksek bir değerlendirme almaktadır.

Ancak, iş deneyimi elde etmenin bazı zorlukları da vardır. Özellikle, eğitimi sırasında sürekli olarak staj yapma veya iş deneyimi kazanma fırsatına sahip olmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, mezunlar diğer yöntemlerle iş deneyimi kazanmaya çalışabilirler. Örneğin, gönüllü çalışma, staj imkanları veya öğrenci kulüpleri ve organizasyonlarda yer almak gibi farklı fırsatlar değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, iş deneyimiyle mezun olanlar, iş arama sürecinde avantajlı konuma geçmektedirler. İş deneyimi, kişinin iş dünyasına daha iyi adapte olmasını sağlamakta ve işverenler açısından daha değerli bir aday haline gelmektedir. Bu nedenle, üniversite eğitimi sırasında iş deneyimi kazanmaya önem vermek ve farklı fırsatları değerlendirmek mezunlar için oldukça önemlidir.

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