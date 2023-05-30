Evde çalışan kişiler işçi mi, bağımsız çalışan mı?

Evden çalışan kişilerin statüsünü belirlemede en önemli faktör, çalışılan işin niteliği ve kişinin bağımsızlık derecesidir. Bir kişinin evden çalışması, kendisini işverene bağımlı hale getiren bir çalışma düzenine sahipse ve işveren tarafından yönlendiriliyorsa, bu kişi işçi olarak kabul edilir.

Örneğin, bir şirket adına evde ürün montajı yapan bir kişi, bu şirketin talimatlarına uymak zorundadır ve işveren tarafından ödeme alır. Bu durumda, evde çalışan kişi işçi statüsünde değerlendirilir ve çalışma ilişkisine ilişkin yasal korumalardan yararlanabilir. Diğer yandan, evden çalışan bir kişi işveren tarafından yönlendirilmeksizin, bağımsız olarak çalışıyorsa, bu kişi bağımsız çalışan olarak kabul edilir. Örneğin, bir evde tasarım veya yazılım hizmetleri sunan bir kişi, müşterileriyle doğrudan sözleşmeler yapar ve işini kendi organizasyonu ile gerçekleştirir.

Bu durumda, evden çalışan kişi bağımsız çalışan olarak kabul edilir ve işveren-işçi ilişkisine tabi değildir. Bu durumda, evden çalışan kişiler sosyal güvenlik primlerini kendileri ödemekle yükümlüdür. Evde çalışan kişilerin sosyal güvenlik korumasından yararlanması için günlükçi sigortası gibi özel bir sigorta türü bulunmaktadır. Günlükçi sigortası, evde veya başka bir yerde yapılan işler için bir sigorta sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sigorta, evde çalışan kişilerin kazalar veya hastalıklar gibi risklere karşı sosyal güvenlik koruması sağlar. Günlükçi sigortası primleri, işverenler veya bağımsız çalışanlar tarafından ödenir ve sigortadan gelecek tazminatlar, iş kazaları veya işe bağlı yaralanmalar sonucu oluşan zararları karşılamak amacıyla kullanılır.

Sonuç olarak, evde çalışan kişilerin işçi mi yoksa bağımsız çalışan mı olduğu, çalışma düzenleri ve iş yapma şekillerine bağlı olarak belirlenir. İşveren denetimine tabi olan evden çalışan kişiler işçi statüsünde değerlendirilirken, bağımsız çalışanlar işverenden bağımsız olarak çalışırlar. Evde çalışan kişiler için günlükçi sigortası, sosyal güvenlik koruması sağlayarak işin risklerine karşı bir güvence oluşturur.