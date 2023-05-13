Uzaktan çalışmada masrafı kim öder?

Uzaktan çalışma yapan bir işveren, çalışanları için bazı teknolojik ekipmanlar sağlamak zorundadır. Yani, mobil cihazlar, bilgisayarlar veya diğer iletişim araçları gibi gereksinimleri karşılamak için maliyetler oluşabilir.

Ayrıca, işverenlerin, uzaktan çalışanların evlerindeki enerji tüketimi, internet faturası gibi masrafları da göz önünde bulundurması gerekmektedir.



Uzaktan çalışma modelinde işveren, ofislerinden tasarruf ettiği için kira, temizlik veya lojistik gibi maliyetlerden de kaçınır. Bu da uzaktan çalışmanın avantajlarından biridir. Ancak, çalışanların maliyetleri karşılamak için adil bir şekilde tazmin edilmesi önemlidir.