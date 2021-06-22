Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021)

22.06.2021 - 17:32
Oyuncu James Michael Tyler kansere yakalandı: Beni yenecek
Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseri olduğunu açıkladı. Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.
İngiltere, küçük Boris Johnson olarak doğan bebeği konuşuyor
İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David, 'minyatür Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin ilgisini çekiyor.
Türkiye'den Eurovision adımı
Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali verdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıkladı.
Oscar'ları dağıtan Akademi yönetiminde artık çoğunluk kadınlarda
Oscar'ları dağıtan Akademi, kadın yöneticilerin sayıca az oluşuna dair eleştirileri dikkate alarak yeni yönetim kurulunda çoğunluğun kadınlarda olmasını sağladı.
Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması
Serveti konusunda spekülasyonlarla gündemde olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı. Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile şarkıcı Justin Bieber buluştu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte başkanlık konutu Elysee Sarayı'nda ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber'ı ağırladı. Fransız basını, Bieber ile Macron'un 'gençlik meselelerine' dair konuştuklarını aktardı.
Halil Sezai'den suç duyurusu: Rencide ediliyorum
Komşusuna dayak attığı gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Oyuncu Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen evlendi
Oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünyaevine girdi.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi
Kıvanç Tatlıtuğ, yönetmen Uluç Bayraktar ile Alara Hamamcıoğlu'nun hafta sonu gerçekleşen nikah töreninde yeni imajıyla boy gösterdi. Düğüne eşi Başak Dizer ile katılan Tatlıtuğ, yeni imajıyla ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetildi.
Britney Spears kariyeri hakkında konuştu: Geçiş dönemi yaşıyorum
Kariyeri hakkında konuşan yıldız şarkıcı Britney Spears, "Bir daha sahneye çıkar mıyım, hiçbir fikrim yok. Şu anda eğleniyorum, hayatımda bir geçiş yaşıyorum" dedi.
Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, iki çocuğunun babası, eski eşi Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında konuşurken, “Benim erkek kardeşim gibi" ifadesini kullandı.
Lady Gaga NFT'si açık artırmaya çıkıyor
Yönetmen ve sanatçı Robert Wilson tarafından Lady Gaga ile işbirliğiyle çekilen portre NFT'ye dönüştü. NFT, New York'ta e 100 dolardan satışa çıkacak.
Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle perşembe günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı ‘Kazara Aşk’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kazara Aşk 1. bölüm konusu ve fotoğrafları...
Jurassic World: Dominion filminden ilk tanıtım
2015 yapımı Jurassic World filminin üçüncü devam halkası Jurassic World: Dominion’dan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Chris Pratt’in Owen Grady rolüyle ve Bryce Dallas Howard’ın Claire Dearing rolüyle seyirci karşısında olacağı filmde ayrıca Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Justice Smith ve BD Wong da rol alıyor. Film, salgın nedeniyle bir yıllık ertelemenin ardından 10 Haziran 2022’de gösterime girecek.
Marilyn Monroe'nun hiç görülmemiş fotoğrafları kitap oluyor
Marilyn Monroe'nun daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları Marilyn Me adlı fotoğraf kitabında toplanacak.
Şef Ömür Akkor'dan Türkiye’nin Gastronomi Atlası
Şef Ömür Akkor’un Türkiye’yi gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” okurla buluştu.
Bursa'da Nilüfer Caz Tatili Festivali başladı
Bursa'da bu yıl altıncısı düzenlenen Nilüfer Caz Tatili Festivali, Sonic Boom konseriyle başladı.
1600 yıllık Saint George Kilisesi yeniden sanat galerisi oluyor
Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de milattan sonra 4'üncü yüzyılda Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyonunun ardından sanat galerisi olarak kullanılacak.
Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin hayatını kaybetti
Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayata veda etti.
Amber Heard kovulmadım mesajı verdi
Aquaman'in yıldızı Amber Heard, Warner Bros'un kendisini kovduğu yönündeki iddialara nispet yaparcasına yönetmen James Wan'ın gönderdiği mektubu paylaştı.
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Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi
Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketi dünyaca ünlü firmaya ilham verdi! Su şişelerine Cristiano adı verildi.
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Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı
Oyuncu ve yazar Sherrie Hewson gençlik yıllarından kendisini limonata ile kandıran bir yönetmenin cinsel saldırısına uğradığını itiraf etti.
Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme
Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan dört kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor
Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı.
Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf
Babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı.
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Joan Collins: John Forsythe kadın düşmanı bir pislikti
Altın Küre ve Emmy Ödüllü Joan Collins, 2010'da ölen eski rol arkadaşı John Forsythe'nin kadın düşmanı bir pislik olduğunu söyledi.
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Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
Elazığ'ın tarihi Harput Kalesi'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Amacımız gelinen noktada bu projeleri gerçekleştirip, turizme ve ekonomiye kazandırmak olacaktır" dedi.
Survivor'de 3. eleme adayı kim oldu, Survivor finali ne zaman? (21 Haziran ayrıntıları)
Survivor'da eleme adamı kim oldu, Survivor finali ne zaman? soruların cevapları belli oldu. Survivor'ın 21 Haziran tarihli 125. bölümünde Ayşe, Aleyna, Poyraz, Berkay ve İsmail yarı final öncesi dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Tüm rakiplerini parkurda eleyen Ayşe strateji uygulayarak eleme adayı olarak Berkay'ın ismini verdi. Böylece Survivor'da potaya giren isimler Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu. Survivor'da yarı final perşembe akşamı büyük final heyecanı ise cuma akşamı yaşanacak
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