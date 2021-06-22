Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021)

Survivor'de 3. eleme adayı kim oldu, Survivor finali ne zaman? (21 Haziran ayrıntıları)



Survivor'da eleme adamı kim oldu, Survivor finali ne zaman? soruların cevapları belli oldu. Survivor'ın 21 Haziran tarihli 125. bölümünde Ayşe, Aleyna, Poyraz, Berkay ve İsmail yarı final öncesi dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Tüm rakiplerini parkurda eleyen Ayşe strateji uygulayarak eleme adayı olarak Berkay'ın ismini verdi. Böylece Survivor'da potaya giren isimler Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu. Survivor'da yarı final perşembe akşamı büyük final heyecanı ise cuma akşamı yaşanacak



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