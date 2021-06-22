Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021)

22 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

22.06.2021 - 17:32

Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 1

Oyuncu James Michael Tyler kansere yakalandı: Beni yenecek

Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseri olduğunu açıkladı. Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 2

İngiltere, küçük Boris Johnson olarak doğan bebeği konuşuyor

İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David, 'minyatür Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin ilgisini çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 3

Türkiye'den Eurovision adımı

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali verdi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 4

Oscar'ları dağıtan Akademi yönetiminde artık çoğunluk kadınlarda

Oscar'ları dağıtan Akademi, kadın yöneticilerin sayıca az oluşuna dair eleştirileri dikkate alarak yeni yönetim kurulunda çoğunluğun kadınlarda olmasını sağladı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 5

Şeyma Subaşı'ndan hamilelik açıklaması

Serveti konusunda spekülasyonlarla gündemde olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı. Subaşı, "Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 6

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile şarkıcı Justin Bieber buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile birlikte başkanlık konutu Elysee Sarayı'nda ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber'ı ağırladı. Fransız basını, Bieber ile Macron'un 'gençlik meselelerine' dair konuştuklarını aktardı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 7

Halil Sezai'den suç duyurusu: Rencide ediliyorum

Komşusuna dayak attığı gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 8

Oyuncu Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen evlendi

Oyuncu Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünyaevine girdi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 9

Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi

Kıvanç Tatlıtuğ, yönetmen Uluç Bayraktar ile Alara Hamamcıoğlu'nun hafta sonu gerçekleşen nikah töreninde yeni imajıyla boy gösterdi. Düğüne eşi Başak Dizer ile katılan Tatlıtuğ, yeni imajıyla ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetildi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 10

Britney Spears kariyeri hakkında konuştu: Geçiş dönemi yaşıyorum

Kariyeri hakkında konuşan yıldız şarkıcı Britney Spears, "Bir daha sahneye çıkar mıyım, hiçbir fikrim yok. Şu anda eğleniyorum, hayatımda bir geçiş yaşıyorum" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 11

Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, iki çocuğunun babası, eski eşi Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında konuşurken, “Benim erkek kardeşim gibi" ifadesini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 12

Lady Gaga NFT'si açık artırmaya çıkıyor

Yönetmen ve sanatçı Robert Wilson tarafından Lady Gaga ile işbirliğiyle çekilen portre NFT'ye dönüştü. NFT, New York'ta e 100 dolardan satışa çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 13

Kazara Aşk 1. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle perşembe günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı ‘Kazara Aşk’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kazara Aşk 1. bölüm konusu ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 14

Jurassic World: Dominion filminden ilk tanıtım

2015 yapımı Jurassic World filminin üçüncü devam halkası Jurassic World: Dominion’dan ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Chris Pratt’in Owen Grady rolüyle ve Bryce Dallas Howard’ın Claire Dearing rolüyle seyirci karşısında olacağı filmde ayrıca Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Justice Smith ve BD Wong da rol alıyor. Film, salgın nedeniyle bir yıllık ertelemenin ardından 10 Haziran 2022’de gösterime girecek.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 15

Marilyn Monroe'nun hiç görülmemiş fotoğrafları kitap oluyor

Marilyn Monroe'nun daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları Marilyn Me adlı fotoğraf kitabında toplanacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 16

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye’nin Gastronomi Atlası

Şef Ömür Akkor’un Türkiye’yi gezdiği 25 yılda oluşan gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” okurla buluştu.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 17

Bursa'da Nilüfer Caz Tatili Festivali başladı

Bursa'da bu yıl altıncısı düzenlenen Nilüfer Caz Tatili Festivali, Sonic Boom konseriyle başladı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 18

1600 yıllık Saint George Kilisesi yeniden sanat galerisi oluyor

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de milattan sonra 4'üncü yüzyılda Romalılar tarafından yapılan Saint George Kilisesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan restorasyonunun ardından sanat galerisi olarak kullanılacak.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 19

Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin hayatını kaybetti

Gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 20

Amber Heard kovulmadım mesajı verdi

Aquaman'in yıldızı Amber Heard, Warner Bros'un kendisini kovduğu yönündeki iddialara nispet yaparcasına yönetmen James Wan'ın gönderdiği mektubu paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 21

Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi


Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketi dünyaca ünlü firmaya ilham verdi! Su şişelerine Cristiano adı verildi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 22

Sherrie Hewson: Yönetmen limonatayla kandırıp saldırdı

Oyuncu ve yazar Sherrie Hewson gençlik yıllarından kendisini limonata ile kandıran bir yönetmenin cinsel saldırısına uğradığını itiraf etti.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 23

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan çeşme

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan dört kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 24

Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor


Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 25

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf


Babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 26

Joan Collins: John Forsythe kadın düşmanı bir pislikti


Altın Küre ve Emmy Ödüllü Joan Collins, 2010'da ölen eski rol arkadaşı John Forsythe'nin kadın düşmanı bir pislik olduğunu söyledi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 27

Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

Elazığ'ın tarihi Harput Kalesi'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı.  Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Amacımız gelinen noktada bu projeleri gerçekleştirip, turizme ve ekonomiye kazandırmak olacaktır" dedi.

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 28

Survivor'de 3. eleme adayı kim oldu, Survivor finali ne zaman? (21 Haziran ayrıntıları)


Survivor'da eleme adamı kim oldu, Survivor finali ne zaman? soruların cevapları belli oldu. Survivor'ın 21 Haziran tarihli 125. bölümünde Ayşe, Aleyna, Poyraz, Berkay ve İsmail yarı final öncesi dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Tüm rakiplerini parkurda eleyen Ayşe strateji uygulayarak eleme adayı olarak Berkay'ın ismini verdi. Böylece Survivor'da potaya giren isimler Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu. Survivor'da yarı final perşembe akşamı büyük final heyecanı ise cuma akşamı yaşanacak

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Magazin ve sanat turu (22 Haziran 2021) - 29
Yeni işlere başlanmamalı/ Günlük burç yorumları - 22 Haziran 2021

Bugün şans ve şansla ilgili alanlarda çok fazla kendinizi zorlamayın derim. Gökyüzü bunun için pek de müsait değil.

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