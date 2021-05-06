Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021)

6 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 06.05.2021 - 17:18

Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 1

Prens William ve Kate Middleton YouTuber oldu

Prens William ve Kate Middleton, bir Youtube kanalı açtıklarını duyurdu. Duyuru sonrası sosyal medyalarından yapılan bir sonraki paylaşımda ise çift, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocukları Archie için bir doğum günü mesajı da yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 2

Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının perde arkasında eski aşık mı var?

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanmasının perde arkasında Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği iddia ediliyor. Çift aslında uzun süre önce ayrıldıkları da öne sürülüyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 3

Ebru Şallı zorlu süreci anlattı: MR çekildi dünya başıma yıkıldı

Ebru Şallı, hayatının dönüm noktasından oğlu Pars’ı kaybettiği acılı zamanlarına kadar hayatına dair her şeyi anlattı. Şallı, "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 4

ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın Kayseri'deki evi harabeye döndü

İhtiras Tramvayı, Viva Zapata, Cennet Yolu gibi filmlerin ABD'li yönetmeni Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı, Kayseri'deki ev, yıllar içinde harabeye döndü. Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 5

Aleyna Tilki hakkındaki aşı soruşturmasına takipsizlik kararı

İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 6

Zülfü Livaneli'den yeni roman: Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Livaneli’nin yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 7

İsmail Balaban'ın arkadaşı konuştu: İsmail dönünce annesini dinleyip, nişanı atar

survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası gelişen olayların ardından bu kez milli güreşçinin arkadaşı konuştu: Anne, Gamze’yi sildi ve ‘İsmail kiminle isterse onunla evlensin, artık karışmayacağız’ dedi. İsmail dönünce annesini dinleyip, atar nişanı

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 8

Kim Kardashian'a tarihi eser kaçakçılığı suçlaması

Kim Kardashian, İtalya'dan yasadışı bir şekilde ABD'ye götürülen Antik Roma dönemi heykeli nedeniyle dava edildi. 750 bin dolarlık bir tarihi eser sevkiyatına karışmakla suçlanan Kardashian, adının kullanıldığını söyleyerek iddiaları reddetti.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 9

Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi

Yıldız oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolar (Yaklaşık 17 milyon TL) ödediği yeni bir malikane satın aldı. 

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 10

Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım

Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, yeni bir açıklama yayınladı. Ergüder sağlık durumu hakkında, "3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım" bilgisini paylaştı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 11

Oscar ödüllü Adrien Brody, Succession kadrosuna katıldı

HBO’nun iddialı dizisi Succession'ın 3. sezon kadrosuna Alexander Skarsgård'ın katıldığı haberinden kısa süre sonra Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody'nin de kadroya dahil olduğu öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 12

Yazar Emine Işınsu Öksüz son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden duayen edebiyatçı 83 yaşındaki Emine Işınsu Öksüz için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 13

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern erkek arkadaşıyla evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu ve çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 14
Ünlü isimlerden 20'li yaş challenge'ı: Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. Son olarak oyuncu Mehmet Günsür, gençlik fotoğrafını paylaştı. Cem Yılmaz ise, Günsür'ün 24 yıl önce çekilen poza yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 15

Bill Gates'ten Melinda Gates'e 1.8 milyar dolar

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 16

17. İstanbul Bienali sergileri 2022'ye ertelendi

Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 17. İstanbul Bienali sergileri, 17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 17

Madonna 35 yaş küçük sevgilisiyle el ele

Pop müziğin kraliçesi Madonna, dansçı sevgilisi Ahlamalik Williams ile Los Angeles sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İkilinin ilişkisi yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. (Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.)

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 18

Bakanlıktan 'Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla kısa film yarışması düzenleyecek.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 19

Adele 33’üncü yaşını böyle kutladı

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 33 yaşına girdiği doğum gününde yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının uzun zaman sonra yaptığı paylaşım, altı yıldır beklenen yeni albümünün işareti olarak algılandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 20

Kevin Spacey'e açılan cinsel istismar davasında kritik 10 gün


Hakkında açılan cinsel istismar davaları sonrası kariyeri düşüşe geçen iki Oscar ödüllü Kevin Spacey suçlamalardan tek tek beraat ediyor. Daha önce 2 davayı kazanan Amerikalı oyuncu, taciz iddiasında bulunan kişinin kimliği 10 gün içinde açıklanmmazsa 40 milyon dolarlık davada da suçsuz bulunacak.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 21

Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan bol fıstıklı burma kadayıfına talep giderek artıyor. Düşük kalorisi ve lezzetiyle dikkat çeken Antep burma kadayıf, Gaziantep'ten Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 22

Meghan Markle'ın kitabını kopyaladığı iddia edilen yazar konuştu

Meghan Markle’ın ilk çocuk kitabı The Bench’i (Bank) yazarken hikayesini ve görsellerini çaldığı iddia edilen İngiliz yazar Corrinne Averiss konuştu.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 23

Tarkan kızı Liya ile beş çayı oyunu oynadı

Yıldız Tilbe'nin şarkı söyleyerek 'meydan okuma'sını geri çeviren Tarkan, kızı Liya'nın davetini geri çeviremedi, onunla beş çayı oyunu oynadı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 24

Gaziantep'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kastelleri ve livasları canlılığını koruyor: Yaz kış sıcaklık aynı

Gaziantep'te geçmişte sosyal hayatın merkezi olan kentin yeraltı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, günümüzde de canlılığını koruyor. Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü ve Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Kastellerde yaz kış sıcaklık aynıdır. 24 derecedir. Çocuklar Antep tabiriyle yazın burada çimerlermiş. Pis suyla temiz su ayrışır. Sosyal dayanışmanın, aktivitenin, ibadetin, dinlenmenin ve hamamın olduğu mükemmel bir kompleksten bahsediyoruz. Türkiye'nin başka yerinde yok" dedi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 25

Çiftçilerin 'firik' mesaisi iftardan sahura kadar sürüyor

Hatay’da yeşil buğday başaklarının yakılmasıyla elde edilen ve zahmetli bir sürecin ardından hazır hale gelen sofraların vazgeçilemez lezzeti olan firik sezonu başladı. Firik, gastronomi kenti Hatay’da sıkça tüketilirken, iftar sofralarına da renk katıyor. Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra işe koyulan çiftçiler, sahur vaktine kadar metrelerce yükseklikteki ateşin karşısında firik üretiyor.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 26

Model ve şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz şarkıcı ve model Nick Kamen 59 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası Madonna, "Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Umarım gittiğin yerde mutlusundur" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 27

RTÜK Spotify'a lisans verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvurularını değerlendirerek, uluslararası müzik platformu Spotify'ın başvurusunu inceledi ve kuruluşa lisans verdi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 28

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 29

Kylie Jenner, Hidden Hills'teki arsasına hayalindeki evi yaptırıyor


Geçtiğimiz yıl Hidden Hills'ten 15 milyon dolara arsa satın alan reality show yıldızı Kylie Jenner, o bölgeye ev yaptırmak için harekete geçti. Jenner, kızı Storimie ile yaşamayı planladığı malikane, annesi Kris Jenner'ın evinin yakınlarına inşa edilecek.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 30

Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti ev partisiyle gündemde

Ünlü oyuncu Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'daki evlerinde bir parti organize etti. Herkesin beyazlar içinde olduğu eğlencede çekilen fotoğraflar, sosyal medyada yayınlandı. Ünlü çiftin takipçileri, kısa sürede paylaşımları adeta yorum yağmuruna tuttu


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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 31

House of the Dragon dizisinden ilk görseller


Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncesini anlatcak ve 2022'de seyirciyle buluşacak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin ilk resmi fotoğrafları paylaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 32

Lily Allen ve David Harbour metroda


Ünlü isimler de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son ünlü çift Lily Allen ve David Harbour metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 33

Amasya Müzesi'ndeki mumyalara özel muhafaza

Amasya Müzesi'nde sergilenen, İlhanlılar döneminde yaşadıkları bilinen 4'ü çocuk 8 kişiye ait mumyalar, nem ve ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, mumyaların periyodik bakımlarının yapıldığını belirterek, "Mumya görmek için Mısır’a gitmeye gerek yok, Amasya’ya bekliyoruz" dedi.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 34

Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı


Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 35
Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2021)

Ay Balık burcunda, konsantrasyona zayıflayabilir

Bugün öyle çok önemli işleriniz varsa başlamak için çok da ısrarcı olmamakta fayda var.

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Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021) - 36

Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu ? (5 Mayıs 2021 ayrıntıları)


Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu, kim hangi takıma geçti? sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor son bölümde izleyenlerin anket sonuçlarının da da göz önüne alınarak hazırlanan yeni takımları açıkladı. 6 yarışmacı mavi, 5 yarışmacı kırmızı takımda yer alırken, yakınlıkları ile bilinen Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aynı takıma girmesi dikkat çekti. İşte, Survivor 2021 takımları ve özel konseyde yaşananlar...


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