Magazin ve sanat turu (6 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 06.05.2021 - 17:18
Prens William ve Kate Middleton YouTuber oldu
Prens William ve Kate Middleton, bir Youtube kanalı açtıklarını duyurdu. Duyuru sonrası sosyal medyalarından yapılan bir sonraki paylaşımda ise çift, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocukları Archie için bir doğum günü mesajı da yayınlandı.
Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığının perde arkasında eski aşık mı var?
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Melinda Gates’in boşanmasının perde arkasında Gates’in eski aşkı Ann Winblad’ın olabileceği iddia ediliyor. Çift aslında uzun süre önce ayrıldıkları da öne sürülüyor.
Ebru Şallı zorlu süreci anlattı: MR çekildi dünya başıma yıkıldı
Ebru Şallı, hayatının dönüm noktasından oğlu Pars’ı kaybettiği acılı zamanlarına kadar hayatına dair her şeyi anlattı. Şallı, "Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.
ABD'li yönetmen Elia Kazan'ın Kayseri'deki evi harabeye döndü
İhtiras Tramvayı, Viva Zapata, Cennet Yolu gibi filmlerin ABD'li yönetmeni Elia Kazan'ın 4 yaşına kadar anne ve babasıyla birlikte yaşadığı, Kayseri'deki ev, yıllar içinde harabeye döndü. Yamaçta bulunan evden geriye taşlarla örülmüş istimlak duvarı ve bahçe kaldı.
Aleyna Tilki hakkındaki aşı soruşturmasına takipsizlik kararı
İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor' diyen Aleyna Tilki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçlanan Aleyna Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.
Zülfü Livaneli'den yeni roman: Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli, üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Livaneli’nin yeni kitabı 25 Mayıs’ta ön siparişe çıkacak.
İsmail Balaban'ın arkadaşı konuştu: İsmail dönünce annesini dinleyip, nişanı atar
survivor 2021'de İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki konuşması sonrası gelişen olayların ardından bu kez milli güreşçinin arkadaşı konuştu: Anne, Gamze’yi sildi ve ‘İsmail kiminle isterse onunla evlensin, artık karışmayacağız’ dedi. İsmail dönünce annesini dinleyip, atar nişanı
Kim Kardashian'a tarihi eser kaçakçılığı suçlaması
Kim Kardashian, İtalya'dan yasadışı bir şekilde ABD'ye götürülen Antik Roma dönemi heykeli nedeniyle dava edildi. 750 bin dolarlık bir tarihi eser sevkiyatına karışmakla suçlanan Kardashian, adının kullanıldığını söyleyerek iddiaları reddetti.
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi
Yıldız oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolar (Yaklaşık 17 milyon TL) ödediği yeni bir malikane satın aldı.
Kansere yakalanan Canan Ergüder'den açıklama: Yeni saçsız halime alıştım
Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisine veda eden Canan Ergüder, yeni bir açıklama yayınladı. Ergüder sağlık durumu hakkında, "3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım" bilgisini paylaştı.
Oscar ödüllü Adrien Brody, Succession kadrosuna katıldı
HBO’nun iddialı dizisi Succession'ın 3. sezon kadrosuna Alexander Skarsgård'ın katıldığı haberinden kısa süre sonra Oscar ödüllü oyuncu Adrien Brody'nin de kadroya dahil olduğu öğrenildi.
Yazar Emine Işınsu Öksüz son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden duayen edebiyatçı 83 yaşındaki Emine Işınsu Öksüz için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern erkek arkadaşıyla evleniyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu ve çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.
Bill Gates'ten Melinda Gates'e 1.8 milyar dolar
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.
17. İstanbul Bienali sergileri 2022'ye ertelendi
Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan 17. İstanbul Bienali sergileri, 17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.
Madonna 35 yaş küçük sevgilisiyle el ele
Pop müziğin kraliçesi Madonna, dansçı sevgilisi Ahlamalik Williams ile Los Angeles sokaklarında el ele yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İkilinin ilişkisi yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. (Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.)
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Bakanlıktan 'Sıfır Atık Kısa Film Yarışması'
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla kısa film yarışması düzenleyecek.
Adele 33’üncü yaşını böyle kutladı
Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 33 yaşına girdiği doğum gününde yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının uzun zaman sonra yaptığı paylaşım, altı yıldır beklenen yeni albümünün işareti olarak algılandı.
Kevin Spacey'e açılan cinsel istismar davasında kritik 10 gün
Hakkında açılan cinsel istismar davaları sonrası kariyeri düşüşe geçen iki Oscar ödüllü Kevin Spacey suçlamalardan tek tek beraat ediyor. Daha önce 2 davayı kazanan Amerikalı oyuncu, taciz iddiasında bulunan kişinin kimliği 10 gün içinde açıklanmmazsa 40 milyon dolarlık davada da suçsuz bulunacak.
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Ramazan'da bol fıstıklı Antep burmasına yoğun talep
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gastronomi kenti Gaziantep'in çeşit çeşit tatlılarından biri olan bol fıstıklı burma kadayıfına talep giderek artıyor. Düşük kalorisi ve lezzetiyle dikkat çeken Antep burma kadayıf, Gaziantep'ten Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.
Meghan Markle'ın kitabını kopyaladığı iddia edilen yazar konuştu
Meghan Markle’ın ilk çocuk kitabı The Bench’i (Bank) yazarken hikayesini ve görsellerini çaldığı iddia edilen İngiliz yazar Corrinne Averiss konuştu.
Tarkan kızı Liya ile beş çayı oyunu oynadı
Yıldız Tilbe'nin şarkı söyleyerek 'meydan okuma'sını geri çeviren Tarkan, kızı Liya'nın davetini geri çeviremedi, onunla beş çayı oyunu oynadı.
Gaziantep'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kastelleri ve livasları canlılığını koruyor: Yaz kış sıcaklık aynı
Gaziantep'te geçmişte sosyal hayatın merkezi olan kentin yeraltı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, günümüzde de canlılığını koruyor. Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü ve Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Kastellerde yaz kış sıcaklık aynıdır. 24 derecedir. Çocuklar Antep tabiriyle yazın burada çimerlermiş. Pis suyla temiz su ayrışır. Sosyal dayanışmanın, aktivitenin, ibadetin, dinlenmenin ve hamamın olduğu mükemmel bir kompleksten bahsediyoruz. Türkiye'nin başka yerinde yok" dedi.
Çiftçilerin 'firik' mesaisi iftardan sahura kadar sürüyor
Hatay’da yeşil buğday başaklarının yakılmasıyla elde edilen ve zahmetli bir sürecin ardından hazır hale gelen sofraların vazgeçilemez lezzeti olan firik sezonu başladı. Firik, gastronomi kenti Hatay’da sıkça tüketilirken, iftar sofralarına da renk katıyor. Ramazan ayı dolayısıyla iftardan sonra işe koyulan çiftçiler, sahur vaktine kadar metrelerce yükseklikteki ateşin karşısında firik üretiyor.
Model ve şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz şarkıcı ve model Nick Kamen 59 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber sonrası Madonna, "Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Umarım gittiğin yerde mutlusundur" ifadelerini kullandı.
RTÜK Spotify'a lisans verdi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisansı başvurularını değerlendirerek, uluslararası müzik platformu Spotify'ın başvurusunu inceledi ve kuruluşa lisans verdi.
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti
Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayata veda etti.
Kylie Jenner, Hidden Hills'teki arsasına hayalindeki evi yaptırıyor
Geçtiğimiz yıl Hidden Hills'ten 15 milyon dolara arsa satın alan reality show yıldızı Kylie Jenner, o bölgeye ev yaptırmak için harekete geçti. Jenner, kızı Storimie ile yaşamayı planladığı malikane, annesi Kris Jenner'ın evinin yakınlarına inşa edilecek.
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Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti ev partisiyle gündemde
Ünlü oyuncu Chris Hemsworth-Elsa Pataky çifti, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'daki evlerinde bir parti organize etti. Herkesin beyazlar içinde olduğu eğlencede çekilen fotoğraflar, sosyal medyada yayınlandı. Ünlü çiftin takipçileri, kısa sürede paylaşımları adeta yorum yağmuruna tuttu
House of the Dragon dizisinden ilk görseller
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncesini anlatcak ve 2022'de seyirciyle buluşacak House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinin ilk resmi fotoğrafları paylaşıldı.
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Lily Allen ve David Harbour metroda
Ünlü isimler de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. Son ünlü çift Lily Allen ve David Harbour metroda görüntülendi. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
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Amasya Müzesi'ndeki mumyalara özel muhafaza
Amasya Müzesi'nde sergilenen, İlhanlılar döneminde yaşadıkları bilinen 4'ü çocuk 8 kişiye ait mumyalar, nem ve ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor. Müze Müdürü Celal Özdemir, mumyaların periyodik bakımlarının yapıldığını belirterek, "Mumya görmek için Mısır’a gitmeye gerek yok, Amasya’ya bekliyoruz" dedi.
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Agora’nın giriş kapısı ve mermer zeminine ulaşıldı
Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.
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Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu ? (5 Mayıs 2021 ayrıntıları)
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu, kim hangi takıma geçti? sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor son bölümde izleyenlerin anket sonuçlarının da da göz önüne alınarak hazırlanan yeni takımları açıkladı. 6 yarışmacı mavi, 5 yarışmacı kırmızı takımda yer alırken, yakınlıkları ile bilinen Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aynı takıma girmesi dikkat çekti. İşte, Survivor 2021 takımları ve özel konseyde yaşananlar...
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