Ankara KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye KAHRAMANKAZAN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Saat 02.10 itibarıyla sonuçlar;



Açılan sandık oranı: %88.39



CHP adayı Selim Çırpanoğlu: %49.66



AK Parti adayı Serhat Oğuz: %43.93

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