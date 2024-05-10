Hediye sepeti yüzde 30 daraldı

Artan faiz oranlarının da etkisiyle vatandaşın harcama eğilimindeki düşüş, hediye alışverişini de etkiledi.



TOBB e-Ticaret Sektör Meclis Üyesi Seyhun Özkara'nın paylaştığı verilere göre, e-ticarette geçen yıl Anneler Günü'nde 2000-2200 TL olan sepet büyüklüğü bu yıl 2500 TL'ye yükseldi. Yani yüzde 15-25 arasında bir artış var. Oysa ki enflasyonun Mayıs ayında %75-76 arasında bir oranda zirveyi görmesi bekleniyor. Yani enflasyona göre bakıldığında hediye alışverişinde reel olarak düşüş var. Hediye alışverişinde sepet ortalaması enflasyon oranında artsaydı 3500 lira olacaktı. Yani aslında 1000 TL'lik bir kayıp ve yüzde 30 düşüş yaşandı.



Anneler Günü'nde öne çıkan sektörler yine küçük ev aletleri teknoloji ürünleri, kozmetik ve giyim. Özkara, bu sene artık cep telefonunun değil, tablet gibi daha uygun seçeneklerin olduğu ürünlerin tercih edildiğini belirtiyor. Hatta tercihin cep telefonu kılıfına kadar indiğini ifade ediyor. Çiçek siparişlerinde de benzer bir değişim var. Daha küçük boylu ve ucuz çiçekler tercih ediliyor.



Merkez Bankası bir süredir hizmet enflasyonundaki katılığı önlemeye çalışıyor. Hediye harcamalarındaki düşüş bu durumu düzeltmek için olumlu bir sinyal veriyor.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği de bu hafta içinde yaptığı açıklamalarda Anneler Günü'nde 50 milyar liranın üzerinde işlem hacmi beklendiğini duyurdu.