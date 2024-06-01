Mevduat faizleri iki haftadır geriliyor

Mevduatta en çok tercih edilen vadeler 3 ve 6 ay olanlar.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Nisan ayı verileri, vatandaşların toplam mevduatının 5 trilyon 66 milyar TL düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bu tutarın 667 milyar liralık kısmı vadesiz mevduatta bulunuyor.



283 milyon liralık kısmı 1 aya kadar vadeli mevduatta, 1 trilyon 826 milyon liralık kısmı 1-3 ay arası vadeli mevduatta, 1 trilyon 40 milyon liralık kısmı 3-6 arası vadeli mevduatta, 976 milyon liralık kısmı 6-12 ay arası vadeli mevduatta ve 271 milyon liralık kısmı 1 yıl üzeri vadeli mevduatta tutuluyor.



Yüzdesel olarak baktığımızda mevduatların yüzde 13,1'i vadesiz, yüzde 5,5'i 1 aya kadar vadeli, yüzde 36'sı 3 aya kadar vadeli, yüzde 20,5'i 3-6 ay arası vadeli, yüzde 19,2'si 6-12 ay arası vadeli ve yüzde 5.3'ü 1 yıl ve üzeri mevduatta yer alıyor.



Dolayısıyla 3 ay ve 6 ay vadeli mevduatlardaki faiz oranı oldukça kritik. İki haftadır yaşanan düşüş de bu vade oranlarında gerçekleşti. 1 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat faizlerinde az da olsa artışlar var.



PSİKOLOJİK SINIR %50



Mevduat faizlerinde psikolojik sınır şu an yüzde 50 düzeyinde. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi ise yüzde 33,21. Bu enflasyon beklentisine göre oldukça cazip bir oran. Ancak vatandaşların çoğu gerçekleşen enflasyon rakamlarını baz alıyor. Bu da mevduata yönelimi kısıtlıyor. Dolayısıyla oranlar yüzde 50'nin altına düşmesi durumunda girişler de azalabilir.



Vadeli mevduatta ivme 29 Mart'ta bu yana hep yukarı yönlü. 2 aydan kısa bir sürede 750 milyar liralık artış var. Artış oranı yüzde 14 düzeyinde. Bu ilginin ne kadar daha devam edeceği belirsiz. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, faiz oranlarının çok fazla düşmesine izin vermeyeceklerinin mesajını verdi. "Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa likiditeyi çekmek için borçlanacağız" dedi. Bu da demek oluyor ki en azından bir süre daha faizler bu oranlarda seyredecek. Yani ilginin sürmemesi için bir neden yok.