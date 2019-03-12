Magazin ve sanat turu (12 Mart 2019)
12 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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SOPHIE TURNER İLE JOE JONAS’IN NBA ROMANTİZMİGame of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner, şarkıcı nişanlısı Joe Jonas’la
Sacramento Kings-New York Knicks karşılaşmasındaydı. Evlilik hazırlığındaki ünlü çift NBA maçından çotk birbirleriyle ilgilendi.
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PRODIGY SOLİSTİ KEITH FLINT’İN KESİN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI
Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in intihar sonucu hayatını kaybettiği söylense de kesin ölüm nedeni için otops raporu beklendi. 49 yaşında hayatını kaybeden Flint’in otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli oldu.
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ÜNLÜ DÖVÜŞÇÜ CONOR MCGREGOR'A ÖNCE GÖZALTI SONRA KEFARETİrlandalı ünlü UFC dövüşçüsü Conor McGregor, Miami'de bir hayranını darp ettiği ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. McGregor daha sonra 12 bin 500 dolar kefaret ile serbest bırakıldı.
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ORGANİZE İŞLER'İ GERİDE BIRAKTI (GİŞE RAKAMLARI)Vizyondaki ilk hafta sonunda 402.845 seyirci tarafından izlenen Captain Marvel, beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Bu performansla MCU içerisindeki yapımlar arasında Türkiye'de en iyi dördüncü açılışa imza atan film, Organize İşler Sazan Sarmalı'nın geride bırakarak 2019'un en iyi ikinci açılışına da imza attı. İşte 8-10 Mart Box Office Türkiye rakamları...
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ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk'ün ikiz bebekleri dünyaya geldi.
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"ZAVALLI KIZ, NİŞANLISI ONU BENİM ESKİ KARIMLA ALDATIYOR"
Eski beyzbol oyuncusu Jose Canseco, eski karısı ile Alex Rodriguez'in ilişki yaşadıklarını söyleyerek Jennifer Lopez'in aldatıldığını iddia etti. Canseco, "Zavallı kız, Rodriguez’in gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok” ifadesini kullandı.
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HAKAN: MUHAFIZ'IN YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDIÇağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un (Koruyucu) yeni sezon çekimleri devam ediyor. Netflix'ten yayınlanan özel görüntülerde dizinin 2. yeni sezonunun 26 Nisan'da izleyiciyle buluşacağı açıklandı.
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HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTI, ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ
Amerikalı hip hop şarkıcısı Chance the Rapper, çocukluk aşkı Kirsten Corley ile hayallerindeki düğünü yaparak evlendi. Çiftin düğününe Kim Kardashian ile Kanye West de katıldı.
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SURVİVOR 2019'DA MOTOSİKLET ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİM BELLİ OLDUSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da motosiklet ve ödül oyununu kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 11 Mart'ta yaşanan mücadeleler sonucu motosiklet Büşra Yalçın'ın olurken, ödül oyununu ise Yunanistan takımı kazandı. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan fotoğraflar...
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WONDER WOMAN’DAN İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’YA TEPKİ
Wonder Woman'ı canlandıran İsrailli aktris Gal Gadot, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İsrail sadece ve sadece Yahudi halkının ulus devletidir” sözlerine tepki göstererek “Komşunu kendin gibi sev” mesajı yayımladı.
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"ALBÜMLERE BAKARKEN ELİME GEÇTİ, YIL 1993"Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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DÜŞESLER AYNI ETKİNLİKTE STİLLERİNİ YARIŞTIRDI
Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında bir araya gelen İngiltere kraliyet ailesi düşesleri Kate Middleton ve Meghan Markle, stilleriyle dikkat çekti. Düşeslerin kıyafetleri ve şapkaları kıyaslandı.
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ÇAĞLA ŞIKEL'İN FATURALARI TEK TEK İNCELENECEKVergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Çağla Şıkel, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi. Mahkeme, sahte faturaların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi.
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HOLLYWOOD YILDIZI 15 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE TATİLDEHollywood yıldızı James Franco ve 15 yaş küçük sevgilisi Isabel Pakzad ile Miami tatilinde sarmaş dolaş görüntülendi. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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AHMET KAYA'NIN HAYATI FİLM Mİ OLUYOR?
43 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatının beyazperdeye aktarılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin Ahmet Kaya'nın eserlerinin yayın haklarını elinde bulunduran Gam Müzik'ten yapılan açıklamada ise "Sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur" denildi.HABERİN DETAYLARI (TIKLA OKU)
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HELLBOY FİLMİNDEN YENİ KARELERStranger Things dizisiyle yıldızı parlayan David Harbour’ın başrolünde yer aldığı, Neil Marshall imzalı yeni Hellboy filminden yeni fotoğraflar yayınlandı.
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SAKALLARINA VEDA ETTİ
Atatürk rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Halit Ergenç sakallarını kestirdi. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
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KIM KARDASHIAN SEDEF LEKELERİNİ GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMİYOR
Özel hayatındaki pek çok detayı sosyal medyada paylaşan Kim Kardashian, sedef hastalığı nedeniyle yüzünde oluşan lekeleri de yakın plandan gösterdi.
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SANATÇIYA DİLENCİLİK CEZASIİzmir'in Alsancak semtinde sokak sanatçısı Erdal Coşkun'a, canlı heykel performansı sergilediği için, zabıta tarafından, Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye zarar verdiği' gerekçesiyle 153 lira para cezası kesildi. Canlı heykel konusunda 24.5 saat rekoru olduğun belirten Coşkun "Sokak sanatçılarını sokaklardan kaldırmaya çalışmak, onlara seyyar satıcı, dilenci muamelesi yapılması bizi rahatsız ediyor" dedi.
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SİNEMA TARİHİNE GEÇTİMarvel Evreni'nin son harikası Captain Marvel, ilk 3 günde sinema tarihe geçti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vizyona giren; Brie Larson'ın en güçlü süper kahramana hayat verdiği film, tüm zamanların en iyi 6. açılışına imza atarak birçok önemli ve dev bütçeli yapımı şimdiden geride bıraktı. İşte açılış rakamlarıyla zirveye yerleşen 25 film ve Captain Marvel'in sıralamadaki yeri...
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ÇUKUR'DA ANKARAGÜCÜ GÖNDERMESİAntalyaspor müsabakasının ardından Ankaragücü taraftarlarının kazasında hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz Çukur dizisinde unutulmadı. Hayatını kaybeden taraftarların fotoğrafları ve "Acının rengi olmaz" yazısı ekranlara yansıdı. İşte o yazı ve Çukur dizisinin dünden bugüne ekrana yansıyan duvar yazıları...
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DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALLERİNDEN TOMORROWLAND İÇİN GERİ SAYIMDünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden Tomorrowland, bu sene 19-21 ve 26-28 Temmuz tarihlerinde 15’inci kez kapılarını açacak. Her yıl 400 binden fazla müzikseveri ağırlayan festivalin biletleri de satışa sunuldu.
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İSTİKLAL MARŞI 98 YAŞINDAKendisini vatanına ve milletine adayan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve bir ulusa 'korkmamayı' öğreten İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün üzerinden 98 yıl geçti.
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BARİSTALAR KAPIŞIYORBarista Clash yarışmasında yeteneğine güvenen amatör ve profesyonel baristalar, ringe çıkarak 5 kategoride hünerlerini sergileyecek. Nitelikli kahve deneyimi, müzik ve çeşitli aktivitelerin yer alacağı Barista Clash 23 Mart 2019 tarihinde UNIQ İstanbul Glass Room'da düzenlenecek.
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ZENGİN MUTFAĞI BURSA'DA
Usta oyuncu ve yönetmen Şener Şen'in başrol aldığı Zengin Mutfağı oyunu Bursa'da sahnelendi. Oyun Bursalı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
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DÜNYADE TEK ÖRNEĞİ KAYSERİ'DEFil, 3 toynaklı at, zürafa ve gergedanlara ait fosiller "Kayseri'nin tarih öncesi filleri" isimli sergide ziyarete açıldı.
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DİZİ ÇALIŞTAYIİstanbul'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi aracı olarak Türk Dizileri Çalıştayı düzenledi. Çalıştay'a yapımcı Birol Güven, Yönetmen Osman Sınav, Oyuncu Halit Ergenç'in de aralarında bulunduğu sektör emekçileri de katıldı. Türk dizilerinin yayınlandığı 156 ülkeyle Türkiye arasında bir köprü oluşturduğu vurgulandı.
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"YAYBAHAR KLASİK BİR ENSTRÜMAN OLMALI"
Müzisyen Görkem Şen, 2010'da icat ettiği ve "Yaybahar" adını verdiği akustik enstrümanın klasik müzik aleti olarak tanınmasını hedefliyor.
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DENİZ İLE AZRA TEKRAR YAN YANAStar TV'nin sevilen dizi Avlu'nun 34. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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RAHMAN ALTIN, MAMA İLE KANADA'DA YARIŞACAK
Ödüllü Türk film müziği bestecisi Rahman Altın'ın film müziğini yaptığı Mama isimli kısa film Redline Uluslararası Film Festivali'nin "En İyi Müzik" kategorisinde aday oldu.
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"HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIMStar TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı.
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212 PHOTOGRAPHY FESTİVAL'İN İKİNCİSİ BAŞLIYOR
#212PhotographyFestival 3-12 Mayıs tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşiyor. Festival, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çağdaş fotoğrafçılık alanında dikkat çeken yerel ve uluslararası birçok ismin katılımıyla birlikte hayata geçiyor. Ortak dil olarak fotoğrafı kullanan ve kutlayan festival, yerel ve uluslararası bir platform yaratmak adına bir fotoğraf yarışmasına da ev sahipliği yapıyor.
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'HAR İÇİNDE BİTEN GONCA GÜLE MİNNET EYLEMEM'Star TV'nin yeni dizisi Kuzgun'un Kuzgun 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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1. İSTANBUL ÖYKÜ FESTİVALİ BAŞLIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenecek İstanbul Öykü Festivali başlıyor. Edebiyatseverleri bol öykülü bir yolculuğa çıkaracak olan festival, 15 - 16 Mart’ta Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE AHMET ÖZHAN KONSERİCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı.
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