Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020)

13.07.2020 - 17:02
Instagram, Bella Hadid’den özür diledi
Babasının pasaportundan bir sayfa paylaşan Filistin asıllı model Bella Hadid'in fotoğrafını kaldıran Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.
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John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenildi
John Travolta'nın eşi Kelly Preston, 57 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti.
İrem Sak takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Kadir Ö.adlı hayranından şikayetçi oldu ve korunma talep etti.
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Johnny Depp tahtını Margot Robbie'ye kaptırabilir (Karayip Korsanları hakkında her şey)
Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davadan detaylar ortaya çıktıkça, Karayip Korsanları ile ortaya atılan bilgilere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Depp hayranları, 2003 yılında başlayan serinin Jack Sparrow ile devam etmesini savunurken, Heard'ın tarafını tutanlar Hollywood yıldızının bir daha projede rol almaması için direniyor. Tartışmalar devam ederken serinin yeni başrol oyuncusunun, Margot Robbie olacağı konuşuluyor. İftira davasının gölgesinde tahtını Robbie'ye kaptıracağı iddia edilen Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Karayip Korsanları, en çok konuşulan filmler arasına yer alıyor. İşte serinin 5 filmi hakkında merak edilenler...
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Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough intihar etti
Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı.
Aslı Enver: Satın alma, sahiplen
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver, ziyaret ettiği Yedikule'deki hayvan barınağında Bambi adını verdiği köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından sevimli dostuyla fotoğraflarını paylaşan 36 yaşındaki oyuncu "Satın alma, sahiplen" mesajı verdi.
Milla Jovovich'li Monster Hunter ertelendi (Vizyon tarihleri değişen filmler)
Corona virüs pandemi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Milla Jovovich'in başrolünde oynadığı video oyunundan uyarlanan Monster Hunter'ın vizyon tarihi değişti. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...
Pandemi sürecinde kitap üretiminde yüzde 21,94'lük artış olduT
Türkiye'de yayıncılık sektörü, kitap üretiminde yüzde 21,94 oranında artış kaydetti.
Özge Özpirinçci'nin tatili bitti
Oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün Bozburun'daki tatilleri bitti. Eve dönen Özpirinçci, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri bu sürece duygusal bir mesajla veda etti
Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Michel Franco'ya verilecek
Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Franco'ya verilecek.
Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı
Duayen foto muhabiri Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor, 20 bin 532 liraya alıcı buldu.
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Che Guevara'nın doğduğu ev için istenen fiyat belli oldu
Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara’nın Rosario kentinde doğduğu ev yaklaşık 400 bin dolara satışa çıkarıldı.
Haftalık burç yorumları (13-19 Temmuz 2020)
Bu hafta iki önemli gökyüzü görünümü bizi derinden etkileyip, dönüştürerek sonunda şifalandıracak. İlk önemli etkileşim, savaşçı Mars ile yaralı şifacı, ölümsüzlüğün temsilcisi Kiron’un Koç burcundaki buluşmasıyla meydana gelecek. Mücadele ettiğimiz konularda durup tekrar düşüneceğimiz gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Koç burcunun temel hedefine oturan ilişkiler bizi bu görünümle beraber oldukça uğraştıracak. Özellikle ikili ilişkilerde, fikir ayrılıklarına ılımlı çözümler üretmek için imdadımıza, geri hareketini Yengeç burcunda sonlandıran iletişim gezegeni Merkür yetişecek. Bu sayede duygusal açılımlara mantıklı yaklaşımlarla olumlu çözümler bulabileceğiz. Karşımızdakilerin fikirlerine her şeyden önce saygı göstererek, kararlarımızı dile getirmek gerginliklerin önlenmesine neden olur. Böylece kanayan yaralar yapılan pansuman ile hızlı bir şekilde iyileşir. Mecazi anlamını bir yana koyarsak, bu hafta fiziki yaralanmalara ve kazalara karşı da tedbirli olmayı aklımızdan çıkartmamalıyız.
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