Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020)

13 Temmuz 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

13.07.2020 - 17:02

Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 1
Serenay Sarıkaya 'Cem Yılmaz'la ayrılık' iddialarının ardından sessizliğini bozdu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasındaki şiddet iddialarına karşı sessiz kaldığı ve Cem Yılmaz'la ayrıldığı yönündeki çıkan haberlerin ardından sosyal medyada sessizliğini bozdu.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 2

Instagram, Bella Hadid’den özür diledi


Babasının pasaportundan bir sayfa paylaşan Filistin asıllı model Bella Hadid'in fotoğrafını kaldıran Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 3

John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenildi


John Travolta'nın eşi Kelly Preston, 57 yaşında meme kanserinden hayatını kaybetti.


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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 4
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in velayet davasına corona virüs engeli

Brad Pitt'in boşandığı eşi Angelina Jolie'nin evinden çıkarken görüntülenmesi 'Barıştılar' iddialarına neden olsa da gerçeği farklı olduğu ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 5

İrem Sak takıntılı hayranından şikayetçi oldu


Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Kadir Ö.adlı hayranından şikayetçi oldu ve korunma talep etti.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 6

Johnny Depp tahtını Margot Robbie'ye kaptırabilir (Karayip Korsanları hakkında her şey)

Johnny Depp'in, kendisini eski eşi Amber Heard'a şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davadan detaylar ortaya çıktıkça, Karayip Korsanları ile ortaya atılan bilgilere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Depp hayranları, 2003 yılında başlayan serinin Jack Sparrow ile devam etmesini savunurken, Heard'ın tarafını tutanlar Hollywood yıldızının bir daha projede rol almaması için direniyor. Tartışmalar devam ederken serinin yeni başrol oyuncusunun, Margot Robbie olacağı konuşuluyor. İftira davasının gölgesinde tahtını Robbie'ye kaptıracağı iddia edilen Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Karayip Korsanları, en çok konuşulan filmler arasına yer alıyor. İşte serinin 5 filmi hakkında merak edilenler...

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 7

Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough intihar etti

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in oğlu Benjamin intihar etti. 27 yaşındaki Benjamin'in silahla kendini vurduğu açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 8
Bergüzar Korel: Kaygı dolu hamilelik yaşadım

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci oğlu Han’ı doğurmadan önce psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını itiraf etti. Anne adaylarına seslenen oyuncu, “Herhangi bir sebepten büyük stres altında olan canım anne. Bil ki seninle aynı sorunları yaşadım” dedi.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 9
Prens Andrew’un gizli kaseti çıkabilir

Cinsel taciz suçu nedeniyle kaldığı hapishanede 2019 yılında intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in İngiltere Prens Andrew ile ilgili gizli kasetlerinin olduğu iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 10
Roy Lichtenstein eserine 46.2 milyon dolar

Corona virüs salgınından sonra düzenlenen ilk önemli Christie’s müzayedesine Roy Lichtenstein’ın 1994 tarihli Nude with Joyous Painting'i 46.2 milyon dolarlık satış rakamıyla damga vurdu.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 11
Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz nişanlandı

David - Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı. Çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 12

Aslı Enver: Satın alma, sahiplen

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver, ziyaret ettiği Yedikule'deki hayvan barınağında Bambi adını verdiği köpeği sahiplendi. Sosyal medya hesabından sevimli dostuyla fotoğraflarını paylaşan 36 yaşındaki oyuncu "Satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 13
Jada Pinkett, Will Smith'i aldattığını itiraf etti (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)

Jada Pinkett, Hollywood yıldızı eşi Will Smith'i, August Alsina ile aldattığını itiraf etti. Pinkett'in sözleri çok konuşulan ihanet ve ayrılıkları akıllara getirdi. Kimi ihanete uğradı, kimi evlilikten anlaşarak ayrıldı, bazıları ise nikâh masasına erken oturduğunu fark etti. İşte boşanan, aldatan, ve sevgiliyken ayrılan ünlüler...

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 14
Bebek Yoda, Marvel evreninde

Disney'in geçen yıl yayınlanan The Mandalorian dizisinde ilk kez ortaya çıkan ve fenomene dönüşen Bebek Yoda karakteri Marvel evrenine dahil oldu.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 15
Survivor'da kim elendi, finale hangi isimler kaldı? (Survivor Berkan kimdir?-12 temmuz Survivor ayrıntıları)

Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona gelindi. Şampiyonu öğrenmeye saatler kala gerçekleşen son konseyde, Survivor'da kim elendi, finale kimler kaldı? sorularının cevapları belli oldu. Cemal Can'ın dokunulmazlığı aldığı yarışta Yasin, Berkan ve Barış SMS oylamasına çıktı. Büyük oylama sonucu İstanbul'a gitmeye hak kazanan 3 yarışmacı belli oldu. Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu. Böylece Cemal Can, Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. İşte Survivor Berkan hakkında merak edilenler ve Survivor son bölüm ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 16
Festivallerden ortak açıklama: Rekabet değil dayanışma

Corona virüs nedeniyle normal şartlarında düzenlenemeyen büyük sonbahar festivalleri,bu yıl rekabete girmeyip filmlerin gösterilebileceği bir ortak platform gibi hareket etmeyi hedefliyorlar.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 17

Milla Jovovich'li Monster Hunter ertelendi (Vizyon tarihleri değişen filmler)


Corona virüs pandemi yüzünden birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Milla Jovovich'in başrolünde oynadığı video oyunundan uyarlanan Monster Hunter'ın vizyon tarihi değişti. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 18

Pandemi sürecinde kitap üretiminde yüzde 21,94'lük artış olduT

Türkiye'de yayıncılık sektörü, kitap üretiminde yüzde 21,94 oranında artış kaydetti.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 19
En iyi Marvel filmleri

Kaptan Amerika'dan, Demir Adam'a, Doctor Strange'den Thor'a günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni, yeni evresi için geri sayımda. Scarlett Johansson'ın başrolünde bulunduğu Kara Dul (Black Widow) corona virüs yüzünden ertelense de herkes süper kahraman serisinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Yenilmezler Oyunun Sonu ile sinema tarihinin en yüksek gişe rakamı elde eden serinin süper kahramanları, bundan sonra sadece beyazperde değil aynı zamanda dizi projeleriyle televizyonda da yer alacak. İşte yeni dönem öncesi Marvel'in, çizgi romanlardan sinemaya uyarladığı tüm filmlerin listesi ve IMDb puanları

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 20
Laodikya 1600 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor

Anadolu'nun en büyük ve en önemli antik kentlerinden biri olan Laodikya'da 2200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu yıl sonunda tamamlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ayağa kalkan antik yapı 1600 yıl sonra kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 21
Ünlü oyuncu Charlize Theron'a baklava daveti

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, son filmi "The Old Guard" ile son haftaların çok konuşulan isimlerinden biri. Filmde Theron'un baklava yediği sahne sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yıldız oyuncu baklava ile ilgili "En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" yazınca belediye başkanı ve baklavacılardan davet geldi.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 22

Özge Özpirinçci'nin tatili bitti

Oyuncu Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk'ün Bozburun'daki tatilleri bitti. Eve dönen Özpirinçci, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri bu sürece duygusal bir mesajla veda etti

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 23

Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü, Michel Franco'ya verilecek

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Franco'ya verilecek.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 24

Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı 20 bin 532 liraya satıldı


Duayen foto muhabiri Ara Güler'in ilk röportaj fotoğrafı Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor, 20 bin 532 liraya alıcı buldu.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 25
15 Temmuz Destanı Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak

Millet iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, 15 Temmuz Destanı, duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı"

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 26
Sarıulak zeytin yağı tescil yolunda

Mersin'de, yöreye özgü tescilli Tarsus sarıulak zeytininin yağı için de coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 27

Che Guevara'nın doğduğu ev için istenen fiyat belli oldu

Arjantinli Marksist devrimci Ernesto Che Guevara’nın Rosario kentinde doğduğu ev yaklaşık 400 bin dolara satışa çıkarıldı.

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Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020) - 28

Haftalık burç yorumları (13-19 Temmuz 2020)


Bu hafta iki önemli gökyüzü görünümü bizi derinden etkileyip, dönüştürerek sonunda şifalandıracak. İlk önemli etkileşim, savaşçı Mars ile yaralı şifacı, ölümsüzlüğün temsilcisi Kiron’un Koç burcundaki buluşmasıyla meydana gelecek. Mücadele ettiğimiz konularda durup tekrar düşüneceğimiz gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Koç burcunun temel hedefine oturan ilişkiler bizi bu görünümle beraber oldukça uğraştıracak. Özellikle ikili ilişkilerde, fikir ayrılıklarına ılımlı çözümler üretmek için imdadımıza, geri hareketini Yengeç burcunda sonlandıran iletişim gezegeni Merkür yetişecek. Bu sayede duygusal açılımlara mantıklı yaklaşımlarla olumlu çözümler bulabileceğiz. Karşımızdakilerin fikirlerine her şeyden önce saygı göstererek, kararlarımızı dile getirmek gerginliklerin önlenmesine neden olur. Böylece kanayan yaralar yapılan pansuman ile hızlı bir şekilde iyileşir. Mecazi anlamını bir yana koyarsak, bu hafta fiziki yaralanmalara ve kazalara karşı da tedbirli olmayı aklımızdan çıkartmamalıyız.

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