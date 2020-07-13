Magazin ve sanat turu (13 Temmuz 2020)

Haftalık burç yorumları (13-19 Temmuz 2020)



Bu hafta iki önemli gökyüzü görünümü bizi derinden etkileyip, dönüştürerek sonunda şifalandıracak. İlk önemli etkileşim, savaşçı Mars ile yaralı şifacı, ölümsüzlüğün temsilcisi Kiron’un Koç burcundaki buluşmasıyla meydana gelecek. Mücadele ettiğimiz konularda durup tekrar düşüneceğimiz gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Koç burcunun temel hedefine oturan ilişkiler bizi bu görünümle beraber oldukça uğraştıracak. Özellikle ikili ilişkilerde, fikir ayrılıklarına ılımlı çözümler üretmek için imdadımıza, geri hareketini Yengeç burcunda sonlandıran iletişim gezegeni Merkür yetişecek. Bu sayede duygusal açılımlara mantıklı yaklaşımlarla olumlu çözümler bulabileceğiz. Karşımızdakilerin fikirlerine her şeyden önce saygı göstererek, kararlarımızı dile getirmek gerginliklerin önlenmesine neden olur. Böylece kanayan yaralar yapılan pansuman ile hızlı bir şekilde iyileşir. Mecazi anlamını bir yana koyarsak, bu hafta fiziki yaralanmalara ve kazalara karşı da tedbirli olmayı aklımızdan çıkartmamalıyız.



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