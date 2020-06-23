Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020)

ntv.com.tr 23.06.2020 - 17:21
Gidi Hadid: Seninle gurur duyuyorum
Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Gigi Hadid, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Anwar Hadid'in doğum gününü kutladı. Hadid, kardeşi ile çocukluk fotoğraflarını paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin, Muhteşem Yüzyıl dizisi seyrettiği ortaya çıktı. Ünlü rap'çiyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolar ele verdi. Cardi B, Türk dizisi tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Johnny Depp'in açtığı davanın tanığı: Heard'ın morlukları sahte
Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri, Heard’ün morluklarının Depp yurtdışındayken gerçekleştiğini söyledi. Depp'in avukatları iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.
Winona Ryder: Yönetmen ağlamam için herkesin bana hakaret etmesini istedi ama Keanu Reeves reddetti
Ünlü oyuncu Winona Ryder, vampir filmi Dracula'da, yönetmen Francis Ford Coppola'nın, ağlaması için herkesin kendisine hakaret etmesini istediğini ancak Keanu Reeves'in bunu reddettiğini söyleyerek bu filmden dikkat çekici deneyimlerini anlattı.
Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması
Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, yeni tip corona virüsle mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.
Batman'in yönetmeni Joel Schumacher hayatını kaybetti
Uzun yıllar kanserle mücadele eden, Batman ve Lost Boys filmlerinin yönetmeni Joel Schumacher 80 yaşında hayata veda etti.
Kim Kardashian sırrını açıkladı
Ünlü yıldız Kim Kardashian, dar elbiselerin içine nasıl girdiğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu.
2021 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi belli oldu
2021 Oscar Ödülleri'nin 25 Nisan'a ertelenmesiyle onun bıraktığı tarihi 2021 Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) doldurdu.
Friends çekimleri ertelendi
Friends’in özel bölümü için çekimler ağustos ayına erteleme kararı alındı.
Sefirin Kızı'nın sezon finali zirvede
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan sezon finali ile tüm kategorilerinde en çok izlenen ‘dizi’ oldu.
Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti
Elizabeth Hurley ile yaşadığı bir yıllık ilişki ile tanınan ve ardından babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, 27’nci katta bulunan evinden kendini atarak hayatına son verdi.
Ata Demirer'den uğurböceği paylaşımı
Sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulunan ve takipçilerini gülümseten Ata Demirer bu kez uğurböceği paylaşımında bulundu.
Eski paralar artık çok değerli
Kendi döneminde az basılan ya da nadir bulunan değerli eski paraların fiyatı şaşırtıcı derecede yüksek. Örneğin az bulunan eski 1 milyon, 500 TL; az bulunan 500 lira ise 3 bin TL.
Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli kaldırılıyor
ABD'nin 26'ıncı başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli ırkçı bir tasvir olduğu gerekçesiyle 80 yıldır sergilendiği yerden kaldırılıyor.
Star Wars hayranları için üç kitap Türkçede
Star Wars - Yeni Bir Umut, Star Wars - Jedi’nin Dönüşü ve Star Wars - İmparator kitapları, George Lucas tarafından yaratılan Star Wars evreninin hayranlarıyla buluşmayı bekliyor.
Frida Kahlo duvarları süslemeye devam ediyor
Mersin’de, binaların dış cepheleri sanat eserleriyle donatılıyor. Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 2017 yılında başlattığı proje çerçevesinde Akbelen Bulvarı üzerindeki binaların yıpranmış dış cephelerini dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla süsleyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, şimdi de diğer binaların dış cephelerini sanat eserleriyle donatıyor.
Akbank Evde Kısa Film Yarışması sonuçlandı
Akbank Sanat tarafından 4 Mayıs- 4 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen, çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması'na ödüller sahiplerini buldu.
UNESCO listesindeki Anadolu'nun ilk Türk camisi Menuçehr Camii restore edilecek
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri’nde, Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk cami olan Ebu’l Manuçehr Camii’nin restorasyonunu sağlayacak protokolün imza töreni yapıldı. Menuçehr Camii, 2 yıl sürmesi beklenen restorasyonun ardından ibadete açılacak.
Bruce Willis'in yeni filmi Cosmic Sin'den ilk kare
Usta oyuncu Bruce Willis'in yeni filmi Cosmic Sin"den ilk kare yayınlandı.
Oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu
Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" şeklinde konuştu.
Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın koleksiyonundan ilk ayrıntılar
Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın beklenen güzellik işbirliğinden ilk detaylar ve koleksiyonun çıkış tarihi açıklandı.
The King's Man'den yeni fragman
Kingsman serisinin geçmişini anlatan The Kings Man'den yeni bir fragman paylaşıldı. Matthew Vaughnun bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu ve filme adını veren Kingsman örgütünün geçmişine ışık tutan yapımın 18 Eylül 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.
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Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi
Oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile dünyaevine girdi.
Foundation'dan ilk fragman
Isaac Asimov’un Türkçeye Vakıf adıyla çevrilen bilimkurgu serisinden uyarlanan Foundation dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, Galaktik İmparatorluğu'nu yıkımdan kurtarmanın tek yolunun ona meydan okumak olduğunu keşfeden sürgün grubunun hikâyesini izleyicilere aktaracak.
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