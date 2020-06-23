Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020)

23 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

ntv.com.tr 23.06.2020 - 17:21

Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 1

Gidi Hadid: Seninle gurur duyuyorum

Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan Gigi Hadid, sosyal medya hesabından erkek kardeşi Anwar Hadid'in doğum gününü kutladı. Hadid, kardeşi ile çocukluk fotoğraflarını paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 2

Amerikalı rap yıldızı Cardi B Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin, Muhteşem Yüzyıl dizisi seyrettiği ortaya çıktı. Ünlü rap'çiyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden attığı kızıyla ilgili videolar ele verdi. Cardi B, Türk dizisi tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 3

Johnny Depp'in açtığı davanın tanığı: Heard'ın morlukları sahte

Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından biri, Heard’ün morluklarının Depp yurtdışındayken gerçekleştiğini söyledi. Depp'in avukatları iddiaların ünlü oyuncunun ismini temize çıkaracağını düşünüyor.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 4

Winona Ryder: Yönetmen ağlamam için herkesin bana hakaret etmesini istedi ama Keanu Reeves reddetti

Ünlü oyuncu Winona Ryder, vampir filmi Dracula'da, yönetmen Francis Ford Coppola'nın, ağlaması için herkesin kendisine hakaret etmesini istediğini ancak Keanu Reeves'in bunu reddettiğini söyleyerek bu filmden dikkat çekici deneyimlerini anlattı.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 5

Sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti çalışması

Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, yeni tip corona virüsle mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 6

Batman'in yönetmeni Joel Schumacher hayatını kaybetti

Uzun yıllar kanserle mücadele eden, Batman ve Lost Boys filmlerinin yönetmeni Joel Schumacher 80 yaşında hayata veda etti.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 7

Kim Kardashian sırrını açıkladı

Ünlü yıldız Kim Kardashian, dar elbiselerin içine nasıl girdiğiyle alakalı bir paylaşımda bulundu.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 8

2021 Altın Küre Ödülleri'nin tarihi belli oldu

2021 Oscar Ödülleri'nin 25 Nisan'a ertelenmesiyle onun bıraktığı tarihi 2021 Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) doldurdu.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 9

Friends çekimleri ertelendi

Friends’in özel bölümü için çekimler ağustos ayına erteleme kararı alındı.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 10

Sefirin Kızı'nın sezon finali zirvede

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı, dün akşam yayınlanan sezon finali ile tüm kategorilerinde en çok izlenen ‘dizi’ oldu.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 11

Elizabeth Hurley’in eski sevgilisi ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing intihar etti

Elizabeth Hurley ile yaşadığı bir yıllık ilişki ile tanınan ve ardından babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, 27’nci katta bulunan evinden kendini atarak hayatına son verdi.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 12

Ata Demirer'den uğurböceği paylaşımı

Sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulunan ve takipçilerini gülümseten Ata Demirer bu kez uğurböceği paylaşımında bulundu.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 13

Eski paralar artık çok değerli

Kendi döneminde az basılan ya da nadir bulunan değerli eski paraların fiyatı şaşırtıcı derecede yüksek. Örneğin az bulunan eski 1 milyon, 500 TL; az bulunan 500 lira ise 3 bin TL.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 14

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli kaldırılıyor

ABD'nin 26'ıncı başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli ırkçı bir tasvir olduğu gerekçesiyle 80 yıldır sergilendiği yerden kaldırılıyor.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 15

Star Wars hayranları için üç kitap Türkçede

Star Wars - Yeni Bir Umut, Star Wars - Jedi’nin Dönüşü ve Star Wars - İmparator kitapları, George Lucas tarafından yaratılan Star Wars evreninin hayranlarıyla buluşmayı bekliyor.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 16

Frida Kahlo duvarları süslemeye devam ediyor

Mersin’de, binaların dış cepheleri sanat eserleriyle donatılıyor. Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 2017 yılında başlattığı proje çerçevesinde Akbelen Bulvarı üzerindeki binaların yıpranmış dış cephelerini dünyaca ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarıyla süsleyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, şimdi de diğer binaların dış cephelerini sanat eserleriyle donatıyor.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 17

Akbank Evde Kısa Film Yarışması sonuçlandı

Akbank Sanat tarafından 4 Mayıs- 4 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen, çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması'na ödüller sahiplerini buldu.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 18

UNESCO listesindeki Anadolu'nun ilk Türk camisi Menuçehr Camii restore edilecek


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri’nde, Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk cami olan Ebu’l Manuçehr Camii’nin restorasyonunu sağlayacak protokolün imza töreni yapıldı. Menuçehr Camii, 2 yıl sürmesi beklenen restorasyonun ardından ibadete açılacak.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 19

Bruce Willis'in yeni filmi Cosmic Sin'den ilk kare

Usta oyuncu Bruce Willis'in yeni filmi Cosmic Sin"den ilk kare yayınlandı.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 20
Stonehenge'in yakınında yeni keşif

Arkeologlar, İngiltere'deki Stonehenge'in yakınında Taş Devri'nden kalma, dev bir anıt keşfetti. Anıtın neolitik dönemin yaşam ve inançlarına dair yeni kanıtlar sunduğu açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 21
Paris'te salgını yok saydılar

Fransa, dünyada 9 milyon 194 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsü yok saydı, yaz ortası festivali için tüm tedbirleri unuttu.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 22

Oyuncu İpek Tanrıyar anne oldu

Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" şeklinde konuştu.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 23
Justin Bieber ile Hailey Bieber hastane çıkışı görüntülendi

Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber spor sonrası soluğu hastanede aldı.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 24

Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın koleksiyonundan ilk ayrıntılar

Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın beklenen güzellik işbirliğinden ilk detaylar ve koleksiyonun çıkış tarihi açıklandı.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 25
Türk filmleri Cannes Film Festivali'nde

Dünyanın en prestijli film festivali kabul edilen, bu yıl online düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk sinemasının uzun ve kısa metraj ile belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmleri uluslararası alanda tanıtılacak.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 26

The King's Man'den yeni fragman


Kingsman serisinin geçmişini anlatan The Kings Man'den yeni bir fragman paylaşıldı. Matthew Vaughnun bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu ve filme adını veren Kingsman örgütünün geçmişine ışık tutan yapımın 18 Eylül 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 27
Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Sophie Turner ile şarkıcı eşi Joe Jonas, geçtiğimiz gün Studio City'de objektiflere takıldı. Eşi ile birlikte dondurma alan Turner'ın, karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 28
Almanya'da ışık gösterisiyle corona virüs protestosu

Almanya'da eğlence sektörü çalışanları dünyada 9 milyon 193 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsün ekonomik zararına dikkat çekmek için ışık gösterisi düzenledi.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 29

Mert Turak ile Birgül Kurtçu evlendi

Oyuncu Mert Turak mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile dünyaevine girdi.


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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 30
Ünlü çift maskeyle güneşlendi

Britney Spears ve sevgilisi Sam Asghari, plajda güneşlenirken bile corona virüsten korunmak için maske takarak önlem aldı.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 31

Foundation'dan ilk fragman


Isaac Asimov’un Türkçeye Vakıf adıyla çevrilen bilimkurgu serisinden uyarlanan Foundation dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, Galaktik İmparatorluğu'nu yıkımdan kurtarmanın tek yolunun ona meydan okumak olduğunu keşfeden sürgün grubunun hikâyesini izleyicilere aktaracak.

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Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020) - 32
Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 115. bölümünde 3. dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Survivor Cemal Can'ın ada konseyinde Sercan'ın adını söylemesiyle eleme adayları; Sercan, Nisa ve Evrim oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları...

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