Magazin ve sanat turu (23 Haziran 2020)

Winona Ryder: Yönetmen ağlamam için herkesin bana hakaret etmesini istedi ama Keanu Reeves reddetti

Ünlü oyuncu Winona Ryder, vampir filmi Dracula'da, yönetmen Francis Ford Coppola'nın, ağlaması için herkesin kendisine hakaret etmesini istediğini ancak Keanu Reeves'in bunu reddettiğini söyleyerek bu filmden dikkat çekici deneyimlerini anlattı.

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