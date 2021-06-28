Magazin ve sanat turu (28 Haziran 2021)

28.06.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 17:36
Ata Demirer son durumu paylaştı: Müsilaj gitti, deniz cam gibi!
Yaz aylarını Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde geçiren ünlü oyuncu Ata Demirer, daha önce müsilaj görüntüsü paylaştığı Kuzey Ege Denizi'nden son görüntüleri yayınladı: Müsilaj gitti, deniz cam gibi!
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock eşini danışmanı için terk etti
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock; eşi Martha Hancock'u, öpüşürken yakandığı danışmanı Gina Coladangelo için terk etti.
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2021 BET Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüllerin galibi Megan Thee Stallion oldu. Şarkıcı, En İyi Hip-Hop Şarkıcısı, Yılın Klibi ödüllerinin yanı sıra Cardi B ile düeti WAP şarkısıyla En İyi İşbirliği, Beyonce ile yaptığı Savage şarkısıyla da Seyircilerin Seçimi ödüllerini aldı. İşte Queen Latifah'nın Hayat Boyu Başarı Ödülü aldığı 2021 BET Ödülleri'nin kazananları...
Hızlı ve Öfkeli 9 son iki yılın rekorunu kırdı
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga), ABD'de ilk hafta sonunda 70 milyon dolar hasılata ulaşarak pandemi döneminin en iyi açılış performansına imza attı. Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı ise 400 milyon doları aştı.
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2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri gecesinde, ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törende, ödüllerin açıklanmasından önce kırmızı halıda yürüyen ünlülerin şıklık yarışı...
Kızılderililer Meghan Markle ve Prens Harry'den şikayetçi
Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra İngiltere'den ABD'ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry, kraliyet baskısından kurtuldu ama bu defa Kızılderililerle sorun yaşıyor. Amerikan yerlileri, Meghan ve Harry çiftinin 14,7 milyon dolarlık lüks evinden şikayetçi.
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den neden ayrıldı?
En son hamile olduğunu, ardından da bebeğini kaybettiğini açıklayan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, mal varlığı hakkında spekülasyonlar olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Şimdi, ayrılık nedeni merak edilirken, dikkat çeken söylentiler ortada dolaşıyor.
Hollanda'da sessiz partiye gürültü baskını
Hollanda'da polis, sessiz partiye gürültü yapıldığı gerekçesiyle müdahale etti.
Olacak O Kadar'ın oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti
Bir dönem Olacak O Kadar skeçleriyle ünlenen oyuncu Ali Demirel, ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı Marmaris'te hayata veda etti.
Şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı vücut geliştirme şampiyonu oldu
İngiliz şarkıcı Olly Murs’ın kız arkadaşı Amelia Tank, vücut geliştirme yarışmasında birinci oldu. Murs, kız arkadaşının kupa sevincine ortak olarak ona, “Seninle gurur duyuyorum” dedi.
21 kilo veren Feyza Civelek: Psikolojik şiddete uğruyoruz
Adını Feriha Koydum dizisiyle tanınan ve geçen yıl 1,5 ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Feyza Civelek, yaz tatili için Çeşme’yi tercih etti. 26 yaşındaki oyuncu sektörde kilolu bir oyuncu olmanın zorluklarını en çok kendisinin yaşadığını söyledi.
Cardi B ikinci çocuğuna hamile
Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 2021 BET Ödülleri gecesinde eşi Offset ve grubuyla sahne alınca herkesten rol çaldı. Göbeğini ortaya çıkaran kıyafetiyle ikinci kez hamile olduğunu duyuran Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı
Prens Harry ve Prens William'in, Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü nedeniyle 1 Temmuz'daki törenden önce buluşacakları konuşulsa da gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı. Tarihçi Robert Lacey, iki kardeşin Prens Philip'in cenazesinde sanılanın aksine kavga ettiğini ve o günden sonra görüşmediklerini açıkladı.
Cadılar Bayramı Öldürür'den Türkçe altyazılı ilk fragman
2018’de, David Gordon Green’in, Jamie Lee Curtis’ün rol aldığı Cadılar Bayramı filmi, tüm dünyada 250 milyon dolardan fazla kazanarak gişe rekorları kırdı, 40 yıllık serinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu ve bir kadın oyuncunun rol aldığı korku filmi tarihinde açılış haftasında en iyi film olarak rekoru kırdı. Şimdi devam filmi Cadılar Bayramı Öldürür, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen David Gordon Green oturuyor. Türkçe altyazılı ilk fragmanı paylaşılan Cadılar Bayramı Öldürür, 15 Ekim’de sinemalarda.
Aras Bulut İynemli ve Bige Önal tatilde: Teknede dans
Aras Bulut İynemli birçok ünlü gibi bu yaz tekne tatilini tercih etti. Ünlü oyuncu, sevgilisi Bige Önal’la önceki gün Fethiye-Göcek’e demirledikleri teknelerinde dans ederken objektiflere takıldı.
Quentin Tarantino çekeceği son film hakkında konuştu
Her fırsatta 10'uncu filmden sonra sinemayı bırakacağını söyleyen Oscar Ödüllü Quentin Tarantino, erken emeklilik planlarını yineledi. 58 yaşındaki yönetmen son filminin Reservoir Dogs'un yeni uyarlaması olabileceğini açıkladı
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Bergüzar Korel'den hayranlarına çağrı: Yanıma gelin
Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı olur" dedi.
Ghislaine Maxwell'e yeni suçlama
Seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell yeni suçlamayla karşı karşıya. Maxwell’in ticaret ağına sanılandan çok daha önce başladığı iddia edildi.
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Metropolis Antik Kenti kazıları yeniden başladı
İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nin 2021 sezonu kazıları başladı. -Bu yılın kazılarında kentin sarnıçları, kamu yapıları ve kilisesi üzerinde çalışılması hedefleniyor. Kazıların ilk günlerinde bulunan mermer kadın heykeli, üstün sanatsal yapısıyla bölgenin geçmişine ışık tutacak.
Beren Saat: Lila bikinimle barda pazar günü
Evliliklerindeki krizi atlattıktan sonra ikinci baharlarını yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil fotoğraflarını paylaştı.
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Daniel Fryer'dan Taylor Hill'e evlilik teklifi
ABD'li model Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer'dan aldığı evlilik teklifini Instagram'dan yayınladı.
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Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Cem Adrian konseri
Cem Adrian, YBY Kemerburgaz'da 8 Ağustos Pazar akşamı vereceği konserde şarkılarını yıldızların altında seslendirecek.
BTS ile Ed Sheeran'dan işbirliği
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Güney Koreli ünlü pop grubu BTS'in yeni albümü için şarkı yazdığını açıklaması, K-pop hayranlarını heyecanlandırdı.
Bir Delinin Hatıra Defteri seyirciyle buluşuyor
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 2021 sezonuna Erdal Beşikçioğlu'nun Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu ile başlayacak.
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Diyarbakır'da tarihi Meryem Ana Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana Manastırı onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor.
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Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi, Fosil Müzesi oluyor
Kayseri'deki eski Arkeoloji Müzesi, restore edilip ek binayla büyütülerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ne dönüştürülecek.
10 bin yıllık ata tohumundan elde edilen siyez unu tescillendi
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak da bilinen Kastamonu siyez ununa Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Sen Ben Lenin'den ilk tanıtım
Tufan Taştan’ın senaryosunu Barış Bıçakçı ile kaleme aldığı, dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali’nde yapan, Türkiye prömiyerini 40. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirecek Sen Ben Lenin filminden ilk görüntüler yayınlandı. Filmin başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşırken; ikiliye kadroda Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.
Kaderimizle ilgili bir gün/ Günlük burç yorumları - 28 Haziran 2021
Ay düğümlerinin Mars ile yapacağı olumlu açı bizi bugün tam da hayat matematiğinde sorular çözdürecek gibi duruyor.
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