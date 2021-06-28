Magazin ve sanat turu (28 Haziran 2021)

Bergüzar Korel'den hayranlarına çağrı: Yanıma gelin

Üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı olur" dedi.

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