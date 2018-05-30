Magazin ve sanat turu (30 Mayıs 2018)

Mezuniyet sezonu yaklaşırken, öğrenciler, hayatları boyunca her zaman hatırlayacakları mezuniyet kutlamaları için hazırlıklarına başladı. Bugün moda trendlerinin belirleyicileri olarak öğrencilere ilham verebilecek Hollywood ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin mezuniyet balolarındaki görünümleri ise oldukça şaşırtıcı... Brad Pitt, Michelle Obama, Jennifer Aniston, Goerge Clooney, Beyonce, Natalie Portman, Blake Lively, Rihanna ve daha birçok ünlü isim, hayatlarında bir dönemi kapatıkları ve yeni bir sayfa açtıkları mezuniyet sonrası kutlamalarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

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