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Magazin ve sanat turu (30 Mayıs 2018)

ntv.com.tr

30 Mayıs 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

  • 1

    HAILEY BALDWIN'DEN JUSTIN BIEBER AÇIKLAMASI

    HAILEY BALDWIN'DEN JUSTIN BIEBER AÇIKLAMASI

    Hailey Baldwin, yaklaşık 2 yıl önce aşk yaşadığı Justin Bieber ile arkadaş olduklarını anlattı, “İlk ayrıldığımızda hiç konuşmadık ama şimdi bunu aştık. O gerçekten çok sevdiğim biri” dedi

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  • 2

    HİLMİ'DEN YENİ RODANTHI KAPAROU AÇIKLAMASI

    HİLMİ'DEN YENİ RODANTHI KAPAROU AÇIKLAMASI

    Acun Ilıcalı'nın Hilmi Cem'e "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var" sözleri sonrası Survivor'da aşk sürprizi konuşulmaya devam ediyor. Yunanistan Survivor'da mücadele eden Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını ortaya çıkması sonrası Hilmi Cem sessizliğini bozdu. Kazandıkları ödül sonrası Türkiye'ye gelen Hilmi Cem konuyla ilgili sevgilisinin olmadığını söylerek espirili bir dille, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım" dedi.

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  • 3

    ARİF SAĞ'A MESAM'DAN İHRAÇ

    ARİF SAĞ'A MESAM'DAN İHRAÇ
    Aralarında Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) ihraç edildi.

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  • 4

    KENDALL JENNER YİNE BİR BASKETBOLCU TERCİH ETTİ

    KENDALL JENNER YİNE BİR BASKETBOLCU TERCİH ETTİ

    Reality şov yıldızı ve süper model Kendall Jenner, geçen yıl NBA oyuncusu Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırdı.

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  • 5

    "AMCAM O SEMTTE OTURURDU, TEK HATIRLADIĞIM BU"

    "AMCAM O SEMTTE OTURURDU, TEK HATIRLADIĞIM BU"
    Ajda Pekkan'ın Beykoz'da doğup büyüdüğü yalının satışa çıkması üzerine ünlü sanatçının yalıyı almak için harekete geçtiği iddia edilmişti. Pekkan, "Yalıdan haberim yok. Amcam o semtte otururdu, tek hatırladığım bu" dedi.

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  • 6

    MORGAN FREEMAN CNN'DEN ÖZÜR BEKLİYOR

    MORGAN FREEMAN CNN'DEN ÖZÜR BEKLİYOR

    Morgan Freeman’ın avukatı, CNN’den ünlü aktörü cinsel tacizle suçlayan haberini geri çekmesini ve özür dilemesini istedi.

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  • 7

    EZGİ MOLA: BEN KENDİME İYİ GELİYORUM

    EZGİ MOLA: BEN KENDİME İYİ GELİYORUM

    Kendini sevdiğini anlatan Ezgi Mola, “Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü çok seviyorum ve bu bana iyi geliyor. Ben kendime iyi geliyorum bence” dedi

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  • 8

    DÜŞESİN HESAPLI ELBİSE TERCİHİ

    DÜŞESİN HESAPLI ELBİSE TERCİHİ

    Zaman zaman aynı kıyafeti farklı etkinliklerde giyse de kıyafete yüksek harcama yapmasıyla eleştirilen Kate Middleton, bu defa internette satılan hesaplı bir elbise giydi.

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  • 9

    KARADENİZ'İN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER

    KARADENİZ'İN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİLER
    Oyuncu meslektaşlar ve aynı zamanda evli çift Pelin Akil ile Anıl Altan Karadeniz turuna çıktı. Birçok yayla gezen ikilinin tatilinden objektiflere renkli kareler yansıdı.

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  • 10

    ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

    ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

    Son dönemde feminist hareketlere verdiği destekle adından söz ettiren Emma Watson’ın, altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Chord Overstreet’ten ayrıldığı öğrenildi.

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  • 11

    PLASTİK ATIKLARIN PENÇESİNDEKİ CANLILAR

    PLASTİK ATIKLARIN PENÇESİNDEKİ CANLILAR
    National Geographic dergisi, dünyanın dört bir yanındaki deniz, okyanus, nehir ve kıyı bölgelerinde biriken plastik atıkların doğal yaşamı nasıl tehdit ettiğini gösteren bir fotoğraf seçkisi yayınladı. Plastik atıklara takılan ya da onları yutan deniz canlıları, başlıca risk grubunu oluşturuyor.

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  • 12

    İSRAİL BOYKOTUNA O DA KATILDI

    İSRAİL BOYKOTUNA O DA KATILDI

    Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya, İsrail’e boykot kapsamında Tel Aviv konserini iptal etme çağrısında bulunmuştu. Kolombiyalı şarkıcı çağrılara olumlu yanıt verdi.

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  • 13

    UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE 2. CİNAYET SÜRPRİZİ

    UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE 2. CİNAYET SÜRPRİZİ

    Star TV'nin sevilin dizisi Ufak Tefek Cinayetler'de sezon finali yaklaştıkça heyecan artıyor. Herkes Oya'nın 'Yaza Merhaba' partisinde kim öldürüldü? sorusunun cevabını arıyor. Ancak dün akşam yayınlanan 31. bölümde bir sürpriz yaşandı ve dizide tek cinayet olmadığı ortaya çıktı. Polis amiri Kemal, denize vurmuş bir kadın cesedi buldu. Şimde herkes Ufak Tefek Cinayetlerde kimler öldürüldü? sorusunun cevabını bekliyor.

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  • 14

    MALİKANESİ SATILIYOR

    MALİKANESİ SATILIYOR
    Dünyaca ünlü yıldız Prince'in ölümünün ardından evi açık artırmayla satışa sunuluyor.

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  • 15

    YÜZ TİPİNE GÖRE MAKYAJ TÜYOLARI

    YÜZ TİPİNE GÖRE MAKYAJ TÜYOLARI

    Hangi yüz tipine sahipsiniz? Oval, uzun, üçgen, kare ya da yuvarlak tiplerine göre nasıl makyaj yapmak gerekir? İşte yüz tiplerine göre uygulanması gereken makyaj teknikleri ve hileleri...

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  • 16

    LA CASA DE PAPEL'İN TOKYO'SU ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADI

    LA CASA DE PAPEL'İN TOKYO'SU ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI YAYINLADI
    Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 28 yaşındaki oyuncu fotoğrafa, "Seni seviyorum anne" notunu düştü.

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  • 17

    YENİ ÇIKAN KİTAPLAR ARASINDA ÖNERİLER (2018 YAZ KİTAPLARI)

    YENİ ÇIKAN KİTAPLAR ARASINDA ÖNERİLER (2018 YAZ KİTAPLARI)

    Yeni çıkan kitaplar neler? Hangi kitabı okumalı? Kitap seçerken bu sorulara yanıt arayan okuyucular için yerli ve yabancı yazarlardan yeni kitap önerileri...

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  • 18

    KORTLARDA BİR ‘BLACK PANTHER’: SERENA WILLIAMS

    KORTLARDA BİR ‘BLACK PANTHER’: SERENA WILLIAMS

    Fransa Açık’ta maça çıkan Serena Williams, Black Panther filmini hatırlatan kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü tenisçi, “Her zaman bir süper kahraman olmak istemiştim ve bu da benim için süper kahraman olmanın bir yolu” dedi.

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  • 19

    Saraybosna Film Festivali'ne Oscar ödüllü juri başkanı

    Saraybosna Film Festivali'ne Oscar ödüllü juri başkanı
    24. Saraybosna Film Festivali'nin juri başkanlığını Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi yapacak.

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  • 20

    "SOĞUK DEĞİL SICAK KANLIYIM"

    "SOĞUK DEĞİL SICAK KANLIYIM"

    Şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de rol alan Duygu Sarışın, yüz hatları nedeniyle soğuk göründüğünü ancak sıcak kanlı olduğunu dile getirdi.

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  • 21

    EN POPÜLER ANİMASYON FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    EN POPÜLER ANİMASYON FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    Animasyon seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için en popüler animasyon filmleri ve dizileri...

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  • 22

    RIHANNA'DAN BRAD PITT'E ÜNLÜLERİN MEZUNİYET FOTOĞRAGLARI

    RIHANNA'DAN BRAD PITT'E ÜNLÜLERİN MEZUNİYET FOTOĞRAGLARI

    Mezuniyet sezonu yaklaşırken, öğrenciler, hayatları boyunca her zaman hatırlayacakları mezuniyet kutlamaları için hazırlıklarına başladı. Bugün moda trendlerinin belirleyicileri olarak öğrencilere ilham verebilecek Hollywood ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin mezuniyet balolarındaki görünümleri ise oldukça şaşırtıcı... Brad Pitt, Michelle Obama, Jennifer Aniston, Goerge Clooney, Beyonce, Natalie Portman, Blake Lively, Rihanna ve daha birçok ünlü isim, hayatlarında bir dönemi kapatıkları ve yeni bir sayfa açtıkları mezuniyet sonrası kutlamalarından çeşitli fotoğraflar paylaştı.

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  • 23

    "FİNALE İKİ KALA"

    "FİNALE İKİ KALA"
    Televizyonda izlediğimiz dizi oyuncuları setlerde neler yaşıyor? Söz'den Ufat Tefek Cinayetler'e, İstanbullu Gelin'den Sen Anlat Karadeniz'e işte ünlü isimlerin sette çekilmiş fotoğraf kareleri.

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  • 24

    DIANE KRUGER HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

    DIANE KRUGER HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

    Fatih Akın’ın yönetmeni olduğu “In The Fade”(Paramparça) filmindeki rolüyle geçen yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Diane Kruger ve erkek arkadaşı Norman Reedus’un bebek beklediği açıklandı.

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  • 25

    IVANA SERT'TEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

    IVANA SERT'TEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

    Stilist - manken, Ivana Sert sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

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  • 26

    "ISLAK BURNUNDAN ÖPERİM"

    "ISLAK BURNUNDAN ÖPERİM"
    Son olarak Çember dizisinde rol alan Pelin Akil köpeğiyle yaptığı paylaşıma, "Islak burnundan öperim kalbim aşkım bebeğim her bi şeyim" mesajını yazdı.

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  • 27

    ÜNLÜ OYUNCUNUN DOĞUMU YAKLAŞTI

    ÜNLÜ OYUNCUNUN DOĞUMU YAKLAŞTI

    30.05.2018 - 12:18Dokuz aylık hamile olan oyuncu Eva Longoria, büyüyen karnıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, eşine sevgisini yanağını okşayarak gösterdi.

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  • 28

    SÜMERLER DÖNEMİNDEN KALMA TAŞ TAPU VE FATURALAR

    SÜMERLER DÖNEMİNDEN KALMA TAŞ TAPU VE FATURALAR
    Gaziantep'te, milattan önce Sümerler döneminde sıcak kumdan yapılan 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetleri, ziyaretçi akınına uğruyor.

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  • 29

    IRKÇI PAYLAŞIMINDAN DOLAYI İŞİNDEN OLUNCA ÖZÜR DİLEDİ

    IRKÇI PAYLAŞIMINDAN DOLAYI İŞİNDEN OLUNCA ÖZÜR DİLEDİ

    Roseanne dizisinin başrol oyuncusu Roseanne Barr, Twitter'da eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kadın danışmanlarından biri için yaptığı ırkçı paylaşımın ardından çalıştığı kanaldan kovulunca özür diledi.

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  • 30

    JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK'TAN HAREKETLİ AFİŞ

    JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK'TAN HAREKETLİ AFİŞ

    Jurassic Park serisinin devam halkası Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin iki afişi yayınlandı. Afişlerden biri hareketli olarak tasarlandı.

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  • 31

    Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

    Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu
    Türkiye ve İran'ın önde gelen ressamları, "Grand Opening" sergisinde bir araya geldi.

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  • 32

    ZÜLFÜ LİVANELİ RUSYA YOLCUSU

    ZÜLFÜ LİVANELİ RUSYA YOLCUSU

    Rusya’da bu bahar ‘Kardeşimin Hikayesi’ isimli romanı satışa sunulan yazar Zülfü Livaneli, Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleştirilecek kitap festivaline katılacak. Livaneli, festivalde kitabını ve gelecek planlarını anlatacak.

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  • 33

    KÖROĞLU HEYKELİ 5 BİN KİLOMETREDEN 17 TIRLA GETİRİLECEK

    KÖROĞLU HEYKELİ 5 BİN KİLOMETREDEN 17 TIRLA GETİRİLECEK

    Bolu'da, 75 bin metrekare alanda yapımı devam eden 16 Türk devletinin kültürel mirasını yansıtacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'na konulması planlanan ve kaidesiyle 70 metre yüksekliğe ulaşan Köroğlu heykelinin, 3-4 ay içerisinde yerini alması için çalışmalar sürüyor.

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