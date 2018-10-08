Magazin ve sanat turu (8 Ekim 2018)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Marvel'ın yeni filmi Venom, vizyona girdiği hafta sonu, 80 milyon dolar hasılatla geçen yılın ekim rekortmeni Gravity'i (55 milyon dolar) geçti. Tom Hardy'nin boşrolde olduğu Venom aynı zamanda ekim ayında yayınlanan ön gösterim gecesinde en çok gişe getiren film olma rekorununun sahibi Paranormal Aktivite 3'ün, 2011'de yaptığı 8 milyon dolarlık gişeyi, 2 milyon dolarla geçerek 10 milyon dolara ulaştı ve bu rekoru da kırmış oldu. Açılış haftasında iyi gişe yapan bir diğer film de Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın A Star is Born filmi oldu. İşte ABD'de 5 - 7 Ekim 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...