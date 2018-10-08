Magazin ve sanat turu (8 Ekim 2018)
8 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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MEGHAN MARKLE’IN ÜVEY ABLASINDAN YENİ BİR SARAY ATAĞI
Meghan Markle’ın arasının açık olduğu bilinen üvey ablası Samantha Markle, Kensington Sarayı’na bir mektup bıraktı. Bugüne kadar Meghan Markle’ı Kraliyet Ailesi içinde utandıracak hareketlere imza atan Samantha Markle’ın mektubundan yeni bir skandal çıkmasından endişe ediliyor.
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MISS TURKEY 2018: SEÇİLMEM SÜRPRİZ OLDUMiss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, “Hayalim gerçekleşti. Dereceye gireceğimi düşünüyordum ama birincilik konusunda emin değildim. Benim için de sürpriz oldu” dedi.
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BILL COSBY CEZAEVİNDEN ÇIKMAK İSTİYOR
insel saldırıda bulunmaktan üç ile 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılan ve iki haftadır cezaevinde bulunan Bill Cosby’nin avukatları, 81 yaşındaki oyuncuyu cezaevinden çıkarmak için çabalıyor.
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21. YAŞINA ÖZEL 21 FOTOĞRAFLA BELLA THORNESelena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne 8 Ekim itibariyle 21. yaşını kutluyor. Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı. Yine Zendaya ile söyledikleri Watch Me isimli single müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu önümüzdeki hafta yeni filmi I Still See You ile izleyici karşısına çıkacak. İşte 21. yaşına özel 21 fotoğrafla Bella Thorne...
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CRISTIANO RONALDO'YA BİR TECAVÜZ SUÇLAMASI DAHA
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması geldi. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaştı.
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COMIC CON ÇILGINLIĞIDünyanın en renkli etkinliklerden biri olarak kabul edilen Comic Con Rusya 2018 ile bilgisayar oyunu meraklılarını buluşturan IgroMir (Dünya Oyunları) Fuarı Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıldı. 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılan fuarda, çizgi roman, grafik, roman karakteri animasyonlarının yanı sıra televizyon dizileri, filmler, anime ve pop kültürünün kahramanlarının kostüm ve makyajları da büyük ilgi gördü. İşte Comic Con'da öne çıkanlar...
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JAPONLAR GÜNE YUTO NAGATOMO İLE BAŞLIYORGeçen yıl devre arasında geldiği Galatasaray'da performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan, bu yıl ise hem Dünya Kupası'ndaki performansı hem de takımdaki formuyla örnek isimleri başında gösterilen Yuto Nagatomo, ülkesi Japonya'daki televizyon programlarına spor eğitimi veriyor.
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2018 SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ'NDE YARIŞAN FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI
12 yıldır verilen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi. Sony jürisi, bu yılki yarışmanın duyurulması için, rekabetin ne kadar şiddetli olacağını kanıtlayan yarışma fotoğraflarından ilk örnekleri yayınladı. Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazanan fotoğrafçı 5 bin dolar ödül kazanacak.
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MERVE KERİM'DEN İNTİKAM ALMAYA SOYUNUYORDaha tutku, entrika, gizem ve sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle Salı akşamları Star TV’de ekrana gelmeye devam eder Ufak Tefek Cinayetler'in 36. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanı ve özel klibi...
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VENOM REKORLA BAŞLADIABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Marvel'ın yeni filmi Venom, vizyona girdiği hafta sonu, 80 milyon dolar hasılatla geçen yılın ekim rekortmeni Gravity'i (55 milyon dolar) geçti. Tom Hardy'nin boşrolde olduğu Venom aynı zamanda ekim ayında yayınlanan ön gösterim gecesinde en çok gişe getiren film olma rekorununun sahibi Paranormal Aktivite 3'ün, 2011'de yaptığı 8 milyon dolarlık gişeyi, 2 milyon dolarla geçerek 10 milyon dolara ulaştı ve bu rekoru da kırmış oldu. Açılış haftasında iyi gişe yapan bir diğer film de Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın A Star is Born filmi oldu. İşte ABD'de 5 - 7 Ekim 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...
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TEPKİLERE DAYANAMADI, SOSYAL MEDYA HESAPLARINI SİLDİ
Köleliği yasaklayan maddenin ABD Anayasası’ndan kaldırılmasını isteyen rap şarkıcısı Kanye West, aldığı eleştiriler sonrası Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. West geçen yıl da hesaplarını silmişti.
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BULUŞMAK ÜZERE AYRILIRKEN ZORLANDILARYaklaşık 6 yıldır birlikte olan iki çocuk sahibi Mila Kunis ve Ashton Kutcher'ın aşkı ilk günkü tazeliğini koruyor. Ünlü çift akşam buluşmak üzere ayrılırken bile çok zorlandı.
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SÖZ'DE CEM KARACA RÜZGARIStar TV'nin sevilen dizisi Söz'ün 54. yeni bölüm 3. fragmanına Cem Karaca'nın Sen de başını alıp gitme şarkısı damga vurdu.
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DAKOTA JOHNSON'IN DÖVMELERİ12 Ekim'de vizyona girecek yeni filmi Bad Times at the El Royale (El Royale'de Zor Zamanlar) ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan; Fifty Shades of Grey'in (Grinin Elli Tonu) yıldızı Dakota Johnson geçtiğimiz gün katıldığı bir davette dövmeleri ile dikkat çekti. Kırmızı halıyla uyumlu kırmızı bir elbise tercih eden 29 yaşındaki oyuncunun sırt dekoltesi, boynundaki ve omzundaki dövmelerini ön plana çıkardı.
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN 12,5 YILLIK AŞKI
Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.
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KIM KARDASHIAN: KALÇAM YÜZÜNDEN HER GÜN AĞLIYORUM
ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, şöhretini geniş kalçalarına ve giyim tarzına borçlu olsa da aslında kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti.
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HAKAN HATİPOĞLU: BENİM İÇİN SURVIVOR O AKŞAM BİTTİ
Eşi Gizem Hatipoğlu’yla birlikte bebeklerinin doğumu için gün sayan Hakan Hatipoğlu, babalık heyecanını anlattı. Survivor’da yarışmacı olduğu esnada baba olacağını öğrenen Hatipoğlu, “Benim için kızımı öğrendiğim o akşam bitti Survivor” dedi.
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BEYAZPERDENİN BARBIE'Sİ MARGOT ROBBIE OLACAK
Yarı animasyon, yarı gerçekçi çekilecek olan Barbie filminin başrolünde Margot Robbie yer alacak.
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CEM YILMAZ 8. MALATYA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılıyor.
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"İŞTE KÜÇÜK GONCA GÜLÜMÜZ"
Üçüncü kez anne olan Kate Hudson, bebeği Rani Rose’un fotoğrafını “İşte küçük gonca gülümüz” notuyla Instagram’da paylaştı.
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DOLUNAY SOYSERT TEK KİŞİLİK OYUNLA SAHNEDE
Seray Şahiner’in, aynı adlı ödüllü romanından uyarladığı Kul oyunu tiyatroseverleri; Dolunay Soysert’in hayat verdiği Mercan’ın hayallerine, umutlarına ve hayal kırıklıklarına ortak ediyor. Tek kişilik Kul oyunu, 16 Ekim Salı akşamı 20.30’da TOY İstanbul’da.
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ÇANAKKALE'DE ARISTIOS AİLESİ'NİN MEZARI BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale Köyü'ndeki Assos Antik Kenti'ndeki kazılarda, Aristios Ailesi'nden 21 bireye ait 2 bin 300 yıllık mezar gün yüzüne çıkarıldı.
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ÇAKALLARLA DANS 5 FRAGMANI KENDİ İZLENME REKORUNU KIRDI
Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans 5, filminin fragmanı yayınlandığı ilk gece 1 milyon kişi tarafından izlenerek, kendi rekorunu kırdı. Aynı gece YouTube’da bir numara olan fragman, internette hızla yayıldı.
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KARADENİZ'E DALGA FORMUNDA MÜZEKültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon lira maliyetle yaptırılan Samsun Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, dalga şeklindeki yapısıyla dikkati çekiyor.
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BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ AÇIKLANDI
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Serdar Akar, Begüm Birgören, Andaç Haznedaroğlu, Ercan Mehmet Erdem ve Mehmet Aksın'dan oluşan festivalde, 10 uzun metraj, 10 kısa metraj kurmaca ve 8 kısa metraj belgesel film yarışacak.
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MİLYONFEST İZMİR'E GERİ SAYIM
Milyon Yapım tarafından düzenlenen MilyonFest, İzmir'in en büyük festivali olarak başlıyor. MilyonFest İzmir, 19 Ekim'de başlıyor.
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ARAL GÖLÜ BLUCİN YÜZÜNDEN Mİ KURUDU?Stacey Dooley'in BBC için hazırladığı belgeselde Aral Gölü’nün kurumasına neden olan faktörlerden birinin ucuz blucin üretmek için pamuk tarlalarına yönlendirilen sular olduğunu öne sürdü.
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ULUSLARARASI DOSTLUK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI 15 EKİM'DE BİTİYOR
14-15- 16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları 15 Ekim Pazartesi sona erecek.