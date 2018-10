Magazin ve sanat turu (8 Ekim 2018)

Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne 8 Ekim itibariyle 21. yaşını kutluyor. Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı. Yine Zendaya ile söyledikleri Watch Me isimli single müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu önümüzdeki hafta yeni filmi I Still See You ile izleyici karşısına çıkacak. İşte 21. yaşına özel 21 fotoğrafla Bella Thorne...