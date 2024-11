Trump rallisi altcoinleri ne zaman vuracak?

Kripto piyasaları ABD seçimlerinden bu yana oldukça hareketli... Geçmiş yıllardaki rallilerde altcoinler, Bitcoin'in performansına paralel seyretti. Hal böyle olunca altcoin yatırımcıları heyecanlı bir bekleyiş içinde... Ancak uzun boyutlu yeşil mumlar henüz birçok kripto varlığın kapısını çalmadı.



Bitcoin, 5 Kasım'daki seçimden bu yana yüzde 40'ın üzerinde artışla 100 bin dolar sınırına dayandı. En yüksek 99 bin 660 doları gören en büyük kripto varlığın 100 bin doları test etmesine ramak kaldı. Bundan 1-1,5 yıl önce çıkan bazı analizlerde 100 bin dolar tahminlerine olasılık dahi verilmiyordu.



Bazı büyük kripto varlıklar da para girişlerinden nasibini aldı. Bu noktada XRP'nin başı çektiği söylenebilir. Ripple'ın ihraç ettiği XRP, seçimden beri yüzde 200'e yakın artarak 1,5 doların üzerine çıktı. Söz konusu seviyeler en son 3 yıl önce görülmüştü. Cardano (ADA) ise yüzde 250 yükselişle 1,15 doları gördü. Ancak piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum (ETH), beklediği atağı henüz gerçekleştiremedi. ETH, 5 Kasım'dan itibaren sadece yüzde 40'lık artış gösterdi.



Mevcut durumda para girişlerinin büyük ölçekli borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden gerçekleşiyor. ETF'ler totalde 1 milyar dolardan fazla sermaye çekti. ETF'lere talebin öncülüğünü kurumsal yatırımcılar yaptı. Şuanki görünüme göre altcoinler, ETF yatırımcılarının çok fazla ilgisini çekmiyor. Coinmarketcap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri 3,35 trilyon dolar civarında.



Altcoinlerin birçoğu geçen 3 yıl önceki zirve seviyelerinden oldukça uzak... O seviyelere bir daha dönüp dönmeyecekleri de belli değil. ADA, XRP gibi piyasanın önde gelen varlıklarındaki yükselişin kendine has bazı durumları var.



Örneğin, sadık bir yatırımcı kitlesine sahip olan XRP'nin başı birkaç yıldır SEC ile dertteydi. Ripple, SEC'in en çok baskı yaptığı şirketler arasında yer alıyordu. Trump'ın zaferi ile birlikte SEC Başkanı Gary Gensler, ocak ayında istifa edeceğini açıkladı. Zaten Trump seçim vaatlerinde ABD merkezli kripto şirketlerine öncelik vereceğini söylemişti.



Diğer taraftan altcoinlere yüksek montanlı girişler, en son koronavirüs döneminde yaşanmıştı. O zaman aşırı gevşek para politikası uygulanırken, devletler vatandaşlarına para dağıtmaya başlamıştı. Dolayısıyla bireylerin elinde biriken varlıklar, kripto paralarda toplandı. Bugünkü duruma bakıldığında ise fiziki koşullar o dönemden çok uzakta... Fed liderliğinde merkez bankalarının temkinli tutumları dikkate alınırsa en riskli varlıklardaki beklentiler bir süre daha boşa çıkabilir. Hele ki Bitcoin'de geri çekilme beklentisinin her geçen gün arttığı ve Açgözlülük Endeksi'nin zirve yaptığı bir dönemde...