Magazin ve sanat turu (6 Mart 2019)
ntv.com.tr
6 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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EN GENÇ MİLYARDER
Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını elde etti.
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RIO KARNAVALI'NDAN RENKLİ KARELERHer yıl geleneksel olarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyükleri arasında gösterilen Rio Karnavalı başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin bazı bölümlerinde Sabrina Sato sunuculuk yaparken futbol yıldızı Neymar da festivalde boy gösterdi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey & AFP)
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"SİYAH AMA YETERİNCE SİYAH DEĞİL"
Will Smith'in yeni biyografik filminde, tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı haberlerinin ardından "yeterince siyah değil" tartışması başladı.
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İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ TROL'LERE SAVAŞ AŞTI
İngiliz Kraliyet Ailesi, internetteki sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine yönelik hakaret içerikli mesaj yazanların engelleneceğini, gerektiği durumlarda bu kişilerin polise şikayet edileceğini açıkladı.
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YENİ FRAGMAN
İzlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 14 Nisan tarihinden itibaren 6 bölüm halinde final sezonu yayınlanacak dizinin resmi fragmanı paylaşıldı. HBO tarafından yayımlanan 2 dakikalık videoda dizi tarihinin en uzun süreli savaş sahnesi “The Battle of Winterfell”e dair kareler yer alırken Cersei’nin üzgün olduğu sahneler dikkat çekiyor. Diğer taraftan Deanerys ve John Snow birilikte ordularına hükmederken görülüyor.
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21 MADDEDE KYLIE JENNER
Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki yıldızın dünyanın en genç milyarderi unvanını aldığını duyurdu. Peki ama Mark Zuckerberg'i tahtından eden Kylie Jenner bu başarıya nasıl ulaştı. İşte eğitiminden, sosyal medyaya Kylie Jenner hakkında bilmeniz gereken 21 şey...
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MÜZİK LİSTELERİNE RAP DAMGASI: BEN FERO (SPOTİFY VERİLERİ)Rap müziğin son dönemde yükselen ismi Ben Fero’nun 20 Şubat tarihinde yayınlanan Orman Kanunları albümü, yayınlandığı gün Spotify’da tüm zamanların Türkiye günlük dinlenme rekorunu kırdı.
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KEITH FLINT’İN İNTİHAR NEDENİ BELLİ OLDU (ÖLMEDEN SAATLER ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI)
Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in 49 yaşında hayatına son vermesinin yankıları sürüyor. İngiliz şarkıcının intihar nedeniyle ilgili detayların ortaya çıkmasının yanı sıra, Flint’in ölmeden saatler önce bir restoranda çekilen fotoğrafları yayımlandı.
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KYLıE JENNER'IN YENİ UNVANI SONRASI AİLE İÇİ KISKANÇLIK KRİZİ
Kylie Jenner’ın en genç milyarder unvanını kazanması ailede kıskançlık krizine yol açtı. Ailenin en çok öne çıkan ve en zengini olan Kim Kardashian'ın arka planda kalmaktan rahatsız olduğu öne sürüldü.
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CAPTAIN MARVEL’A TÜRK İMZASI (KEREM BÜRSİN DE GALADA)Türk besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müziklerine imza attı. Marvel stüdyo tarihinde film müziği yapan ilk kadın besteci olan Toprak, Captain Marvel’ın Los Angeles’ta yapılan prömiyerine de katıldı. Dünya çapında birçok ünlü ismin katıldığı galada Kerem Bürsin de yer aldı.
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İLK FİLMİYLE OSCAR'A ADAY OLAN 10 YÖNETMENBazı yönetmenler daha ilk filmleriyle çok büyük başarılar elde ederek isimlerini geniş kitlelere duyurdu. İşte beyazperde'nin derlemesine göre ilk filmleriyle En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen yönetmenler...
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WESLEY SNEIJDER İLE YOLANTHE CABAU BOŞANIYORBir dönem Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı aldı. Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.
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SURVİVOR'DA ELEMESurvivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? soruları yanıt buldu. SMS oylamasına çıkan Ecem, Okay ve Hakan'dan ez az SMS oyunu alan alan Ecem Onaran Survivor hayallerine veda etti. İşte 20. son bölüm detayları ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİİtalyan model ve oyuncu Monica Bellucci (54), yeni sevgilisi Nicolas Lefebvre (36) ile ilk kez görüntülendi. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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AJDA PEKKAN ŞARKISIYLA PROJİSözlerini Ülkü Aker'in yazdığı, Ajda Pekkan'ın kadınlara güç veren şarkısı "Hür Doğdum Hür Yaşarım" yıllar sonra yeni kuşağın en sevilen 3 oyuncusunu bir araya getirdi. Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Şenolsun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için şarkıyı yeniden yorumladı. Şarkıyla birlikte sosyal medyadan bir kampanya başlattılar. Genç oyuncular, bu kampanya ile ön yargıların, hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınların önünde bir engel oluşturmasına "Biz yokuz" diyorlar. Oyuncular, başta sosyal medyada olmak üzere kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için Instagram hesaplarını 8 Mart’a kadar askıya aldı. İşte ayrıntılar... (Gece Gündüz, NTV)
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KIT HARINGTON’TAN GAME OF THRONES FİNALİ İTİRAFI
Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington, dizinin final senaryosunu okurken yaşadıklarını anlattı.
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17ABD'de bir gazete, 'hızlı ve kurtarıcı' vurgusuyla menemen tarifi paylaştı. İlginç olan, bir türlü bitmeyen tartışmada gazetenin 'soğanlı menemen' safında yer alması oldu.
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PARİS'TEKİ LOUIS VUITTON DEFİLESİNE ÜNLÜ AKINI
Paris Moda Haftası kapsamında ouis Vuitton'un Sonbahar/Kış 2019 defilesi gerçekleştirildi. Defileyi Karlie Kloss, Emma Stone, Alicia Vikander, Sienna Miller gibi ünlüler ön sıradan izledi. İşte ünlülerin defile öncesi sokak pozları...
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NEYMAR FESTİVALDE PSG TUR PEŞİNDEParis Saint Germain'de top koşturan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar tüm eleştirilere rağmen pop star Annita ile birlikte Rio Karnavalı'nda görüntülendi. Rehabilitasyon sürecinde olan ve PSG'ye ne zaman döneceği belli olmayan Neymar'a karnavalda yoğun bir ilgi vardı.
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ÜNLÜ OYUNCU İNGİLTERE'YE TAŞINIYOR (INSTAGRAM'DA ÜNLÜLER)Çocukluğu İngiltere'de geçen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'ye taşınıyor. Kutulanan eşyaların arasında annesi ile poz veren Abdullah fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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30 GÜN AYRI KALMA TERAPİSİDünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos (54) ile eşi Mackenzie Bezos'un (48) boşanma kararı popülerliğini koruyor... Ayrılık, ihanet hatta üçüncü bir kadının isminin geçtiği yılın boşanmasıyla ilgili şimdi de terapist detayı ortaya çıktı.
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MERVE BOLUĞUR'UN ALACAK DAVASINDA DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİOyuncu Merve Boluğur'un yayından kaldırılan İçimdeki Fırtına adlı diziden iki bölümlük alacağı için yapım şirketine açtığı 110 bin liralık dava dosyasını mahkeme, bilirkişiye gönderdi.
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İSLAM DÖNEMİNE AİT EN ESKİ ARKEOLOJİK KEŞİFKatar'da erken İslam dönemine ait bölgenin en eski arkeolojik sahası keşfedildi.
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL MARİLYN MONROE MOZAİK ATÖLYESİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Legoland Discovery Centre İstanbul'da düzenlenecek atölyede, dünyanın en ünlü sarışını Amerikalı aktris/model Marilyn Monroe’nun lego parçalarından mozaiği yapılacak.
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MAYA'YA IŞIK TUTAKACAK KEŞİFAntik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika’da arkeologlar tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.
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ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO GÜNLERİ BAŞLIYORİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 37. kez gerçekleştirilecek Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri, 8-28 Mart 2019 tarihleri arasında "Sahneİzmir" sloganıyla izleyiciyle buluşacak.
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BİZİMKİLER'İN ABBAS'I (HİKMET KARAGÖZ) METRODA MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ
Bir süre önce felç geçiren oyuncu Hikmet Karagöz Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde düştü. Oyuncuya etrafındaki vatandaşlar yardım etti. Oyuncunun kaşı ve alnı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.
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VICTORIA'S SECRET MODELLERİNE 'ANNE YORUMU'
Hana Erskine, doğum yaptıktan sonra eskisi gibi olmayan bedeniyle barışarak, zayıflıklarıyla bilinen Victoria’s Secret modellerin taklit etti. Ancak taklitlerine ‘anne yorumu’ getirdi. İşte Erskine’nin hem doğum yapmış bir kadının bedenini hem de yeni annenin ruh hallerini yansıttığı fotoğrafları...
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ÜNLÜ ŞARKICIYI GÖRENLER TANIYAMADIEkran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Son olarak Hande Yener makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.
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BALKAN ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYORDevlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) tarafından Bursa'da düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 8 Mart Cuma günü başlayacak.
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ÖZGÜR DÜNYA 22 MART'TA VİZYONDAYapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy'ın yeni filmi Özgür Dünya seyirciyle buluşuyor.
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YAŞAR GAGA ANISINA YENİ ALBÜM
Ata Demirer, Şafark Sezer, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Kenan Doğulu gibi isimler Yaşar Gaga anısına hazırlanan Alakasız Şarkılar Vol.2 adlı albümde buluştu.