Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2020)

Askerlikten muaf tutulmayan BTS üyeleri yüksek lisansa başladı

Güney Kore’de sadece uluslararası başarı sahibi sporcu ve sanatçılar askerlikten muaf tutulsa da dünya çapında müzik listelerinde bir numaradan inmeyen K-pop grubu BTS, bu haktan faydalanamadı. BTS’nin bağlı olduğu ajans, 20’li yaşlarındaki grup üyelerinin her birinin yüksek lisansa kaydolduğunu, ancak bu durumun askerlik hizmetlerini etkilemeyeceğini belirtti.

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