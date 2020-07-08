Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2020)

08.07.2020 - 16:57
Kanye West partisinin adını açıkladı
Ünlü rapçi Kanye West, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıklamasının ardından ilk söyleşisinde, partisinin isminin Doğumgünü Partisi (Birthday Party) olduğunu açıkladı. West seçimler hakkında, "Hayatta yaptığım her şey gibi, bunu da kazanmak için yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Jale Aylanç'a veda
Ankara'da dün 72 yaşında vefat eden sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası başladı
Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ın iftira davası Londra'da başladı. Heard, gazetecilerin önünden kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson'ın elini tutarak geçti.
Dünya snowboard şampiyonu Alex Pullin hayatını kaybetti
Avustralyalı snowboard şampiyonu Alex Pullin, zıpkınla balık avlarken yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Olimpiyat şampiyonunun ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı.
Madame Tussauds'da yıldızlar ziyaretçilerini maskeleriyle karşılayacak
250 yıllık tarihiyle tanınmış liderlerden, başarılı sporculara, çığır açan bilim adamlarından en popüler müzik ve sinema yıldızlarına ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul 10 Temmuz Cuma günü yeniden ziyarete açılıyor. Yıldızlar yeniden açılışın ilk gününde maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla maskeleri takılı olarak ziyaretçileri karşılayacak.
Askerlikten muaf tutulmayan BTS üyeleri yüksek lisansa başladı
Güney Kore’de sadece uluslararası başarı sahibi sporcu ve sanatçılar askerlikten muaf tutulsa da dünya çapında müzik listelerinde bir numaradan inmeyen K-pop grubu BTS, bu haktan faydalanamadı. BTS’nin bağlı olduğu ajans, 20’li yaşlarındaki grup üyelerinin her birinin yüksek lisansa kaydolduğunu, ancak bu durumun askerlik hizmetlerini etkilemeyeceğini belirtti.
Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B'den Şehzade Mustafa yorumu: Çok üzüldüm sana, çok!
Grammy ödüllü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, tam bir Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı. Diziyle ilgili yorumlar yapan Cardi B, Şehzade Mustafa'nın ölümüyle ilgili "Çok üzüldüm sana, çok!" diye yazdı. Nurbanu rolü hakkında yorum yapan Cardi B'ye, karakteri canlandıran Merve Boluğur'dan da yanıt gecikmedi.
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?)
Şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. 7 aylık hamile olan şarkıcının, sağ ayağı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry'nin 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları da kemik çıkığı olabileceğini belirtti.
J.K. Rowling'e destek çıkan yazar Gillian Phillip işten çıkarıldı
İskoç yazar Gillian Phillip'in Harry Potter kitaplarının ünlü yazarı J.K. Rowling'i desteklediği için işine son verildi.
Osmanlı Saray Mutfağı'nın ilk buzdolabı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergileniyor
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde Osmanlı döneminde kullanılan mutfak araç gereçleri sergileniyor. 19. yüzyılın ortalarında kullanılmaya başlanan 'buzdolabı' ise ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken aletler arasında.
Billie Eilish, Justin Bieber takıntısı nedeniyle terapiye gidecekti
Billie Eilish, Justin Bieber'a olan hayranlığını "Benimkisi hayranlık falan değil düpedüz aşktı" diye anlatırken, annesi ise Bieber takıntısı nedeniyle Eilish'ı terapiye götürmeyi düşündüklerini itiraf etti.
San Fermin Festivali ilk kez iptal
İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez boğa koşusu ile ünlü San Fermin Festivali Covid 19 nedeniyle iptal edildi. Bu kararı hayvan hakları savunucuları ve festival karşıtları sevinçle karşıladı.
Jurassic World: Dominion çekimleri yeniden başlıyor
İngiltere'nin film çekimlerini karantinadan muaf tutma kararı Jurassic World: Dominion ekibini harekete geçirdi. Corona virüs nediyle ara verilen filmin çekimleri için hazırlıklara başlandı.
Gucci'nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu: Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum
Gucci’nin kampanyası için Vogue dergisine poz veren down sendromlu model Ellie Goldstein, yaptığı açıklamada "Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Dior'dan Dijital Moda Haftası için minyatür elbise tasarımları
Dünyaca ünlü moda evi Dior, Dijital Moda Haftası olara düzenlenen Paris Haute Couture Moda Haftası için minyatür kıyafetler tasarladı.
Marvel yıldızı Scarlett Johansson rolünü devredecek
Black Widow'un yönetmeni Cate Shortland, Scarlett Johansson'ın Marvel Sinematik Evreni'ndeki görevini filmde Florence Pugh'a devredeceğini açıkladı.
Josh Brolin ile eşi Kathryn Boyd'un ikinci bebek heyecanı
İkinci bebeklerini bekleyen Josh Brolin ile eşi Kathryn Boyd alışveriş turunda görüntülendi.
Iğdır'da şimdi de midye fosiline rastlandı
Daha önce Palmiye fosili bulunan Iğdır'da doğa yürüyüşü için araziye çıkan bir öğretmen ve arkadaşları, kayalıkların içinde çok sayıda midye fosili buldu.
Çiçek Abbas filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin TL harcadı
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), hurdalıktan aldığı aracı 60 bin TL harcayarak, hayalini gerçekleştirdi ve Çiçek Abbas filmindeki minibüse benzetti. Nostaljik minibüs, ilçede ilgi odağı oldu.
Ünlü müzisyen Tom Meighan'dan saldırı itirafı
İngiliz rock grubu Kasabian’ın eski solisti Tom Meighan, eski nişanlısına saldırdığını itiraf etti.
Charlize Theron: Yeni Mad Max filminde oynayamamak kalp kırıcı
Aksiyon filmi Mad Max evreninde geçecek Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan yeni filmde rol alamayacak olmasını kabullenmenin zor olduğunu belirten Charlize Theron, bu durumun kendisi için biraz kalp kırıcı olduğunu itiraf etti.
Ara Güler'in İzmir fotoğrafları sergisi yeniden ziyarete açıldı
İzmir'deki Arkas Sanat Merkezi'nde, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, yeniden ziyarete açıldı. Randevu alarak sanat merkezine gelen sanatseverler, sergideki Ara Güler'in fotoğrafları, yazıları ve kişisel eşyalarından oluşan 700'ün üzerindeki eseri maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gezebiliyor.
Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte
Tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir mağazadan çıkarken objektiflere takıldı.
Hattuşa'nın 3 bin 500 yıl önceki hali 'sanal gerçeklik' uygulamasıyla ziyarete açıldı
Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nin 3 bin 500 yıl önceki halinin sanal gerçeklikle gezilebilmesi için hazırlanan projenin ilk etabı faaliyete geçirildi.
Paris Moda Haftası'nda siyahi model eleştirisi
İlk kez çevrimiçi düzenlenen Paris Moda Haftası'nda Dior, siyahi mankenlere yer vermediği için eleştirilerin hedefi oldu.
Rubens’in kayıp portresi satışta
Peter Paul Rubens'in 17 yüzyılda yaptığı tahmin edilen ve yıllarca kayıp olan The Portrait of a Lady eseri açık artırmaya çıkarılıyor.
2021 Oscar'ına aday gösterilebilecek 20 film
Corona virüs salgını nedeniyle şanslı olan filmler 2020'nin ilk yarısında seyirciyle buluşabildi, ancak pek çok filmin gösterimi ertelendi. Sinema sitesi Indiewire, yılın ilk yarısında gösterime giren ve gelecek yıl nisan ayında yapılacak olan 2021 Oscar Ödülleri'nde yarışma şansı en yüksek filmleri seçti. İşte 2021 Oscar adayı olabilecek filmler...
Anadolu Ateşi Park Et Seyret etkinliğinde sahneye çıkıyor
Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, 9 Temmuz'da Park Et Seyret etkinlikleri kapsamında Yenikapı İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde arabalı seyirciler karşısında sahne alacak.
Kim Kardashian'ın first lady olma ihtimali tartışılıyor
Rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanı olmak için yarışa gireceğini duyurdu ancak aday olmak için harekete geçmedi. Buna rağmen Kim Kardashian'ın first lady olma ihtimali tartışılmaya başlandı.
Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, Survivor'dan kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'nin son ödül oyununu mavi takım kazandı. Eleme konseyinde Sercan, Berkan ve Yasin'den en az SMS'i alan Sercan Yıldırım adaya veda etti. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...