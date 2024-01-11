Bankalar promosyon yarışına başladı

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emeklinin maaş zammı da netleşti.



SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Maaşların yükselmesiyle birlikte özel bankalar arasında promosyon rekabeti başladı.



2023 yılında bankaların ödediği promosyonlar 12 bin liraya kadar yükselmişti. Bu rakam Ocak ayının ilk haftası itibarıyla 15 bin liraya çıktı. Yıl içerisinde 20 bin liraya kadar da ulaşabilir.



KAMU BANKALARINDA ORANLAR DÜŞÜK



Bahsettiğimiz 15 bin liralık promosyon sadece özel bankalar için geçerli. Kamu bankalarında bu rakam özel bankaların oldukça gerisinde. 3 yıl için maaşını kamu bankasına taşımak isteyen bir emekli yalnızca 5 bin lira alıyor.



3 yıllık anlaşma da emekliler için eleştiri konusu. Emekli cephesi promosyon anlaşmalarının yıllık yapılmasını istiyor.



PROMOSYON GETİRİSİ DOLAYLI YOLDAN ARTABİLİR



Bankaların verdiği promosyon tek seferlik bir kazanç. Ancak ek getirilerle birlikte toplamda elde edilen kazanç miktarı artıyor.



Örneğin emekliler bazı bankalarda kredi kartı ve ek kart ücreti ödemiyor. Ayrıca kredi imkanlarında kolaylık ve otomatik fatura ödeme talimatına sağlanan fırsatlar göz önüne alındığında kazanç tek seferlik promosyon ücretinden fazla oluyor.



ANLAŞMALARIN YENİLENMESİ MÜMKÜN



Daha önce çalışacağı bankayla 3 yıllık anlaşma yapıp promosyonu da alan emekliler yeni fiyatlardan faydalanabilir.



Öyle ki; daha önce bir banka ile 3 yıllık anlaşma yapan bir emekli, cayma bedeli olan 5 bin lirayı ödeyerek anlaşmadan ayrılabilir. Yeni banka ile 15 bin liradan anlaşma imzaladığını varsayarsak 10 bin liralık bir kazanç elde edilmesi mümkün.