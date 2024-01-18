TL mevduat faizleri neden düşüyor?

Merkez Bankası'nın uygulamaya başladığı sıkı para politikasıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi artış meydana geldi. Ancak oluşan TL likidite bolluğu nedeniyle bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı.



BANKALARDA TL LİKİDİTESİ ARTIYOR



Türk Lirası likiditesinin artmasının belli başlı sebepleri var. Bunlara değinecek olursak ilk sıraya kredi talebindeki düşüşü koymak kaydıyla; mevduatın hala en iyi getiri sağlayan araç olmasını gösterebiliriz. Öyle ki; TL mevduat oranları gerilemiş haliyle bile yatırımcısına yüzde 40’tan fazla bir garanti getiri sağlıyor. Bu da bankalardaki TL mevduat miktarının yüksek kalmaya devam etmesi anlamına geliyor.



TL likiditesinin artışına neden olan bir diğer gelişme de uygulanan KKM'den çıkış stratejisi. Ekonomi yönetimi attığı adımla birlikte TL dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının yenilenmeyeceğini duyurmuştu. Bu haftaki verilere de bakıldığında 50 milyar TL'lik bir KKM çıkışı göze çarpıyor. Buradaki paranın da mevduata geçmiş olması muhtemel.



BORSADAKİ DÜŞÜŞ, DÖVİZDEKİ STABİL SEYİR MEVDUATA YÖNLENDİRİYOR



Öte yandan borsada yaşanan çıkışlar... Borsadaki geri çekilme, halka arz furyasının tersine dönüşü yatırımcıyı borsadan ayrılmaya itti. Borsadan çıkan yatırımcı sayısı 1 milyonu aştı. Borsadan çıkan para ise ağırlıklı olarak yine mevduata gitti.



Dolar TL kuru ise 30 TL'yi aştı. Ancak önceki aylara göre volatilite oldukça az. Yılın başından bu yana dolar kurundaki yükseliş yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Son 1 ayda değer artışı yüzde 3,52. Yani döviz kuru da yatırımcıya ciddi bir yükseliş sağlamadı. Döviz kurundaki kısmi sabitlik yatırımcıyı yine faiz getirisine yönlendirdi.



MERKEZ'İN STERİLİZASYON ADIMLARI



Merkez Bankası likiditeyi temizlemek için depo ihalesi adımlarını hayata geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. Banka son olarak 9 Ocak'ta 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.

Ancak TL mevduata yönelten etmenlerin fazla olması, sterilizasyon adımlarının yeterliliği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirebilir.