Bitcoin halving sürecinde düşecek mi yükselecek mi?

Bitcoin yatırımcıları 4 yılda bir gerçekleşen "yarılanma" için gün sayıyor. Sürecin tamamlanması için 10 günden az kaldı. Her yarılanma dönemi en büyük kripto parada rekor seviyeyi beraberinde getiriyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı.

İlk olarak "Halving" sürecini özetleyecek olursak; buradaki temel amaç piyasaya yeni Bitcoin girme hızını azaltmak diyebiliriz. Buradaki durumla birlikte asıl gaye Bitcoin'in arzını sınırlı tutarak bu aracı bir "dijital altın" haline getirmek.

YARILANMA EŞİTTİR YÜKSELİŞ Mİ?

2012, 2016 ve 2020 yarılanmalarından sonra, Bitcoin fiyatı yarılanma günü fiyatından sırasıyla yaklaşık 93 kat, 30 kat ve 8 kat arttı. Yükseliş belirgin olsa da artış oranının ciddi şekilde azaldığını da görmek gerekiyor.

Geçmiş performanslar gelecekteki getirilerin net bir göstergesi olamaz. Birçok analiste göre yarılanmanın Bitcoin fiyatlamaları üzerinde büyük bir etki gösterdiği günler geride kaldı.

Bir diğer yandan geçmişte, halving süreci Bitcoin fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan büyük artışlardan önce gerçekleşti. Bu defa ise Bitcoin, yarılanmadan çok önce zaten rekor seviyeye ulaştı. Bunun başlıca nedeni Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen onay ve beraberindeki ciddi para girişi.

SÜREÇ DAHA ÖNCEKİLERE BENZEMİYOR

Bitcoin'de beklenen rekor seviyeler yarılanmadan yaklaşık 6 ay sonra gerçekleşiyordu. Fakat bu kez rekor seviye yarılanmadan önce gerçekleşti. Diğer yandan ETF'lerde gerçekleşen para giriş/çıkışları fiyatlamalar üzerinde yarılanmadan daha büyük etkiye sahip.

Tüm bu benzersiz durumlar halving döngüsünün şiddetini tahmin etmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Diğer yandan diğer yarılanmalardan çok daha az kabul edilebilecek olası bir 2 kat yükselişin bile Bitcoin'i 130 bin dolara taşıyacağı ihtimalini de eklemek gerekiyor.

YARILANMA GÜNÜ OLASI HAREKETLER SPEKÜLATİF

Yarılanma gününde piyasalarda fazla bir hareketlilik beklememek gerekiyor, çünkü bu bir olaydan ziyade olgu. Yani etkisi bir süreç şeklinde uzayacak bir durumdan bahsediyoruz.

Elbette, olay üzerine işlem yapan spekülatörler tarafından yönlendirilen bir dalgalanma olabilir. Büyük bir hareket olsa bile, bunun yarılanma ile organik hiçbir ilgisi olmayacaktır.