Borsada Ocak'ta yüksek performans

Borsa İstanbul cephesinde 2023'ün son ayında bir duraklama dönemine girilmişti. Yatırımcılar beklemeye geçerken endekste ciddi hacim düşüşünü, satıcılı seyirlerin yoğunlukta olduğu günler görmüştük. Öyle ki Borsa İstanbul, Aralık ayında küreselde yaşanan ralliyi de kaçırmıştı.



Ocak ayında ise risk iştahının arttığı bir Borsa İstanbul gördük. Endeks, beklentinin üzerinde bir performans sergiledi ve ayın son işlem gününde 8.577 puan ile rekor tazeledi.



BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?



Merkez Bankası'nın faiz artırımında sona gelmesi, mevduat faizlerindeki kısmi gerileme, enflasyonda yükselişin süreceğine dair beklentiler ve bilanço dönemine dair pozitif tahminler ilgiyi yeniden borsaya çevirdi. Küresel tarafta ise başta F-16 süreci olmak üzere yaşanan olumlu gelişmeler ve hedge fonların yeniden borsaya girmeye başlaması pozitif gelişmeler arasında.



BORSA REEL BAZDA ENFLASYONDAN KORUDU



Bist100 endeksi Ocak ayında yatırımcısına yaklaşık yüzde 13,7'lik bir getiri sağladı. Aylık enflasyon beklentilerini yüzde 6 olarak kabul edersek endeks reel bazda yüzde 7'den fazla kazanç sağlamış oldu.



Diğer endekslere baktığımızda; Sınai tarafında aylık yükseliş yüzde 11,7, bankacılık endeksinde yüzde 10, ulaştırmada ise yüzde 18 oldu. Teknoloji endeksi Ocak ayında aylık yüzde 23 oranında yükseliş kaydetti.



OCAK'TA GÖZLER BANKALARDAYDI



Bankalara dair birçok önemli haber akışı fiyatlamalarda etkili oldu. ABD'deki Halkbank davasının kollarından birine dair iptal kararı endekse kısa vadeli bir doping sağladı. Bank of America'nın Türk bankalarına ilişkin "al" tavsiyesi ise bankacılık endeksinde ralli fitilini ateşledi. Ancak genel anlamda bankacılık endeksinin normalleşen para politikasını fiyatladığını da söyleyebiliriz.



Bankalar tarafında karlılık beklentileri biraz törpülenmişti. Ancak bilanço dönemine baktığımızda ilk gelen bilançolar beklentileri karşılayacak gibi duruyor. Garanti BBVA'nın bilançosu analist beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. 2 Şubat'ta Yapı Kredi, 5 Şubat'ta TSKB, 6 Şubat'ta Vakıfbank'ın bilançosunu açıklaması bekleniyor.



YABANCI GİRİŞİ BAŞLADI MI?



Türkiye'de seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte para politikasında atılan adımlar yabancı ilgisini artırdı. Bu ilgi somutlaşarak verilere de yansıdı. Yabancı yatırımcı 2023 yılının 2. yarısından itibaren 2,4 milyar dolarlık hisse aldı. Ocak ayında bu rakam ise net 3 milyon dolar oldu.