Küresel ticarette yeni kriz

Yemen destekli Husi militanları, Kızıldeniz rotasını kullanan gemilere saldırılar başlattı. Lojistik şirketleri ise zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan bu rotadan vazgeçerek yeni alternatifler oluşturmaya başladı. Ancak alternatifler daha uzun süren yolculuk ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor.



KÜRESEL TİCARETTE KIZILDENİZ KRİZİ