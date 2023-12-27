Küresel ekonomide 2023

ABD

• Fed yıl içerisinde 4 kez faiz artırımına gitti

• Sıkı para politikası hisse senedi ve yatırım araçlarını baskıladı

• Mart ayında gerçekleşen banka iflasları piyasaları olumsuz etkiledi

• Teknoloji hisselerinde sert yükselişler görüldü. Nasdaq %40 değer kazandı

• 10 yıllık ABD tahvili Ekim ayında %5'i aşarak 16 yılın zirvesini gördü



ABD'de Fed, ekonomide yumuşak iniş senaryosunu sıklıkla vurgulasa da ekonomiyi bekleyen risklerin tamamı ortadan kalkmış değil. Ülkede hane halkı borcu artıyor, öte yandan yüksek faizler hala ekonomi açısından bir risk. Banka, faiz indirimlerini doğru zamanda yapmak zorunda. Ayrıca jeopolitik gerilimler ekonomi için senaryoları değiştirebilir.



ÇİN



• Ekonomik açıdan olumsuz bir yıl geçirdi

• Emlak krizleri ve deflasyon endişeleri yaşandı

• Gayrimenkul sektöründe borç krizi derinleşti

• Gayrimenkul devi Country Garden hisseleri %70 düşüş yaşadı



EURO BÖLGESİ



• 2022'de başlayan sıkı para politikası 2023 yılında da devam etti

• ECB 2022 yılından itibaren 10 kez faiz artırdı, faizler %0'dan %4,50'ye yükseldi

• Hisse senedi piyasaları ise para politikasının aksine pozitif bir görünüm geçirdi



Avrupa için enerji kaynaklı riskler 2024 yılında belirleyici olabilir. Gaz fiyatlarındaki olası bir artış, ECB'nin enflasyonla mücadele planlarına zarar verebilir.



ALTIN

• Ons altın 2 bin 135 dolara kadar yükseldi

• Yıllık yükseliş %13 civarında gerçekleşti

• 2 yıl sonra ilk kez yıllık bazda yükseldi

• Yurt içinde gram altın 1.985 lira ile rekor seviyeleri gördü



Altında 2024 yükselişlerin yılı olacak gibi görünüyor. Bank of America, 2024 yılı için tahminini 1.975 dolar olarak gösterdi. Fed'in parasal gevşemeye sürpriz olmadan devam etmesi ihtimali, altına dair beklentileri de artırıyor. İç tarafta gram altın da kur ile desteklenirse sert yükselişler görülebilir.



PETROL



• Petrol fiyatları yıl genelinde dalgalı bir seyir izledi

• Brent petrolde yılın en yüksek seviyesi 28 Eylül'de 97,69 dolar ile görüldü

• En düşük fiyat 20 Mart'ta 70,12 dolar olarak gerçekleşti



Petrolde fiyat beklentileri değişkenlik gösteriyor. İsrail-Hamas çatışmaları coğrafyaya korkulduğu kadar yayılmadı, dolayısıyla petroldeki etki sınırlı kaldı. 2024 yılında bölgedeki gelişmeler fiyatlar üzerinde belirli olmaya devam edecek. Öte yandan OPEC tarafındaki fikir ayrılıkları da yakından takip edilebilir. Barclays brent için 2024'te 93 dolar öngörüyor. Bu rakam S&P'de 85 dolar, IEA'da ise 82,57 dolar.



BITCOIN



• Yıl içerisinde sert dönüş yaşandı

• Bitcoin fiyatı 43 bin doları aştı

• Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviye görüldü

• Yıllık bazda %155 yükseliş kaydetti



Kripto paralarda 2024 oldukça belirsiz. SEC'in Bitcoin ETF'lerine ilişkin onay verip vermemesi aslında belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmıyor. Olası regülasyonların piyasalara etkisi, içeride vergilendirme çalışmaları, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Piyasalardaki “boğa” beklentisi ise 2024 için hala geçerli.



