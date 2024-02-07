Borsada rekor serisi

Borsa İstanbul 2023'te kısmen durağan bir sene geçirdi. 7 Ekim'de Orta Doğu'da başlayan gerilimlerle birlikte endekste satış baskısının yüksek olduğu bir dönem yaşadık. 2024 yılında ise bu durum tersine döndü. Yeni yıla rekorla başlayan Borsa İstanbul, aynı ivmeyi Şubat ayında da sürdürdü. Endekste Pazartesi ve Salı günü rekor seviyeler görülürken; Çarşamba günü de 8.939 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.



DIŞ VE İÇ KONJONKTÜR YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ



İsveç'in NATO'ya girmesine verilen onay, beraberinde ABD ile kısmen çözülen F-16 krizi, içerde ise Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünde sona gelmesi borsa yatırımcısının ilgisini artırdı.



Diğer yandan borsanın en büyük rakibi mevduat faizinde ise kısmen de olsa başlayan gerileme, dolar kurundaki sabir seyir, ayrıca altın fiyatlarında oluşan baskı, yatırımcı radarının yeniden Borsa İstanbul'a dönmesinde etkili oldu.



YATIRIMCILAR PROAKTİF OLMALI



Enflasyonda yükselişin devam edeceği beklentileri borsayı besleyen önemli etmenlerden birisi. Enflasyona paralel olarak borsada yer alan şirketler aynı oranda zamları da ürünlerine yansıtıyor. Öyle ki; enflasyon hedefinin yüzde 40-50 bandında olduğu bir denklemde borsanın da benzer oranda yükselmesi sürpriz olmaz.

Yatırımcılar hisse tercihi yaparken beklenti enflasyonu baz alıp reel getiri hesaplamasını yapmalı.



BORSAYI BEKLEYEN RİSKLER



Diğer yandan yılın ikinci yarısıyla birlikte başlaması beklenen ekonomik zayıflamayla iç piyasaya yönelik çalışan şirketler biraz daha riskli konuma gelebilir. Dolayısıyla yatırımcılar yatırım yapacakları şirketleri derinlemesine incelemeli.



Sıkılaşma adımlarının etkisiyle birlikte hali hazırda yüksek olan likidite kısılabilir. Bu da borsaya para girişini sınırlandırabilir. Ayrıca şirketlerin karlılık ve ciro rakamlarına negatif etkisi olabilir.

Bilanço sezonunda enflasyon muhasebesi etkisiyle bazı bilançolarda beklenti altı rakamlar görülebilir. Endeks ağırlığı yüksek şirketlerde gerçekleşmesi halinde ise volatiliteyi artırabilir.



YABANCI GİRİŞİ ARTACAK MI?



Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı bir süredir net alıcı konumunda. 2024'ün Ocak ayında yabancı girişi 66 milyar dolar seviyelerinde. Analistlere göre yabancıların ilk tercihi karlılık oranı yüksek holdingler olabilir. Burada yabancı kuruluşlar tarafından sürekli "al" tavsiyesi verilen bankacılık sektörü de öne çıkabilir.